पत्नी गौरी स्प्रैट को 100 करोड़ के घर में रखेंगे आमिर, जानें और कौन-कौन रहेगा?

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडतीसरी शादी के बाद 100 करोड़ के घर में शिफ्ट होंगे आमिर खान, जानें पत्नी गौरी के अलावा और कौन-कौन रहेगा?

तीसरी शादी के बाद 100 करोड़ के घर में शिफ्ट होंगे आमिर खान, जानें पत्नी गौरी के अलावा और कौन-कौन रहेगा?

आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी के बाद खबरें हैं कि ये कपल नए घर में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहा है. नए घर के लिए आमिर ने 100 करोड़ रुपये तक की भारी भरकम रकम चुकाई है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 11 Jul 2026 03:52 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और उनकी पत्नी गौरी स्प्रैट ने अपनी लाइफ के नए चैप्टर की शुरुआत की है. 5 जुलाई को दोनों शादी के बंधन में बंधे थे. वहीं अब खबरें हैं कि दोनों नए घर में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं. दोनों एक आलीशान घर में शिफ्ट हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस नए घर में आमिर और गौरी के अलावा और किस-किसके रहने की चर्चाएं हैं.

खार के मरीना अपार्टमेंट्स में रहेंगे गौरी-आमिर!

फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान और गौरी स्प्रैट नए घर में जाने वाले हैं. बता दें कि गौरी और आमिर का नया घर मरीना अपार्टमेंट्स होगा. ये मुंबई के खार के यूनियन पार्क की विर्गो को-ऑपरेटिव सोसायटी में स्थित है. 

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100 करोड़ रुपये है कीमत

फिलहाल मरीना अपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. बताया जा रहा है कि अपने लैविश घर के लिए आमिर पहले ही 100 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुके हैं. हालांकि एक्टर अभी इस घर में शिफ्ट नहीं होंगे. रिपोर्ट में बताया गया है कि वो 2030 के आस-पास यहां रहने के लिए आ सकते हैं. क्योंकि काम अभी अधूरा है. फिलहाल आमिर अपने परिवार के साथ पाली हिल के 'विल्नोमोना' में किराए के घर में रहते हैं.  

आमिर-गौरी के अलावा और कौन-कौन रहेगा?

अपार्टमेंट के ऊपरी तीन मंजिल में आमिर अपनी पत्नी और सौतेले बेटे क्विन के साथ रहेंगे. बता दें कि पहली शादी से गौरी का एक सात साल का बेटा है. वहीं आमिर की बहनें फरहत दत्ता, निखत और एक्टर की मां भी इसी अपार्टमेंट में रहेंगी. इनके अलावा आमिर की दूसरी एक्स वाइफ किरण राव और एक्टर के बेटे जुनैद खान भी इसी अपार्टमेंट में रहने वाले हैं. एक सूत्र के हवाले से बताया गया कि आमिर इस अपार्टमेंट में बेटे जुनैद के लिए भी एक फ्लोर तैयार करवा रहे हैं.

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आमिर की तीसरी और गौरी की दूसरी शादी

गौरी का पहली शादी से एक 7 साल का बेटा है. उनका अपने पति से तलाक हो गया था. फिर उन्होंने आमिर से दूसरी शादी कर ली. वहीं आमिर की गौरी से तीसरी शादी है. इससे पहले उन्होंने किरण राव और रीना दत्ता से शादी की थी. उनका दोनों से तलाक हो गया था.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Gauri Spratt
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