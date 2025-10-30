हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीइन 7 फिल्मों ने की थी सालों पहले जो भविष्यवाणी, वो सब कुछ आज सच में हो रहा है

इन 7 फिल्मों ने की थी सालों पहले जो भविष्यवाणी, वो सब कुछ आज सच में हो रहा है

Sci-Fi Movies Which Predicted Future: हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्में हमेशा अपने जमाने से आगे रही हैं. लेकिन आज हम उन फिल्मों की बात करेंगे जिन्होंने सालों पहले ही बता दिया था कि फ्यूचर कैसा होगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Oct 2025 04:50 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल साइंस फिक्शन जॉनर को कई लोगों द्वारा पसंद किया जाता है. इन फिल्मों की खासियत ये भी रही है कि कई बार इनकी कहानियों ने फ्यूचर की भविष्यवाणी की जो आज सही साबित हो रही है. आज हम उन्हीं फिल्मों की बात करेंगे. नोट कर लीजिए इनके नाम और ओटीटी प्लेटफॉर्म. 

इन फिल्मों की भविष्यवाणी हुई सच

1. एटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड
इस फिल्म की कहानी एक साइंटिस्ट के इर्द–गिर्द घूमती है जो ब्रेकअप के बाद अपने पार्टनर के साथ बिताए उन हसीन लम्हों को भुला देना चाहता है. ये फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी.

हालांकि इस तरह का डेवलपमेंट 2025 में भी नहीं हुआ लेकिन साइंटिस्ट जेनेटिक मैनिपुलेशन का एक्सपेरिकेंट कर रहे हैं जिसके जरिए किसी भी इंसान के बुरे एक्सपीरियंस को उनके दिमाग से चेंज या मिटा दिया जा सके. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आप देख सकते हैं.
इन 7 फिल्मों ने की थी सालों पहले जो भविष्यवाणी, वो सब कुछ आज सच में हो रहा है

2. आई, रोबोट
इस फिल्म में ऐसे फ्यूचर के बारे में दिखाया गया जिसमें रोबोट की संख्या ज्यादा है. जिस नौकरी को पहले आम इंसान करते थे अब वही रोबोट्स के द्वारा करवाया जा रहा है. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. अब 2025 में भी यही कंट्रोवर्सी देखने और सुनने मिलती है कि आगे जा कर AI लोगों की नौकरी खा जाएगा. ऐसा कई तरह की जॉब्स में हो भी चुका है जहां लोग इंसानों को नौकरी से हटा कर रोबोट के द्वारा काम करवा रहे हैं.
इन 7 फिल्मों ने की थी सालों पहले जो भविष्यवाणी, वो सब कुछ आज सच में हो रहा है

3. वॉल-ई 
फिल्म एक क्यूट पिक्सर लव स्टोरी है. इसमें दो रोबोट्स को आपस में प्यार हो जाता है. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पूरी धरती को एक कूड़ेदान की तरह बना दिया जाता है और बड़े बिजनेसमैन ने धरती पर रहने वालों लोगों को दूसरे प्लैनेट पर भेज दिया है.

जिओ हॉटस्टार पर इस फिल्म को आप देख सकते हैं. आज के जमाने में देखा गए तो बड़े कारोबारी लोगों को दूसरे ग्रहों में नहीं भेज रहे हैं लेकिन ये देखा जा सकता है मार्स के ट्रिप को लग्जरी कंसीडर किया जा रहा है. ताकि बड़ी कारोबारी इस प्लैनेट को कॉलोनाइज कर बाकी लोगों को मार्स पर रहने को मजबूर कर सकें.
इन 7 फिल्मों ने की थी सालों पहले जो भविष्यवाणी, वो सब कुछ आज सच में हो रहा है

