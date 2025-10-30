इन 7 फिल्मों ने की थी सालों पहले जो भविष्यवाणी, वो सब कुछ आज सच में हो रहा है

आजकल साइंस फिक्शन जॉनर को कई लोगों द्वारा पसंद किया जाता है. इन फिल्मों की खासियत ये भी रही है कि कई बार इनकी कहानियों ने फ्यूचर की भविष्यवाणी की जो आज सही साबित हो रही है. आज हम उन्हीं फिल्मों की बात करेंगे. नोट कर लीजिए इनके नाम और ओटीटी प्लेटफॉर्म.

इन फिल्मों की भविष्यवाणी हुई सच

1. एटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड

इस फिल्म की कहानी एक साइंटिस्ट के इर्द–गिर्द घूमती है जो ब्रेकअप के बाद अपने पार्टनर के साथ बिताए उन हसीन लम्हों को भुला देना चाहता है. ये फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी.

हालांकि इस तरह का डेवलपमेंट 2025 में भी नहीं हुआ लेकिन साइंटिस्ट जेनेटिक मैनिपुलेशन का एक्सपेरिकेंट कर रहे हैं जिसके जरिए किसी भी इंसान के बुरे एक्सपीरियंस को उनके दिमाग से चेंज या मिटा दिया जा सके. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आप देख सकते हैं.



2. आई, रोबोट

इस फिल्म में ऐसे फ्यूचर के बारे में दिखाया गया जिसमें रोबोट की संख्या ज्यादा है. जिस नौकरी को पहले आम इंसान करते थे अब वही रोबोट्स के द्वारा करवाया जा रहा है. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. अब 2025 में भी यही कंट्रोवर्सी देखने और सुनने मिलती है कि आगे जा कर AI लोगों की नौकरी खा जाएगा. ऐसा कई तरह की जॉब्स में हो भी चुका है जहां लोग इंसानों को नौकरी से हटा कर रोबोट के द्वारा काम करवा रहे हैं.



3. वॉल-ई

फिल्म एक क्यूट पिक्सर लव स्टोरी है. इसमें दो रोबोट्स को आपस में प्यार हो जाता है. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पूरी धरती को एक कूड़ेदान की तरह बना दिया जाता है और बड़े बिजनेसमैन ने धरती पर रहने वालों लोगों को दूसरे प्लैनेट पर भेज दिया है.

जिओ हॉटस्टार पर इस फिल्म को आप देख सकते हैं. आज के जमाने में देखा गए तो बड़े कारोबारी लोगों को दूसरे ग्रहों में नहीं भेज रहे हैं लेकिन ये देखा जा सकता है मार्स के ट्रिप को लग्जरी कंसीडर किया जा रहा है. ताकि बड़ी कारोबारी इस प्लैनेट को कॉलोनाइज कर बाकी लोगों को मार्स पर रहने को मजबूर कर सकें.



4. द मैट्रिक्स

इस फिल्म को अंडररेटेड मास्टरपीस माना जाता है. इसकी कहानी आज के समय को बखूबी दर्शाती है. इस फिल्म की कहानी ऐसे आइडिया पर बेस्ड है जहां ये दिखाया गया है कि कैसे सरकार अपनी जनता का ब्रेनवॉश करती है कि जिस प्रक्रिया या सिमुलेशन से वो जुड़े हैं वहीं सच और वास्तविक है. लेकिन इस फिल्म में बखूबी उन समस्याओं को दिखाया गया है जिससे आज यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को भुगतना पड़ रहा है. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.



5. माइनॉरिटी रिपोर्ट

इस फिल्म की कहानी में साइकिक्स के इस्तेमाल के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे इस टेक्नोलॉजी का यूज करते क्रिमिनल्स को क्राइम करने से रोका जा सकता है. भले आज कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट प्रिकॉग्स यूज नहीं करता लेकिन साइकिक्स कई बार पुलिस ऑफिसर की मदद करते देखे गए हैं. इस फिल्म में आज की सच्चाई की बखूबी दिखाया गया है कि किस तरह सिस्टम बाकी लोगों की आवाज को दबा देती है. प्राइम वीडियो पर इस फिल्म को आप देख सकते हैं.



6. द आइलैंड

इस फिल्म की कहानी में एक ग्रुप के बारे में दिखाया है जो एक सुनसान आइलैंड में रहते हैं. हर हफ्ते लॉटरी के माध्यम से उस आइलैंड के एक निवासी को अलग द्वीप में भेजा जाता है जो पैथोजन फ्री है. लेकिन जिन लोगों को इस आइलैंड में भेजा जाता है उनके ऑर्गन हार्वेस्टिंग या प्रेग्नेंसी सरोगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आज के समय में भी ये देखा जा सकता है कि साइंटिस्ट ऑर्गन को क्लोन कर लोगों की गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहे हैं.



7. ए आई- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

इस फिल्म में एक रोबोट के बारे में दिखाया गया है जो लड़का बनना चाहता है ताकि लोग उसे प्यार करें. इसके अलावा इस फिल्म में क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों के बार में भी बात की गई है. मूवी में ऐसे भविष्य के बारे में दिखाया जहां तूफान और बढ़ बड़े-बड़े शहरों को अस्त-व्यस्त कर रहे हैं. यही चीज आज के समय में भी दुनिया के कई देशों में होता हुआ दिख रहा है.





