हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT पर आई एक्शन थ्रिलर 'वन बैटल आफ्टर अनदर', जानें कहां देख सकते हैं हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर

OTT पर आई एक्शन थ्रिलर 'वन बैटल आफ्टर अनदर', जानें कहां देख सकते हैं हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर

One Battle After Another Ott : लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है. फैंस ने इसके ओटीटी पर एंट्री का काफी वेट किया था. अब फिल्म का डिजिटल रिलीज हो चुका है. जानें इसके सभी डिटेल्स.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Nov 2025 03:51 PM (IST)
Preferred Sources

लियोनार्डो डिकैप्रियो की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदर' का जबरदस्त ओटीटी रिलीज हो चुका है. इस एक्शन फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के समय में भी खूब सराहा गया था और अब ओटीटी पर भी लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं. अ

गर आप ने भी फिल्म को थिएटर्स में मिस कर दिया तो ये आपके लिए अच्छा मौका है 'वन बैटल आफ्टर अनदर' घर बैठे देखने का. यहां जानिए फिल्म के ओटीटी रिलीज के सभी डिटेल्स. 

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अविलेबल है 'वन बैटल आफ्टर अनदर'? 
लियोनार्डो डिकैप्रियो की ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर 'वन बैटल आफ्टर अनदर' ने ग्लोबली अपने फैंस को बहुत इंप्रेस किया है. गजब की स्टोरीटेलिंग, जबरदस्त किरदार और अद्भुत सिनेमेटोग्राफी देख आप भी इस फिल्म की तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएंगे. अब ये एक्शन थ्रिलर 14 नवंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध हो चुकी है.

इंडिया में भी इसका ओटीटी रिलीज हो चुका है. अब आप 'वन बैटल आफ्टर अनदर' अपने घर बैठे इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं. लियोनार्डो डिकैप्रियो की ये फिल्म प्राइम वीडियो पर 499 रुपए में रेंटल के लिए अब अवेलेबल है. बॉक्स ऑफिस पर जिन्होंने भी इस फैंस के भौकाल को मिस किया है अब वो आराम से घर बैठे इसे एंजॉय कर सकते हैं. 

'वन बैटल आफ्टर अनदर' की कहानी और स्टारकास्ट
'वन बैटल आफ्टर अनदर' की कहानी थॉमस पिंचन के 1990 की नॉवेल वाइनलैंड की कहानी पर आधारित है. इसके प्लॉट की बात करें तो इसमें दिखाया गया है कि एक पूर्व क्रांतिकारी अपनी बेटी के साथ सबसे छुप कर रहता है लेकिन जब 16 साल बाद उसका पुराना दुश्मन लौटता है तब उसकी बेटी गायब हो जाती है. बेटी के गायब होती ही फिल्म के लीड एक्टर यानी लियोनार्डो डिकैप्रियो अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं.

'वन बैटल आफ्टर अनदर' के मेकर्स ने इस फिल्म में कमाल के सिनेमैटिक शॉट्स एड किए हैं जिसकी खूब सराहना भी हुई है. द इकोनॉमिक्स टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्शन पैक्ड फिल्म को 130–175 मिलियन डॉलर की लागत से बनाया गया है. 'वन बैटल आफ्टर अनदर' में लियोनार्डो डिकैप्रियो के अलावा शॉन पेन, बेनिसियो डेल टोरो, रेजिना हॉल और टेयाना टेलर समेत कई कलाकारों को मुख्य भूमिकाओं में देखा गया.

और पढ़ें
Published at : 16 Nov 2025 03:51 PM (IST)
Tags :
Leonardo DiCaprio One Battle After Another
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
बिहार
'मैं गंदी हूँ मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी...', परिवारिक विवाद पर रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
'मैं गंदी हूँ मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी...', परिवारिक विवाद पर रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
बॉलीवुड
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
Advertisement

वीडियोज

Lalu Family Rift: रोहिणी आचार्य के मामले में बिहार महिला आयोग का बयान
दक्षिण फिल्में, कोरागज्जा, कबीर बेदी का कन्नड़ डेब्यू, पवन कल्याण, कंतारा और अधिक फीट सुधीर अत्तावर
Lalu Family Rift: लालू परिवार के झगड़े की असली वजह आई सामने! | ABP NEWS
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Delhi Blast Case: दिल्ली धमाके को लेकर अब तक की नई तस्वीरें और चौंकाने वाले खुलासे | Terror Alert
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
बिहार
'मैं गंदी हूँ मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी...', परिवारिक विवाद पर रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
'मैं गंदी हूँ मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी...', परिवारिक विवाद पर रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
बॉलीवुड
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
सफेद आधार कार्ड से कितना अलग होता है नीला आधार, ये किन लोगों का बनता है?
सफेद आधार कार्ड से कितना अलग होता है नीला आधार, ये किन लोगों का बनता है?
ब्यूटी
Men skincare: ये 7 फेस मास्क लगा लिए तो चेहरा हमेशा दिखेगा खिला-खिला, मर्दों के लिए बेस्ट
ये 7 फेस मास्क लगा लिए तो चेहरा हमेशा दिखेगा खिला-खिला, मर्दों के लिए बेस्ट
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget