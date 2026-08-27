Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT पर आ रही 99 करोड़ कमा चुकी 'अल्फा', कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?

OTT पर आ रही 99 करोड़ कमा चुकी 'अल्फा', कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' थिएटर्स के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. इसकी ओटीटी रिलीज डेट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का ऐलान हो चुका है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 27 Aug 2026 12:04 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट पिछली बार फिल्म 'अल्फा' में नजर आई थीं. ये यशराज फिल्म्स की एक स्पाई फिल्म थी. इसमें आलिया भट्ट जबरदस्त एक्शन करते हुए दिखाई दी थीं. हालांकि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिल पाई. अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. इसकी ओटीटी रिलीज डेट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का ऐलान कर दिया गया है.

कब और कहां रिलीज होगी 'अल्फा'?

अल्फा को ओटीटी पर फैंस नेटफ्लिक्स पर 28 अगस्त से देख पाएंगे. इस फिल्म में आलिया के साथ एक्ट्रेस शरवरी वाघ ने भी लीड रोल निभाया है. पहले से ही खबरें थीं कि अल्फा नेटफ्लिक्स पर 28 अगस्त को दस्तक देगी. हालांकि ऑफिशियल ऐलान का इंतजार था. 

अब नेटफ्लिक्स इंडिया ने खुद अपने सोशल मीडिया से इसकी ओटीटी रिलीज का ऐलान कर दिया है. नेटफ्लिक्स ने फिल्म का एक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'तैयार हो जाइए अल्फा गैंग में शामिल होने के लिए. 28 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर 'अल्फा' देखें.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)


ये भी पढ़ें: बहन की शादी में फूट-फूटकर रोए थे अर्जुन कपूर, अंशुला कपूर ने शेयर किया इमोशनल Video

दमदार है 'अल्फा' की कास्ट, फिर भी नहीं चला जादू

अल्फा एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है जो यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल सेंट्रिक फिल्म है. आलिया भट्ट और शरवरी वाघ जैसी दमदार एक्ट्रेसेस के अलावा मूवी में अनिल कपूर और बॉबी देओल जैसे दमदार एक्टर्स भी नजर आए थे. फिल्म में बॉबी ने एक निर्दयी विलेन का किरदार निभाया था. हालांकि दमदार कास्ट होने के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बूटी तरह पिट गई थी. वहीं इसमें ऋतिक रोशन ने कैमियो भूमिका निभाई थी.

99 करोड़ हुई थी 'अल्फा' की कमाई

अल्फा ने सिनेमाघरों में 3 जुलाई को दस्तक दी थी. यशराज फिल्म्स की इस मूवी को आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था. जबकि इसके डायरेक्टर थे शिव रवैल. फिल्म का ट्रेलर आते ही इसे निगेटिव रिव्यू मिलने लगे थे और फिल्म की कमाई पर भी इसका असर पड़ा.  

अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक 'अल्फा' का बजट करीब 130 करोड़ रुपये था और ये फिल्म दुनियाभर की कमाई जोड़ने के बावजूद 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी नहीं छू पाई. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इसका टोटल ग्रॉस कलेक्शन 70.05 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था. जबकि इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 99.10 करोड़ रुपये हुआ था. 

ये भी पढ़ें: 'मैं इनोसेंट थी और इनोसेंट रहूंगी', 'द ट्रेटर्स 2' से एविक्शन के बाद इमोशनल हुईं रिया चक्रवर्ती

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Alpha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
OTT पर आ रही 99 करोड़ कमा चुकी 'अल्फा', कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?
OTT पर आ रही 99 करोड़ कमा चुकी 'अल्फा', कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?
ओटीटी
'आकाली राज्यम' से 'अनबे डायना' तक, इस हफ्ते OTT पर रिलीज होंगी ये 3 तमिल-तेलुगु फिल्में
इस हफ्ते ओटीटी पर मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट, रिलीज होंगी ये 3 तमिल-तेलुगु फिल्में
ओटीटी
'मैं इनोसेंट थी और इनोसेंट रहूंगी', 'द ट्रेटर्स 2' से एविक्शन के बाद इमोशनल हुईं रिया चक्रवर्ती
'द ट्रेटर्स 2' से बाहर हुईं रिया चक्रवर्ती, इमोशनल होकर कही ये बात
ओटीटी
काजल राघवानी ने रिवेंज सॉन्ग से मचाया धमाल, मल्लिका शेरावत को तेजप्रताप ने दिया गिफ्ट
काजल राघवानी ने रिवेंज सॉन्ग से मचाया धमाल, मल्लिका शेरावत को तेजप्रताप ने दिया गिफ्ट
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी या अखिलेश... किसे अगला सीएम देखना चाहती है यूपी की जनता? सर्वे ने चौंकाया
योगी या अखिलेश... किसे अगला सीएम देखना चाहती है यूपी की जनता? सर्वे ने चौंकाया
विश्व
नेपाल बाढ़: तबाही की जुबानी, 'पूरा बाजार बह गया, लाशें आ रही थीं'
नेपाल बाढ़: तबाही की जुबानी, 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
विश्व
नेपाल में जलप्रलय, भारत से पहुंची मदद तो बालेन शाह बोले- 'PM मोदी हम आपके...'
नेपाल में जलप्रलय, भारत से पहुंची मदद तो बालेन शाह बोले- 'थैंक्यू PM मोदी'
क्रिकेट
रहाणे-स्टोक्स समेत 2026 में इन 7 क्रिकेटरों ने लिया संन्यास
रहाणे-स्टोक्स समेत 2026 में इन 7 क्रिकेटरों ने लिया संन्यास
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
विश्व
रूस के पास तेल खत्म! पुतिन ने तुरंत दोस्त 'भारत' को किया याद, इंडिया भेजेगा पेट्रोल?
रूस के पास तेल खत्म! पुतिन ने तुरंत दोस्त 'भारत' को किया याद, इंडिया भेजेगा पेट्रोल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ, कहा- समय से पूरा हो तो...
मायावती ने की योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ, कहा- समय से पूरा हो तो...
Home Tips
Matchbox Storage Tips: मानसून में माचिस की डिब्बी को रखें सुरक्षित, अपनाएं ये आसान हैक्स
मानसून में माचिस की डिब्बी को रखें सुरक्षित, अपनाएं ये आसान हैक्स
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget