एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं नेहा धूपिया, ऑडिशन के लिए पूरे दिन रखा गया था भूखा

बॉलीवुड में दो दशक से ज्यादा वक्त से काम कर रहीं एक्ट्रेस नेहा धूपिया आज अपना 46वां जन्मदिन मना रही हैं. बड़े पर्दे पर कई फिल्मों में नजर आ चुकीं नेहा कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं, बल्कि वो तो अपने देश और जनता की सेवा करने के ख्वाब देखती थीं. हालांकि उनकी किस्मत में सिनेमा वर्ल्ड में काम करना लिखा था. आइए आज उनके जन्मदिन के मौके पर उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं.

एक्ट्रेस नहीं तो क्या बनना चाहती थीं नेहा धूपिया?

नेहा धूपिया का जन्म 27 अगस्त 1980 को केरल के कोच्चि शहर में हुआ था. बाद में उनका परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया था. दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि उनके पिता नेवी में सेवाएं दे चुके हैं. ऐसे में एक्ट्रेस भी देश और समाज सेवा का काम करना चाहती थीं. एक्ट्रेस ने कहा था कि वो कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं, बल्कि वो IAS अधिकारी बनकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थीं.

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जब स्लिम दिखने के कारण पूरे दिन रखा गया भूखा

इसी इंटरव्यू में नेहा ने अपने मॉडलिंग के दिनों का एक अजीब वाकया भी शेयर किया था. उन्होंने बताया था कि वो एक ब्यूटी पेजेंट के लिए ऑडिशन देने गई थीं और तब उन्हें पूरे दिन खाना नहीं दिया गया था. उन्हें वहां भूखा रखा गया था ताकि वो स्लिम दिख सके. हालांकि बाद में एक्ट्रेस को खाने के लिए सैंडविच दिया गया था. उन्होंने कहा था मैं अकेली ऐसी लड़की थी जिसने अपना ऑडिशन खाना खाकर पूरा किया था.

अजय देवगन संग किया था डेब्यू

नेहा बता चुकी हैं कि फिल्मों में काम करने की चाह लिए वो अपने साथ दो सूटकेस लेकर मुंबई आई थीं. यहां उन्हें काफी स्ट्रगल से गुजरना पड़ा था. हालांकि उनका डेब्यू यादगार रहा. उन्होंने अजय देवगन जैसे सुपरस्टार के साथ साल 2003 की फिल्म 'कयामत' से डेब्यू किया था. नेहा ने 'सिंह इज किंग', 'शीशा', 'जूली', 'चुपके चुपके', 'एक चालीस की लास्ट लोकल' और 'फंस गए रे ओबामा' जैसी फिल्मों में भी काम किया है.

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खुद से छोटे अंगद बेदी से की शादी

नेहा धूपिया ने उम्र में खुद से ढाई साल छोटे एक्टर अंगद बेदी से शादी की थी. दोनों की शादी साल 2018 में हुई थीं. अब कपल की एक बेटी मेहर धूपिया बेदी और एक बेटा गुरीक है.