इस संडे घर बैठे अगर आप एंटरटेनमेंट का प्लान बना रहे हैं, तो ओटीटी पर आपके लिए कई नए ऑप्शन मौजूद हैं. इस हफ्ते कुछ नई फिल्में और सीरीज स्ट्रीम हुई हैं, जिन्हें आप अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

इनमें रोमांस, थ्रिलर, कॉमेडी और ड्रामा जैसे अलग-अलग जॉनर का कंटेंट देखने को मिलेगा. जानिए ओटीटी पर आईं ये 8 नई फिल्में और सीरीज, जिन्हें आप इस वीकेंड देख सकते हैं.

ढिंढोरा सीजन 2

भुवन बाम की पॉपुलर कॉमेडी सीरीज 'ढिंढोरा' का दूसरा सीजन 20 नवंबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है. इस बार टीटू मामा 11 करोड़ रुपये के नुकसान और ससुराल से जुड़े नए झमेलों में फंसते नजर आएंगे.

अनबिल अवन

अशोक सेल्वन और प्रीति मुकुंधन की तमिल रोमांटिक थ्रिलर फिल्म 'अनबिल अवन' 20 नवंबर 2026 को सोनी लिव पर स्ट्रीम हुई है. इसकी कहानी एक ऐसे कपल की है, जो अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर पहाड़ी इलाके में होमस्टे शुरू करता है, लेकिन उनकी जिंदगी में जल्द ही मुश्किलें आने लगती हैं.