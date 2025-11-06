अगर आप इस वक्त कुछ दिलचस्प और सस्पेंस से भरे ड्रामे देखने का मन बना रहे हैं, तो ओटीटी पर आपके लिए कई बेहतरीन ऑप्शन हैं. हर किसी की पसंद अलग होती है, लेकिन हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से 7 ऐसे धमाकेदार थ्रिलर चुने हैं, जिन्हें देखकर आपका मनोरंजन दोगुना हो जाएगा.

बर्ड बॉक्स

'बर्ड बॉक्स' को सुजैन बियर ने डायरेक्ट किया था, जिसमें सैंड्रा बुलॉक मुख्य रोल में हैं. ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.

10 क्लोवरफील्ड लेन

'10 क्लोवरफील्ड लेन' को डैन ट्रेचटेनबर्ग ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में जॉन गुडमैन, मैरी एलिजाबेथ विनस्टेड और जॉन गैलाघर जूनियर ने Sक्टिंग कि है. ये 2016 को रिलीज हुई थी और क्लोवरफील्ड फ्रैंचाइजी की दूसरी फिल्म थी. आप इसे नेटफ्लिक्स (हिंदी डब के साथ) पर देख सकते हैं.

ब्लैक बैग

'ब्लैक बैग' एक जासूसी थ्रिलर है जिसे स्टीवन सोडरबर्ग ने डायरेक्ट किया है. इसमें केट ब्लैंचेट, माइकल फैस्बेंडर, रेगे-जीन पेज, मारिसा अबेला, नाओमी हैरिस, पियर्स ब्रॉसनन और टॉम बर्क जैसे स्टार्स हैं. ये 2025 में रिलीज हुई थी और आप इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

हवोक

'हवोक' एक हॉलीवुड फिल्म है जिसे गैरेट एवंस ने डायरेक्ट किया है. इसमें टॉम हार्डी मुख्य रोल में हैं, जबकि फोरेस्ट व्हीटकर और टिमोथी ओलीफैंट ने सपोर्टिव रोल निभाई हैं. ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी और नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.

इंस्पेक्टर

'इंस्पेक्टर ' फिल्म का डायरेक्शन मैथ्यू रेली ने किया है, जिसमें मुख्य रोल में एल्सा पटाकी और ल्यूक ब्रेसी हैं. ये 2022 में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी सहित कई भाषाओं में नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.

साल्टबर्न

'साल्टबर्न ' को एमराल्ड फेनेल ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में बैरी केओघन, जैकोब एलोरडी, रोज़ामंड पाइक और आर्ची मेड्कवे जैसे कलाकारों ने मुख्य रोल निभाई है. ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी और ये अभी अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी ऑडियो में उपलब्ध है.

द ऑक्यूपेंट

'द ऑक्यूपेंट ' को एलेक्स पास्टर और डेविड पास्टर ने डायरेक्ट किया है, जिसमें जेवियर गुतिरेज, मारियो कैसास और ब्रूना क्यूसी मुख्य रोल में हैं. ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.