लक्ष्य ने खरीदी लाखों की स्पोर्ट्स कार, कीमत जानकार पकड़ लेंगे सिर

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में लक्ष्य लालवानी ने लीड रोल प्ले किया था. इस सीरीज में उन्हें आसमान का किरदार निभाते देखा गया. अब अभिनेता अपने सीरीज की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कमाई से एक लग्जरियस स्पोर्ट्स कार खरीदी है. इसके बाद मुंबई की सड़कों में पैप्स ने उन्हें स्पॉट किया.

सोशल मीडिया पर लक्ष्य की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक्टर अपनी रॉयल स्पोर्ट्स कार में नजर आ रहे हैं. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के सक्सेस के बाद अभिनेता ने खुद को ब्रांड न्यू रेड MG Cyberster गिफ्ट की है. द इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक इस स्पोर्ट्स कार की कीमत लगभग 80 लाख बताई जा रही है.

ब्रांड न्यू कार लेकर ड्राइव पर निकले लक्ष्य

वायरल वीडियोज में लक्ष्य अपने इस नए कार में मुंबई की सड़कों में ड्राइव करते नजर आ रहे हैं. जब पैप्स ने उन्हें स्पॉट किया तो एक्टर ने अपनी कार के साथ उनके सामने जमकर पोज भी दिए. वायरल विडियोज में लक्ष्य बिल्कुल कैजुअल अवतार में नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपने ग्रे कलर का स्लीवलेस टी– शर्ट को ब्लैक पैंट्स के साथ पेयर किया. अपने लुक को उन्होंने गॉगल्स और कैप के साथ कंप्लीट किया है. नेटीजेंस लक्ष्य के फिटनेस की भी तारीफ कर रहे हैं.

'किल' से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू

बॉलीवुड के इस उभरते हुए सितारे ने करण जौहर की फिल्म 'किल' से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया. जब मूवी का प्रीमियर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में हुआ तो इसे काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले. लेकिन बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म अपना दमखम दिखाने में असमर्थ रही. आर्यन खान की सीरीज लक्ष्य के लिए गेम चेंजर साबित हुई.

लक्ष्य लालवानी का वर्कफ्रंट

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने उनकी पॉपुलैरिटी को सातवें आसमान तक पहुंचाया. ऑडियंस समेत क्रिटिक्स ने भी सीरीज में उनके परफॉर्मेंस की काफी सराहना की. अब एक्टर अनन्या पांडे के साथ रोमांटिक फिल्म 'चांद मेरा दिल' में नजर आएंगे. इसके अलावा उनके पास 'दोस्ताना 2' भी पाइपलाइन में है.