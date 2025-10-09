'गेम ऑफ थ्रोन्स' के फैंस के लिए खुशखबरी, इसका स्पिन ऑफ 'अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम' आने वाला है

पॉपुलर अमेरिकन टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोंस को इंडियन ऑडियंस ने भी बहुत प्यार दिया था. इसके बाद मेकर्स ने इसका स्पिन ऑफ रिलीज करने का ऐलान किया है. इस मच अवेटेड फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. यहां जानिए फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर हर एक डिटेल.

मेकर्स ने शेयर किया फिल्म का पहला पोस्टर

'गेम ऑफ थ्रोंस' का मच अवेटेड स्पिन ऑफ का ट्रेलर आज मेकर्स ने रिलीज कर दिया है. इसके बाद दर्शकों के बीच उत्साह काफी बढ़ गया है. इसके पहले मेकर्स ने दस सेकंड के क्लिप में डंकन और एग की कन्वर्सेशन शेयर की थी.

इस ट्रेलर के बाद ये तो साफ हो गया है कि सीरीज का प्रीमियर 1 जनवरी 2026 से HBO पर होने वाला है. इस स्पिन ऑफ सीरीज की कहानी को 'गेम ऑफ थ्रोन्स' से लगभग 100 साल पहले और 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' के लगभग 100 साल बाद सेट किया गया है. इस सीरीज में आपको भव्य सेट्स और कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स देखने नहीं मिलेंगे. बल्कि इसकी कहानी बहुत ही सिंपल तरीके से आपके दिल को छू लेगी.

New looks at HBO’s #GameOfThrones prequel series, ‘A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS’ 🛡️⚔️🥚



First trailer releases tomorrow! Premiering January 2026 on HBO Max. pic.twitter.com/dw8Okw4sKj — westerosies (@westerosies) October 8, 2025

इंडिया में कब और कहां देखें 'अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम'?

ये स्पिन ऑफ देख आप काफी इंप्रेस होने वाले हैं. डंकन और एग की कहानी आपके दिल को छू लेगी. आपसी मतभेद, राजनीति और फैमिली के लीगेसी के बावजूद कैसे उनकी दोस्ती पनपती है, इसकी कहानी आपके दिल में अपनी जगह बना लेगी.

इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में आप इस सीरीज को 2026 के शुरुआत में देख सकते हैं. ये सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म जिओ हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली है. इस सीरीज में पीटर क्लैफी को सर डंकन द टॉल (डंक) के किरदार में और डेक्सटर सोल एन्सेल को उनके स्क्वायर एग की भूमिका में देखा जाएगा. इस सीरीज में आपको मैट स्मिथ, ओलिविया कूक और इव बेस्ट जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे.