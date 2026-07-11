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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पति के जाने के बाद थेरेपी ने मुझे हील किया', राज कौशल को याद कर मंदिरा बेदी का छलका दर्द

'पति के जाने के बाद थेरेपी ने मुझे हील किया', राज कौशल को याद कर मंदिरा बेदी का छलका दर्द

मंदिरा बेदी की अपकमिंग फिल्म 'मैक्स मिन एंड म्याऊजाकी' का फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में वो अपने पति राज कौशल को याद कर इमोशनल हो गईं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 11 Jul 2026 04:04 PM (IST)
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मंदिरा बेदी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मैक्स मिन एंड म्याऊजाकी' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में वो अपने पति राज कौशल को याद कर इमोशनल हो गईं.

मंदिरा बेदी का छलका दर्द
ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान बातचीत में मंदिरा बेदी ने कहा, 'थेरेपी, काउंसलिंग और खुद को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा रही है. करीब 20 साल पहले मैं पहली बार थेरेपी के लिए गई थी. जब मैंने अपनी मां को बताया कि मैं थेरेपी सेशन में गई थी, तो उन्होंने पूछा, 'क्यों, तुम्हें क्या हुआ है?' मैंने कहा कि मुझे अपने मन की बातें बाहर निकालने की जरूरत थी. तब मां ने कहा, 'मुझसे बात कर सकती थी.' लेकिन मैंने जवाब दिया, 'नहीं.'

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थेरेपी बनी हीलिंग का जरिया
उन्होंने आगे कहा, 'जब भी मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है या मैं खुद को असंतुलित महसूस कर रही हूं, तब मैंने थेरेपिस्ट और काउंसलर की मदद ली. इससे मुझे हमेशा बहुत फायदा मिला. जब मैंने अपने पति को खोया, तब भी थेरेपी मेरे लिए एक तरह से हीलिंग का जरिया बनी और इसी वजह से मैंने उसका सहारा लिया.'

 
 
 
 
 
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बता दें, मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का निधन हार्ट अटैक की वजह से 50 साल की उम्र में साल 2021 में हुआ था. वो पेशे से डायरेक्टर थे. उन्होंने 'प्यार में कभी कभी', 'शादी के लड्डू' जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया था.

मंदिरा बेदी की शादी 14 फरवरी 1999 को फिल्म निर्देशक और निर्माता राज कौशल के साथ हुई थी. उनके 2 बच्चे हैं. बेटा वीर कौशल और बेटी तारा बेदी कौशल, जिन्हें 2020 में कपल ने गोद लिया.

पति के जाने के बाद थेरेपी ने मुझे हील किया', राज कौशल को याद कर मंदिरा बेदी का छलका दर्द

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कब रिलीज होगी 'मैक्स मिन एंड म्याऊजाकी'?
फिल्म 'मैक्स मिन एंड म्याऊजाकी' की रिलीज डेट भी मेकर्स ने ट्रेलर के साथ साझा की है. यह फिल्म 24 जुलाई 2026 को रिलीज होगी. इसमें मेधा शंकर, सिद्धार्थ मेनन, आदिल हुसैन, मंदिरा बेदी, नफीसा अली जैसे कलाकार नजर आएंगे. फिल्म को नरसिम्हमूर्ति ने लिखा और निर्देशित किया है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 11 Jul 2026 04:04 PM (IST)
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