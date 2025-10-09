बॉलीवुड की लेजंड एक्ट्रेस रेखा ने 16 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था. एक्ट्रेस 71 साल की हो चुकी हैं, फिर भी सिंगल लाइफ जी रही हैं. बता दें 10 अक्तूबर को रेखा अपना 71वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाली हैं. इस खास मौके पर जानते हैं कि एक्ट्रेस मुंबई में किसके साथ रहती हैं, उन्होंने कितनी शादियां की हैं और किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं.

रेखा बांद्रा, बैंडस्टैंड पर बने अपने आलीशान बंगले में रहती हैं. इस बंगले का नाम एक्ट्रेस ने बसेरा रखा है.एक्ट्रेस के इस घर की कीमत 100 करोड़ रुपए है जो अपने डिजाइन और रॉयल लुक की वजह से हमेशा चर्चा में रहता है. रिपोर्ट के अनुसार रेखा के इस घर में उनके बहुत ही करीबी लोग की एंट्री कर सकते हैं.

किसके साथ मुंबई में रहती हैं रेखा?

बाकी लोगों के लिए तो ये सिर्फ एक रहस्यमयी जगह है.रिपोर्ट के अनुसार रेखा अपने इस बंगले में अपनी सेक्रेटरी फरजाना के संग रहती हैं. फरजाना ही एक ऐसी शख्स हैं जिन्हें एक्ट्रेस के बेडरूम में जाने की अनुमति है. बाकी रेखा के घर में मौजूद नौकर भी उनके बेडरूम में नहीं जा सकते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार फरजाना ही रेखा के पूरे घर की देखभाल करती हैं और सबकुछ कंट्रोल करती हैं. इतना ही नहीं रेखा जहां भी जाती हैं उनकी सेक्रेटरी फरजाना उनके साथ साए की तरह मौजूद होती है.

रेखा ने की कितनी शादियां

रेखा की शादी के बारे में बात करें कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि उन्होंने दो शादियां की हैं. कहा जाता है कि एक्ट्रेस ने पहली शादी बॉलीवुड एक्टर विनोद मेहरा के संग की थी. हालांकि, एक्टर की मां को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था.

रेखा की बायोग्राफी The Untold Story By Yasser Usman में जिक्र किया गया है कि विनोद मेहरा और रेखा ने कोलकाता में शादी की थी. शादी के बाद एक्टर जब रेखा को अपने घर लेकर गए तो उनकी मां गुस्से में आग बबूला हो गईं. रेखा जब अपनी सास के पैर छुने गईं तो उन्होंने एक्ट्रेस को धक्का दे दिया.

दूसरे पति ने की थी आत्महत्या

कहा जाता है कि उसके बाद विनोद मेहरा ने रेखा को घर से जाने के लिए कह दिया था.रेखा ने दूसरी शादी दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल संग 1990 में की थी. मुकेश हॉटलाइन किचनवेयर ब्रांड के मालिक थे. हालांकि, ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली.एक्ट्रेस के पति ने शादी के 6 महीने के अंदर ही आत्महत्या कर ली थी.पति की सुसाइड के बाद रेखा को नेशनल वैम्प का टैग मिल गया था.

रेखा क्यों लगाती हैं सिदूंर?

रेखा अपने लुक्स और फैशन स्टेटमेंट को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. दरअसल, एक्ट्रेस अक्सर अपने लुक्स को सिंदूर के साथ कंप्लीट करती हैं.ऐसे में फैंस ये जानना चाहते हैं कि जब रेखा सिंगल हैं तो वो किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं.

बता दें रेखा ने कई बार कहा है कि सिंदूर उनके लिए एक फैशन स्टेटमेंट है और ये उनके लुक को पूरा करता है.एक्ट्रेस ने ये कहा है कि वो जिस शहर से ताल्लुक रखती हैं वहां सिंदूर लगाना फैशन है. रेखा ने ये भी कहा है कि मुझ पर सिंदूर अच्छा लगता है और ये उनके मेकअप के साथ सूट करता है.

