सिचुएशनल कॉमेडी पसंद है तो ये 5 शो जरूर देख लें, सभी ओटीटी पर हैं अवेलेबल

सिचुएशनल कॉमेडी पसंद है तो ये 5 शो जरूर देख लें, सभी ओटीटी पर हैं अवेलेबल

Sitcoms On Ott: मेकर्स ने कई मास्टरपीस सिटकॉम के जरिए ऑडियंस को बहुत एंटरटेन किया है. इन शोज की कहानी आज भी उतनी ही यादगार है. शुरू से लेकर अंत तक इनकी कहानियां आपको बांधे रखेंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Nov 2025 04:16 PM (IST)
एक सिटकॉम तभी यादगार बनता है जब उसकी कहानी और किरदार लोगों के दिल में बस जाते हैं. आज हम बात करेंगे उन्हीं 5 बेस्ट और लोकप्रिय सिटकॉम्स की जिनकी कहानी आज भी यादगार और शुरू से लेकर अंत तक ये आपको बांधे रखेगी. इन सिटकॉम के साथ मेकर्स ने पॉप कल्चर को भी दर्शकों के सामने पेश किया है. 

ओटीटी पर मौजूद है ये क्लासिक सिटकॉम

1. फ्रेसियर (1993-2004)
इस अमेरिकन सिटकॉम को दर्शकों ने इतना प्यार दिया कि इसने 37 एमी अवॉर्ड्स अपने नाम कर लिए. इस सिटकॉम की कहानी एक साइकैट्रिस्ट ,डॉक्टर फ्रेसियर के इर्द-गिर्द घूमती है. आपके तलाक के बाद वो अपने होमटाउन सिएटल पहुंचकर एक रेडियो टॉक शो होस्ट करते हैं.

इस सीरीज की कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शकों के सामने पेश किया है जिसमें रिलेटेबल लाइफ लेसन और ह्यूमर का परफेक्ट मिक्स देखने को मिला. 90 के दशक में 'फ्रेसियर' को सबसे बेस्ट सिटकॉम का दर्जा भी मिल चुका है. इस सिटकॉम को प्राइम वीडियो पर एंजॉय करें.
सिचुएशनल कॉमेडी पसंद है तो ये 5 शो जरूर देख लें, सभी ओटीटी पर हैं अवेलेबल

2. अरेस्टेड डेवलपमेंट (2003–2019)
इस टीवी सीरीज की कहानी ब्लथ फैमिली के किस्सों पर आधारित है. कहानी की शुरुआत तब होती है जब इस परिवार के हेड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है और ये रिच फैमिली अपना सब कुछ खो बैठती है.

फ्लैशबैक और असेंबल टेक्नीक का यूज करते हुए मेकर्स ने इसकी कहानी को रचा है. आज भी इस सिटकॉम को अब तक की सबसे बेस्ट टीवी शोज में से एक माना जाता है जो आपको बोर बिलकुल महसूस नहीं होने देगी. जिओ हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर ये टीवी शो उपलब्ध है.
सिचुएशनल कॉमेडी पसंद है तो ये 5 शो जरूर देख लें, सभी ओटीटी पर हैं अवेलेबल

3. द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर (1990-1996)
इस टीवी शो की कहानी स्ट्रीट स्मार्ट लड़के विल की कहानी. इस टीवी शो में विल स्मिथ को मुख्य भूमिका में देखा गया था. अपने अमीर रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए वो लॉस एंजिल्स पहुंचता है.

आपको इस सिटकॉम में विल के वर्किंग क्लास माइंडसेट और उसके रिश्तेदारों के अमीरी वाले एटिट्यूड के बीच मजेदार क्लैश देखने को मिलता है जो आपको पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देगी. कॉमेडी और इमोशंस के इक्वल बैलेंस के साथ ये क्लासिक सिटकॉम दर्शकों के दिल में उतर चुकी  है. नेटफ्लिक्स पर आप हॉलीवुड के इस टीवी शो को एंजॉय कर सकते हैं.
सिचुएशनल कॉमेडी पसंद है तो ये 5 शो जरूर देख लें, सभी ओटीटी पर हैं अवेलेबल

4. हाउ आई मेट योर मदर (2005-2014)
इस हाईली रेटेड शो ने सभी सिटकॉम लवर्स का दिल अपने नाम कर लिया था. ये टीवी सीरीज की कहानी में टेड मोस्बी नाम का कैरेक्टर अपने बच्चों को बताता है कि कैसे 27 साल की उम्र में वो अपनी पत्नी से मिला था.

स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें  जोश राड्नर, जेसन सेगल, कोबी स्मल्डर्स, नील पैट्रिक हैरिस समेत कई कलाकारों को देखा गया था. जिओ हॉटस्टार पर ये टीवी सीरीज अवेलेबल है.
सिचुएशनल कॉमेडी पसंद है तो ये 5 शो जरूर देख लें, सभी ओटीटी पर हैं अवेलेबल

5. मॉडर्न फैमिली (2009-2020)
अपने ह्यूमर के वजह से ये सिटकॉम कई लोगों के दिल में अभी तक बस हुआ है. इस टीवी सीरीज में तीन एक्सटेंडेड फैमिली की कहानियों को दिखाया गया है. इस सिटकॉम को उसकी स्टोरी टेलिंग टेक्नीक और तरह–तरह के किरदारों के लिए बहुत सराहा गया है.

ह्यूमर के साथ मेकर्स ने इसने भरभर के फैमिली इमोशंस भी एड किया है. मॉडर्न पेरेंटिंग, मल्टीकल्चरल डायनामिक्स और गे मेरिज के कॉन्सेप्ट को मेकर्स ने बखूबी टीवी स्क्रीन्स पर पेश किया है. जिओ हॉटस्टार पर आप इस सिटकॉम को एंजॉय कर सकते हैं.

Published at : 07 Nov 2025 04:16 PM (IST)
Frasier How I Met Your Mother The Fresh Prince Of Bel-Air
