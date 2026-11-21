अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' इस साल की बेस्ट क्राइम ड्रामा फिल्म रही. इसने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा खासा बिजनेस किया और कई रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद ये इस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई. दर्शकों और फैंस को इसकी ओटीटी रिलीज का लंबे समय से इंतजार था, जो कि खत्म होने वाला है.

दरअसल, 'दृश्यम 3' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है. इस खबर के सामने आने के बाद फैंस की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा. इसे इसी महीने ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा. ऐसे में चलिए बताते हैं इसे कब और कहां ओटीटी पर देख सकते हैं.

'दृश्यम 3' की ओटीटी रिलीज कंफर्म

'दृश्यम 3' की ओटीटी रिलीज को कंफर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया है. 123 तेलुगु की रिपोर्ट के अनुसार, इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा और फिल्म अपकमिंग फिल्मों और कमिंग सून की लिस्ट में शो होने लगी है. अजय देवगन की इस फिल्म को 27 नवंबर को ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा, जिसके बाद फैंस की खुशी दोगुनी हो गई है. ओटीटी के दर्शकों को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार था जो कि खत्म होने वाला है.