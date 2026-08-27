Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं नेहा धूपिया, ऑडिशन के लिए पूरे दिन रखा गया था भूखा

एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं नेहा धूपिया, ऑडिशन के लिए पूरे दिन रखा गया था भूखा

बॉलीवुड में अजय देवगन के साथ डेब्यू करने वाली नेहा धूपिया आज 46 साल की हो चुकी हैं. केरल में जन्मीं नेहा का परिवार बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गया था और एक्ट्रेस अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आ गई थीं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 27 Aug 2026 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड में दो दशक से ज्यादा वक्त से काम कर रहीं एक्ट्रेस नेहा धूपिया आज अपना 46वां जन्मदिन मना रही हैं. बड़े पर्दे पर कई फिल्मों में नजर आ चुकीं नेहा कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं, बल्कि वो तो अपने देश और जनता की सेवा करने के ख्वाब देखती थीं. हालांकि उनकी किस्मत में सिनेमा वर्ल्ड में काम करना लिखा था. आइए आज उनके जन्मदिन के मौके पर उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं.

एक्ट्रेस नहीं तो क्या बनना चाहती थीं नेहा धूपिया?

नेहा धूपिया का जन्म 27 अगस्त 1980 को केरल के कोच्चि शहर में हुआ था. बाद में उनका परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया था. दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि उनके पिता नेवी में सेवाएं दे चुके हैं. ऐसे में एक्ट्रेस भी देश और समाज सेवा का काम करना चाहती थीं. एक्ट्रेस ने कहा था कि वो कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं, बल्कि वो IAS अधिकारी बनकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थीं.

एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं नेहा धूपिया, ऑडिशन के लिए पूरे दिन रखा गया था भूखा

ये भी पढ़ें: 'हैवान' से तबाही मचाने आ रहे अक्षय-सैफ, जानें दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर

जब स्लिम दिखने के कारण पूरे दिन रखा गया भूखा

इसी इंटरव्यू में नेहा ने अपने मॉडलिंग के दिनों का एक अजीब वाकया भी शेयर किया था. उन्होंने बताया था कि वो एक ब्यूटी पेजेंट के लिए ऑडिशन देने गई थीं और तब उन्हें पूरे दिन खाना नहीं  दिया गया था. उन्हें वहां भूखा रखा गया था ताकि वो स्लिम दिख सके. हालांकि बाद में एक्ट्रेस को खाने के  लिए सैंडविच दिया गया था. उन्होंने कहा था मैं अकेली ऐसी लड़की थी जिसने अपना ऑडिशन खाना खाकर पूरा किया था. 

अजय देवगन संग किया था डेब्यू

नेहा बता चुकी हैं कि फिल्मों में काम करने की चाह लिए वो अपने साथ दो सूटकेस लेकर मुंबई आई थीं. यहां उन्हें काफी स्ट्रगल से गुजरना पड़ा था. हालांकि उनका डेब्यू यादगार रहा. उन्होंने अजय देवगन जैसे सुपरस्टार के साथ साल 2003 की फिल्म 'कयामत' से डेब्यू किया था. नेहा ने 'सिंह इज किंग', 'शीशा', 'जूली', 'चुपके चुपके', 'एक चालीस की लास्ट लोकल' और 'फंस गए रे ओबामा' जैसी फिल्मों में भी काम किया है.

ये भी पढ़ें: अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट पर शान का रिएक्शन, बोले- 'मैं भी काफी कंफ्यूज था'

खुद से छोटे अंगद बेदी से की शादी

नेहा धूपिया ने उम्र में खुद से ढाई साल छोटे एक्टर अंगद बेदी से शादी की थी. दोनों की शादी साल 2018 में हुई थीं. अब कपल की एक बेटी मेहर धूपिया बेदी और एक बेटा गुरीक है. 

एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं नेहा धूपिया, ऑडिशन के लिए पूरे दिन रखा गया था भूखा

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
Neha Dhupia
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं नेहा धूपिया, ऑडिशन के लिए पूरे दिन रखा गया था भूखा
एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं नेहा धूपिया, ऑडिशन के लिए पूरे दिन रखा गया था भूखा
बॉलीवुड
'टॉक्सिक' ने ओपनिंग डे पर दुनियाभर में की बंपर कमाई, ध्वस्त किया 'जवान' का रिकॉर्ड
'टॉक्सिक' का ओपनिंग डे पर दुनियाभर में डंका, तोड़ा 'जवान' का रिकॉर्ड
बॉलीवुड
पान मसाला एड पर मिले नोटिस पर अब तक चुप है अजय-शाहरुख़ और टाइगर, FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे का खुलासा
पान मसाला एड पर मिले नोटिस पर अब तक चुप है अजय-शाहरुख़ और टाइगर, तुकाराम मुंढे का खुलासा
बॉलीवुड
'हम आ रहे हैं...' नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए सोनू सूद ने बढ़ाए हाथ, कहा- 'तुम अकेले नहीं हो...'
'हम आ रहे हैं...' नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए सोनू सूद ने बढ़ाए हाथ, कहा- 'तुम अकेले नहीं हो...'
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूस के पास तेल खत्म! पुतिन ने तुरंत दोस्त 'भारत' को किया याद, इंडिया भेजेगा पेट्रोल?
रूस के पास तेल खत्म! पुतिन ने तुरंत दोस्त 'भारत' को किया याद, इंडिया भेजेगा पेट्रोल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ, कहा- समय से पूरा हो तो...
मायावती ने की योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ, कहा- समय से पूरा हो तो...
विश्व
नेपाल में जलप्रलय, भारत से पहुंची मदद तो बालेन शाह बोले- 'PM मोदी हम आपके...'
नेपाल में जलप्रलय, भारत से पहुंची मदद तो बालेन शाह बोले- 'थैंक्यू PM मोदी'
क्रिकेट
रहाणे-स्टोक्स समेत 2026 में इन 7 क्रिकेटरों ने लिया संन्यास
रहाणे-स्टोक्स समेत 2026 में इन 7 क्रिकेटरों ने लिया संन्यास
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
इंडिया
रात 12 से सुबह 6 तक बंद रहेगा Insta-Facebook, Meta का बड़ा फैसला
रात 12 से सुबह 6 तक बंद रहेगा Insta-Facebook, Meta का बड़ा फैसला
बिहार
नेपाल बाढ़: अलर्ट! बिहार में पानी बढ़ा तो इन इलाकों में रोक दी जाएंगी ट्रेनें
नेपाल बाढ़: अलर्ट! बिहार में पानी बढ़ा तो इन इलाकों में रोक दी जाएंगी ट्रेनें
Home Tips
Matchbox Storage Tips: मानसून में माचिस की डिब्बी को रखें सुरक्षित, अपनाएं ये आसान हैक्स
मानसून में माचिस की डिब्बी को रखें सुरक्षित, अपनाएं ये आसान हैक्स
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget