'धुरंधर' की इस एक्ट्रेस को लुक्स पर मिले ताने, नाक और दांत चेंज करने की मिली थी सलाह

रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ इन दिनों थिएटर में धूम मचा रही है. दर्शक और क्रिटिक्स दोनों ही फिल्म की तारीफ किए बिना रह नहीं पा रहे. फिल्म की हर छोटी-बड़ी डिटेल दर्शकों को प्रभावित कर रहा है.

इस फिल्म की चमक सिर्फ लीड कास्ट तक ही सीमित नहीं है. लोग सपोर्टिंग एक्टर्स की भी जमकर सराहना कर रहे हैं. इन्हीं सब के बीच फिल्म में आइटम नंबर करने वाली एक्ट्रेस आयशा खान ने अपने साथ हुए हैरान करने वाले एक्सीपिरियंस का खुलासा किया.

अच्छा दिखने का दबाव रहता है

आयशा खान ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर अच्छा दिखने का दबाव रहता है. कई बार उन पर उनके लुक को बदलने का डाला गया. कभी उन्हें दांत बदलवाने का तो कभी नाक ठीक कराने का दवाब डाला गया.

इतना ही उनके लुक को लेकर लोगों ने खूब तंज किए. हालांकि उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाए रखी. अब वह फिल्म की सफलता का हिस्सा बनकर अपने हुनर से सबका दिल जीत रही हैं.

ऑडिशन से बहुत खुश हुए मशहूर डायरेक्टर

आयशा खान ने 'गलाटा इंडिया' से बातचीत में कहा, 'मुझे याद है कि मैं एक फिल्म के लिए कास्टिंग सेशन में गई थी और निर्देशक भी वहां आए थे. वह बहुत मशहूर डायरेक्टर थे. मैं उस मुलाकात को लेकर बहुत उत्साहित थी और यह एक हॉरर फिल्म होने वाली थी. उन्होंने मुझे वहीं ऑडिशन देने के लिए कहा और मैंने दे दिया. वह मेरे ऑडिशन से बहुत खुश हुए.'

डायरेक्टर की बात सुन हुईं हैरान

आयशा ने बताया कि बाद उन्हें कंफर्म किया गया कि उनका सेलेक्शन प्रोजेक्ट के लिए हो जाएगा. हालांकि इसके बाद डायरेक्टर ने उनकी शक्ल-सूरत को लेकर नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू कर दिया. डायरेक्टर की बात सुनकर वह शॉक्ड हो गई थीं.

आयशा ने कहा, 'फिर उन्होंने मुझसे कहा कि चूंकि यह एक हॉरर फिल्म है, इसलिए ठीक है, वरना तुम्हें अपने दांत बदलवाने पड़ते. मैं यह सोचकर दंग रह गई कि क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा? इससे पहले तो मैं बहुत खुश थी और मुस्कुरा रही थी, लेकिन ये बात सुनकर मेरा चेहरा उतर गया.'

नाक को लेकर लोगों ने किया कमेंट

आगे उन्होंने बताया कि अक्सर लोग उनकी नाक को लेकर कमेंट करते हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे कभी किसी डायरेक्टर ने ऐसा नहीं कहा. हमेशा कोई कोऑर्डिनेटर या कोई अनजान इंसान ही ऐसा कहता था. एक बार तो मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें अपनी नाक फिक्स करनी चाहिए और मैं ये सुनकर हैरान रह गई कि ये कैसा कमेंट है. पहली बात तो ये कि मुझे अपनी नाक बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि मेरी नाक खूबसूरत है, और दूसरी बात, तुम कौन होते हो मुझे ये कहने वाले कि मुझे अपनी नाक बदलवानी चाहिए. ये ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी जिंदगी में करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है. ये लोग और क्या करेंगे.'