4. द मैट्रिक्स 
इस फिल्म को अंडररेटेड मास्टरपीस माना जाता है. इसकी कहानी आज के समय को बखूबी दर्शाती है. इस फिल्म की कहानी ऐसे आइडिया पर बेस्ड है जहां ये दिखाया गया है कि कैसे सरकार अपनी जनता का ब्रेनवॉश करती है कि जिस प्रक्रिया या सिमुलेशन से वो जुड़े हैं वहीं सच और वास्तविक है. लेकिन इस फिल्म में बखूबी उन समस्याओं को दिखाया गया है जिससे आज यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को भुगतना पड़ रहा है. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
इन 7 फिल्मों ने की थी सालों पहले जो भविष्यवाणी, वो सब कुछ आज सच में हो रहा है

5. माइनॉरिटी रिपोर्ट
इस फिल्म की कहानी में साइकिक्स के इस्तेमाल के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे इस टेक्नोलॉजी का यूज करते क्रिमिनल्स को क्राइम करने से रोका जा सकता है. भले आज कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट प्रिकॉग्स यूज नहीं करता लेकिन साइकिक्स कई बार पुलिस ऑफिसर की मदद करते देखे गए हैं.  इस फिल्म में आज की सच्चाई की बखूबी दिखाया गया है कि किस तरह सिस्टम बाकी लोगों की आवाज को दबा देती है. प्राइम वीडियो पर इस फिल्म को आप देख सकते हैं.
इन 7 फिल्मों ने की थी सालों पहले जो भविष्यवाणी, वो सब कुछ आज सच में हो रहा है

6. द आइलैंड
इस फिल्म की कहानी में एक ग्रुप के बारे में दिखाया है जो एक सुनसान आइलैंड में रहते हैं. हर हफ्ते लॉटरी के माध्यम से उस आइलैंड के एक निवासी को अलग द्वीप में भेजा जाता है जो पैथोजन फ्री है. लेकिन जिन लोगों को इस आइलैंड में भेजा जाता है उनके ऑर्गन हार्वेस्टिंग या प्रेग्नेंसी सरोगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आज के समय में भी ये देखा जा सकता है कि साइंटिस्ट ऑर्गन को क्लोन कर लोगों की गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहे हैं.
इन 7 फिल्मों ने की थी सालों पहले जो भविष्यवाणी, वो सब कुछ आज सच में हो रहा है

7.  ए आई- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 
इस फिल्म में एक रोबोट के बारे में दिखाया गया है जो लड़का बनना चाहता है ताकि लोग उसे प्यार करें. इसके अलावा इस फिल्म में क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों के बार में भी बात की गई है. मूवी में ऐसे भविष्य के बारे में दिखाया जहां तूफान और बढ़ बड़े-बड़े शहरों को अस्त-व्यस्त कर रहे हैं. यही चीज आज के समय में भी दुनिया के कई देशों में होता हुआ दिख रहा है.
इन 7 फिल्मों ने की थी सालों पहले जो भविष्यवाणी, वो सब कुछ आज सच में हो रहा है

और पढ़ें
Published at : 30 Oct 2025 04:50 PM (IST)
Tags :
HollyWood Wall E Eternal Sunshine Of The Spotless Mind Sci-Fi Movies
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
बिहार
मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप
मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप
क्रिकेट
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
इंडिया
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
Advertisement

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
बिहार
मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप
मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप
क्रिकेट
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
इंडिया
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
बॉलीवुड
शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुईं एडमिट, मिलने पहुंचीं एक्ट्रेस
शिल्पा शेट्टी की मां की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुईं एडमिट, मिलने पहुंचीं एक्ट्रेस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं', सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया तंज
'नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं', सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया तंज
जनरल नॉलेज
यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?
यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?
हेल्थ
Health Ministry order AIIMS: अब एम्स के डॉक्टरों की लिखावट समझने में नहीं होगी दिक्कत, हिंदी में लिखना होगा मरीजों का पर्चा
अब एम्स के डॉक्टरों की लिखावट समझने में नहीं होगी दिक्कत, हिंदी में लिखना होगा मरीजों का पर्चा
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget