हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'गेम ऑफ थ्रोन्स' के फैंस के लिए खुशखबरी, इसका स्पिन ऑफ 'अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम' आने वाला है

'गेम ऑफ थ्रोन्स' के फैंस के लिए खुशखबरी, इसका स्पिन ऑफ 'अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम' आने वाला है

A Knight of the Seven Kingdoms update: 'गेम ऑफ थ्रोंस' की कहानी को तो सभी ने पसंद किया. इसके स्पिन ऑफ अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है. जानें कब और कहां देख सकते हैं फिल्म

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Oct 2025 08:39 PM (IST)
Preferred Sources

पॉपुलर अमेरिकन टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोंस को इंडियन ऑडियंस ने भी बहुत प्यार दिया था. इसके बाद मेकर्स ने इसका स्पिन ऑफ रिलीज करने का ऐलान किया है. इस मच अवेटेड फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. यहां जानिए फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर हर एक डिटेल. 

मेकर्स ने शेयर किया फिल्म का पहला पोस्टर
'गेम ऑफ थ्रोंस' का मच अवेटेड स्पिन ऑफ का ट्रेलर आज मेकर्स ने रिलीज कर दिया है. इसके बाद दर्शकों के बीच उत्साह काफी बढ़ गया है. इसके पहले मेकर्स ने दस सेकंड के क्लिप में डंकन और एग की कन्वर्सेशन शेयर की थी.

इस ट्रेलर के बाद ये तो साफ हो गया है कि सीरीज का प्रीमियर 1 जनवरी 2026 से HBO पर होने वाला है. इस स्पिन ऑफ सीरीज की कहानी को 'गेम ऑफ थ्रोन्स' से लगभग 100 साल पहले और 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' के लगभग 100 साल बाद सेट किया गया है. इस सीरीज में आपको भव्य सेट्स और कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स देखने नहीं मिलेंगे. बल्कि इसकी कहानी बहुत ही सिंपल तरीके से आपके दिल को छू लेगी.

इंडिया में कब और कहां देखें 'अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम'? 
ये स्पिन ऑफ देख आप काफी इंप्रेस होने वाले हैं. डंकन और एग की कहानी आपके दिल को छू लेगी. आपसी मतभेद, राजनीति और फैमिली के लीगेसी के बावजूद कैसे उनकी दोस्ती पनपती है, इसकी कहानी आपके दिल में अपनी जगह बना लेगी.

इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में आप इस सीरीज को 2026 के शुरुआत में देख सकते हैं. ये सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म जिओ हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली है. इस सीरीज में पीटर क्लैफी  को सर डंकन द टॉल (डंक) के किरदार में और डेक्सटर सोल एन्सेल को उनके स्क्वायर एग की भूमिका में देखा जाएगा.  इस सीरीज में आपको मैट स्मिथ, ओलिविया कूक और इव बेस्ट जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे.

और पढ़ें
Published at : 09 Oct 2025 08:39 PM (IST)
Tags :
HollyWood A Knight Of The Seven Kingdoms
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
राजस्थान
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
विश्व
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी टीम इंडिया? बुमराह समेत ये खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी टीम इंडिया? बुमराह समेत ये खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA में 'सकारात्मक' बैठक, Chirag Paswan और Nityanand Rai मिले!
Bihar Election 2025: RJD पर 'गुंडागर्दी' के आरोप, Nitish Kumar के 'दल बदलू' होने पर भी चर्चा!
Bihar Election 2025: शराबबंदी से बिहार को 29-30 हज़ार करोड़ का घाटा, नेताओं पर गंभीर आरोप!
Jansuraj ने जैसे ही बांटे Ticket, Prashant Kishore का भारी विरोध… |ABP LIVE
Bihar Politics: Chirag Paswan और Tejashwi Yadav के दांव से गरमाई सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
राजस्थान
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
विश्व
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी टीम इंडिया? बुमराह समेत ये खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी टीम इंडिया? बुमराह समेत ये खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर
बॉलीवुड
कश्मीरा शाह की 8 तस्वीरें: 52 साल की उम्र में बिकनी पहन कहर ढहाती हैं गोविंदा के परिवार की बहू
कश्मीरा शाह की 8 तस्वीरें: 52 साल की उम्र में बिकनी पहन कहर ढहाती हैं गोविंदा के परिवार की बहू
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
शिक्षा
JNU में महिला छात्रों और शिक्षकों की संख्या में बड़ी गिरावट, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
JNU में महिला छात्रों और शिक्षकों की संख्या में बड़ी गिरावट, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
रिलेशनशिप
Karwa Chauth Beauty Hacks: करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता
करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget