OTT पर आई एक्शन थ्रिलर 'वन बैटल आफ्टर अनदर', जानें कहां देख सकते हैं हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर

लियोनार्डो डिकैप्रियो की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदर' का जबरदस्त ओटीटी रिलीज हो चुका है. इस एक्शन फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के समय में भी खूब सराहा गया था और अब ओटीटी पर भी लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं. अ

गर आप ने भी फिल्म को थिएटर्स में मिस कर दिया तो ये आपके लिए अच्छा मौका है 'वन बैटल आफ्टर अनदर' घर बैठे देखने का. यहां जानिए फिल्म के ओटीटी रिलीज के सभी डिटेल्स.

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अविलेबल है 'वन बैटल आफ्टर अनदर'?

लियोनार्डो डिकैप्रियो की ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर 'वन बैटल आफ्टर अनदर' ने ग्लोबली अपने फैंस को बहुत इंप्रेस किया है. गजब की स्टोरीटेलिंग, जबरदस्त किरदार और अद्भुत सिनेमेटोग्राफी देख आप भी इस फिल्म की तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएंगे. अब ये एक्शन थ्रिलर 14 नवंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध हो चुकी है.

इंडिया में भी इसका ओटीटी रिलीज हो चुका है. अब आप 'वन बैटल आफ्टर अनदर' अपने घर बैठे इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं. लियोनार्डो डिकैप्रियो की ये फिल्म प्राइम वीडियो पर 499 रुपए में रेंटल के लिए अब अवेलेबल है. बॉक्स ऑफिस पर जिन्होंने भी इस फैंस के भौकाल को मिस किया है अब वो आराम से घर बैठे इसे एंजॉय कर सकते हैं.

'वन बैटल आफ्टर अनदर' की कहानी और स्टारकास्ट

'वन बैटल आफ्टर अनदर' की कहानी थॉमस पिंचन के 1990 की नॉवेल वाइनलैंड की कहानी पर आधारित है. इसके प्लॉट की बात करें तो इसमें दिखाया गया है कि एक पूर्व क्रांतिकारी अपनी बेटी के साथ सबसे छुप कर रहता है लेकिन जब 16 साल बाद उसका पुराना दुश्मन लौटता है तब उसकी बेटी गायब हो जाती है. बेटी के गायब होती ही फिल्म के लीड एक्टर यानी लियोनार्डो डिकैप्रियो अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं.

'वन बैटल आफ्टर अनदर' के मेकर्स ने इस फिल्म में कमाल के सिनेमैटिक शॉट्स एड किए हैं जिसकी खूब सराहना भी हुई है. द इकोनॉमिक्स टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्शन पैक्ड फिल्म को 130–175 मिलियन डॉलर की लागत से बनाया गया है. 'वन बैटल आफ्टर अनदर' में लियोनार्डो डिकैप्रियो के अलावा शॉन पेन, बेनिसियो डेल टोरो, रेजिना हॉल और टेयाना टेलर समेत कई कलाकारों को मुख्य भूमिकाओं में देखा गया.