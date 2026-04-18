'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल्स

प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'भूत बंगला' आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म का रिलीज से पहले ही काफी बज क्रिएट हो गया था. वहीं अब जब य़े फिल्म बड़े पर्दे पर आ गई है तो इसने अच्छी शुरुआत भी कर ली है. इन सबके बीच फैंस ये जानने के लिए भी एक्साइटेड हो रेह हैं कि थिएट्रिकल रन के बाद ये फिल्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब आएगी? चलिए यहां इस 'भूत बंगला' की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज की सारी डिटेल्स यहां जान लेते हैं.

'भूत बंगला' ओटीटी पर कहां होगी रिलीज?

जब भी कोई फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती है, तो उसके बाद उससे ओटीटी स्ट्रीमिंग राइट्स को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं. ‘भूत बंगला’ की ओटीटी डिटेल्स जानने के लिए भी फैंस में काफी एक्साइटमेंट हैं. ऐसे में बतादें कि अक्षय कुमार स्टारर ये फिल्म सिनेमाघरों में अपना सफर पूरा करने के बाद ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. दरअसल नेटफ्लिक्स फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर है.

'भूत बंगला' ओटीटी पर कब रिलीज होगी?

'भूत बंगला' की ओटीटी रिलीज डेट के बारे में अभी कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है. हालांकि, फिल्में आमतौर पर एक से डेढ़ महीने तक सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आती हैं. इसके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि अक्षय कुमार की ये फिल्म जून या जुलाई में ओटीटी पर रिलीज हो सकती है.

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'भूत बंगला' के बारे में

बता दें कि 'भूत बंगला' शुरुआत में 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी; हालांकि इसकी रिलीज एक हफ्ते आगे बढ़ा दी गई थी. फिर ह 16 अप्रैल को ये पेड प्रीव्यू के साथ रिलीज हुई. इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म ने दर्शकों को काफी इम्प्रेस किया है. अब देखना यह है कि क्या 'भूत बंगला' अक्षय कुमार की एक अदद सुपर-डुपर हिट फिल्म की मुराद पूरी कर पाती है या नहीं

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'भूत बंगला' का पहले दिन का कलेक्शन

'भूत बंगला' के पहले दिन की कमाई की बात करें तो इसने 12,386 शो में 12.25 करोड़ का नेट कमाई की है. इसके साथ ही भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 18.90 करोड़ और पेड प्रीव्यू के 3.50 करोड मिलाकर नेट कलेक्शन 15.75 करोड़ हो गया है. वहीं विदेशों में, फिल्म ने कुल 5.00 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिससे इसका कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 23.90 करोड़ हो गया है.