मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बटवारा 1947' के प्रमोशन में बड़ा हादसा, लापरवाही से गिरा युवक, गंभीर रूप से घायल

'बटवारा 1947' के प्रमोशन में बड़ा हादसा, लापरवाही से गिरा युवक, गंभीर रूप से घायल

सनी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म 'बटवारा 1947' के प्रमोशन के दौरान बड़ा हादसा हो गया है. लखनऊ के फीनिक्स मॉल में एक युवक गिरने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 07 Aug 2026 08:24 PM (IST)
Preferred Sources

Batwara 1947 Promotion: सनी देओल और प्रीति जिंटा इन दिनों फिल्म 'बटवारा 1947' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म के जरिए दोनों स्टार्स की जोड़ी लंबे समय के बाद पर्दे पर वापसी करने जा रहा है. ऐसे में दोनों स्टार्स फिल्म के प्रमोशन में जुट चुके हैं. सनी देओल, प्रीति जिंटा और बेटे करण के साथ फिल्म का जोर-शोर से प्रमोशन कर रहे हैं. इसी दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है.

दरअसल, सनी देओल और प्रीति जिंटा के साथ करण भी फिल्म 'बटवारा 1947' के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे. इस दौरान वो फिल्म के प्रमोशन के लिए कृष्णा नगर के फीनिक्स मॉल पहुंचे जहां पर बड़ा हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि यहां पर प्रमोशन के दौरान बड़ी लापरवाही बरती गई, जिसके बाद एक युवक गिर गया. जानकारी सामने आ रही है कि सनी और प्रीति के मॉल से जाने के वक्त युवक गिरा और उसे चोटें भी आईं. युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है.

यह भी पढ़ें: सीएम विजय की वाइफ ने वापस लिया तलाक का केस, 27 साल बाद टूटने की कगार पर था रिश्ता

लखनऊ में हुआ 'बटवारा 1947' का प्रमोशन

सनी देओल ने फिल्म 'बटवारा 1947' का प्रमोशन लखनऊ में किया. उनके साथ प्रीति जिंटा और करण भी दिखे. फिल्म के प्रमोशन के दौरान सनी देओल ने कहा, 'मैं लखनऊ से जुड़ा रहा हूं. लखनऊ से कई फिल्में पहले भी कर चुका हूं.' इतना ही नहीं, सनी ने इस दौरान रूमी गेट पर तांगे की सवारी भी की और फैंस के साथ फोटो भी क्लिक कराई.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aamir Khan Productions (@aamirkhanproductions)

8 साल बाद सनी देओल संग वापसी कर रहीं प्रीति जिंटा

आपको बता दें कि प्रीति जिंटा, सनी देओल के साथ पर्दे पर करीब 8 साल बाद वापसी कर रही हैं. दोनों की जोड़ी को आखिरी बार साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'भैयाजी सुपरहिट' में देखा गया था. इसमें दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने पसंद किया था लेकिन फिल्म हिट नहीं हो पाई थी. इसके पहले प्रीति जिंटा और सनी देओल ने साथ में फिल्म 'फर्ज' और 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई' में साथ काम किया था. इन दोनों ही फिल्मों को दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिला था.

यह भी पढ़ें: 'मैंने पतियों को रंगे हाथ पकड़ा था...', श्वेता तिवारी ने फोड़ा बम, बताई शादी टूटने की असल वजह!

कब रिलीज होगी 'बटवारा 1947'?

बहरहाल, अगर फिल्म 'बटवारा 1947' की रिलीज के बारे में बात की जाए तो फिल्म को सिनेमाघरों में 14 अगस्त, 2026 को रिलीज किया जाएगा. इस फिल्म में भारत-पाकिस्तान के बटवारे के समय की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें सनी देओल धर्म और प्यार की बातें करते हुए दिखेंगे. इसमें अली फजल जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं. इस फिल्म का निर्माण आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया है.

इतना ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हो रही फिल्म 'बटवारा 1947' की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' से है. दोनों ही फिल्म एक ही दिन रिलीज हो रही है. ऐसे में कोईमोई के अनुसार, दोनों ही फिल्में 11 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस ओपनिंग डे पर कर सकती हैं.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 08:01 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Batwara 1947
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'बटवारा 1947' के प्रमोशन में बड़ा हादसा, लापरवाही से गिरा युवक, गंभीर रूप से घायल
'बटवारा 1947' के प्रमोशन में बड़ा हादसा, लापरवाही से गिरा युवक, गंभीर रूप से घायल
बॉलीवुड
Awarapan 2 Box Office: 'आवारापन 2' से 14 साल बाद इतिहास दोहरा पाएंगे इमरान हाशमी? ये है टॉप 5 सोलो हिट
'आवारापन 2' से 14 साल बाद इतिहास दोहरा पाएंगे इमरान हाशमी? ये है टॉप 5 सोलो हिट
बॉलीवुड
सैफ-अमृता की शादी में क्यों नहीं पहुंचीं थी बहन सोहा और सबा? सालों बाद बताई वजह
सैफ-अमृता की शादी में क्यों नहीं पहुंचीं थी बहन सोहा और सबा? सालों बाद बताई वजह
बॉलीवुड
'रामायण' के ट्रेलर ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, मिले 100 करोड़ से ज्यादा व्यूज
'रामायण' के ट्रेलर ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, मिले 100 करोड़ से ज्यादा व्यूज
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Vasudha-Chandrika को मिलेगा 'Business Women Award', परखने घर पहुंची स्पेशल कमेटी
R. Madhavan बोले- अब उन्हें CM Thalapathy Vijay कहना चाहिए, Politics पर दिया बड़ा जवाब
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए गंभीर आरोप, Khesari Lal Yadav को भी दिया जवाब
Bhojpuri Bawaal में Pawan Singh ने छोड़ा शो, Amrapali Dubey और Kajal Raghwani में बड़ी बहस
Bollywood News: उल्टा पड़ा दांव! 'आवारापन 2' के मेकर्स का ही दांव पड़ा उन पर भारी, घिरे विवादों में! (07.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ऐसी मिसाइल बना रहा ईरान! जद में होगा पूरा अमेरिका, धरा रह जाएगा US का प्लान
ऐसी मिसाइल बना रहा ईरान! जद में होगा पूरा अमेरिका, धरा रह जाएगा US का प्लान
पंजाब
राहुल गांधी के फेवरेट नेता वाले बयान पर अब कैप्टन बोले, 'अच्छी बात...'
राहुल गांधी के फेवरेट नेता वाले बयान पर अब कैप्टन बोले, 'अच्छी बात...'
इंडिया
पीएम मोदी की बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, यूसुफ पठान पर तस्वीर साफ
पीएम मोदी की बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, यूसुफ पठान पर तस्वीर साफ
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 भारतीय गेंदबाज
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 भारतीय गेंदबाज
बॉलीवुड
Spider Man BO: ‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' से RRR तक 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' सहित 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
इंडिया
लोकसभा में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन? MPs को व्हीप जारी, NDA के भी निर्देश
लोकसभा में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन? MPs को व्हीप जारी, NDA के भी निर्देश
इंडिया
FCRA पर US के सांसद की टिप्पणी पर भड़का भारत, 'खुद अमेरिका...'
FCRA पर US के सांसद की टिप्पणी पर भड़का भारत, 'ये हमारा आंतरिक मामला'
इंडिया
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
ENT LIVE
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
ENT LIVE
Prince Narula के
Prince Narula के "निब्बा निब्बी वाला प्यार" कमेंट पर हंसी से गूंजा Lock Upp 2 का फिनाले
Embed widget