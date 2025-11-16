हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीब्रैड पिट की F1 प्राइम वीडियो पर इस दिन से होगी स्ट्रीम, 100 दिन तक चली थी इंडियन थिएटर्स में

ब्रैड पिट की F1 प्राइम वीडियो पर इस दिन से होगी स्ट्रीम, 100 दिन तक चली थी इंडियन थिएटर्स में

F1 Ott Release Date Revealed: ब्रैड पिट की फिल्म का ओटीटी डेट सामने आ चुका है. थिएटर्स में बंपर कमाई करने के बाद अब ये फिल्म जल्द ओटीटी पर ऑडियंस का एंटरटेनमेंट करने के लिए आएगी. जानें पूरी डिटेल.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Nov 2025 05:33 PM (IST)
Preferred Sources

हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट की फिल्म F1 दुनियाभर के सिनेमाघरों में फैंस को इंप्रेस कर चुकी है. दुनियाभर से फिल्म ने खूब नाम कमाया. अब थिएटर्स में जबरदस्त कमाई करने के बाद ब्रैड पिट की ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है. फैंस के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि अब आप अपनी फेवरेट रेसिंग ड्रामा को अपने घर बैठे ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं. यहां जानें F1 के ओटीटी रिलीज की हर एक डिटेल.

कब और कहां देख सकते हैं ब्रैड पिट स्टारर F1
ब्रैड पिट की ये फिल्म 26 जून को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. रिलीज होते साथ ही इसने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाना शुरू कर दिया. दुनियाभर की ऑडियंस से इस फिल्म ने बहुत प्यार कमाया है. कमाल की बात ये है कि ये फिल्म 100 दिनों से ज्यादा इंडियन सिनेमाघरों में लगी रही.

अब ओटीटी पर भी फिल्म धमाका करने के लिए तैयार हो चुकी है. जोसेफ कोसिंस्की के निर्देशन पर बनी इस फिल्म के विजुअल्स और इमोशनल स्टेक को ऑडियंस से लेकर क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा था.

अब बात करें जोसेफ कोसिंस्की की फिल्म F1 के ओटीटी रिलीज की तो ये प्राइम वीडियो पर 12 दिसंबर से स्ट्रीमिंग के लिए बिल्कुल तैयार ही जाएगी. जिसने भी इस फिल्म के थिएट्रिकल एक्सपीरियंस को मिस कर दिया वो F1 को अब घर बैठे आराम से एंजॉय कर सकता है. 

F1 की कहानी और स्टारकास्ट
फिल्म की कहानी में ब्रैड पिट लीड किरदार निभाते हैं. इसमें उनका नाम सनी हेस है. फिल्म की कहानी में दिखाया गया कि लीड एक्टर पिछले 30 साल से बतौर रेसर अपनी जिंदगी जी रहे हैं. 1993 में हुए एक हादसे ने उनके करियर को खत्म कर दिया लेकिन एक यंग रेसर के मेंटर की तौर पर वो एक बार फिर रेसिंग की दुनिया में कदम रखते हैं.

इस फिल्म में जोसेफ कोसिंस्की ने बखूबी तरीके से प्रोफेशनल रेसिंग की दुनिया को दर्शकों के सामने पेश किया है. हाई स्पीड एक्शन के साथ आपको इसमें जबरदस्त इमोशनल एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे. इसकी स्टारकास्ट की बात करें तो ब्रैड पिट के अलावा F1 में डैमसन इदरीस, केरी कॉन्डन, टोबियास मेन्ज़ीस, किम बोडनिया और जेवियर बार्डेम जैसे कई बड़े कलाकार शामिल हैं.

Published at : 16 Nov 2025 05:33 PM (IST)
