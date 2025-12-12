हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसिर्फ 6 फिल्मों से बना लिया 800 करोड़ का साम्राज्य, इनकी 1 फिल्म ने मचाई थी पाकिस्तान में खलबली

सिर्फ 6 फिल्मों से बना लिया 800 करोड़ का साम्राज्य, इनकी 1 फिल्म ने मचाई थी पाकिस्तान में खलबली

Meghna Gulzar Birthday Special: मेघना गुलजार ऐसी फिल्म डायरेक्टर हैं जो संवेदनशीलता, गहराई और अनोखे नजरिए से कहानियों को नए आयाम देती हैं. उनकी फिल्में अक्सर रियलिस्टिक और रिसर्च-बेस्ड होती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 Dec 2025 07:24 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड में डायरेक्टर मेघना गुलजार के करियर को 23 साल हो चुके हैं. इन 23 सालों में सिनेमा की दुनिया में बहुत कुछ बदल गया. अगर कुछ नहीं बदला तो वह है मेघना के फिल्में परोसने का नजरिया. उनकी फिल्मों में आज भी गहरी मानवीय भावनाएं, सामाजिक मुद्दे और सच्ची घटनाओं की झलक साफ दिखाई देती है.

आपको बता दें कि साल 2018 में आई उनकी सुपरहिट फिल्म राजी को पाकिस्तान में बैन कर दिया था. यह फिल्म हरिंदर सिक्का के उपन्यास कॉलिंग सहमत पर बेस्ड थी.फिल्म की कहानी 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान की थी.  

चलिए मेघना के जन्मदिन के अवसर पर आपको  उनकी फिल्म राजी के साथ अन्य खास फिल्मों के बारे में बताते हैं. इसके साथ ही जानेंगे मेघना के नेटवर्थ के बारे में...

'फिलहाल' थी पहली फिल्म

  • मेघना गुलजार की पहली फिल्म 'फिलहाल' थी. इस फिल्म में तब्बू और सुष्मिता सेन के अलावा आकाश खुराना लीड रोल में थे. 
  • 2002 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी.
  • बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार, फिल्म की कमाई टोटट कमाई 1.91 करोड़ थी.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Meghna Gulzar (@meghnagulzar)

फिल्म 'जस्ट मैरिड'

  • जस्ट मैरिड साल 2007 में रिलीज हुई थी. फिल्म में ईशा देओल और फरदीन खान ने काम किया था.
  • यह फिल्म अरेंज मैरिज में फंसे एक कपल के बारे में थी. मगर यह फिल्म भी डिजास्टर साबित हुई
  • बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार,  फिल्म की कमाई 4.17 करोड़ रहा.

फिल्म 'तलवार'

      • तलवार' एक क्राइम थ्रिलर थी. यह 2008 में हुए आरुषि तलवार और उनके घरेलू नौकरों की दोहरी हत्या के मामले पर आधारित है. 
      • इरफान खान और कोंकणा सेन शर्मा ने लीड रोल में थे. यह बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी.
      • बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार,  फिल्म की टोटट कमाई  30 करोड़ से अधिक थी. 

फिल्म 'राजी'

      • सुपरहिट 'राजी' महिला प्रधान फिल्म थी. फिल्म में आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल में थे. 
      • 'राजी' का बजट करीब 20 करोड़ था. इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 138 करोड़ था.
      • ‘राजी’ ने कम बजट में बड़े मुनाफे के साथ दर्शकों और समीक्षकों का दिल जीत लिया.
      • यह साल 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी.

फिल्म 'छपाक' 

      • 'छपाक' एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल पर आधारित थी.
      • फिल्म में दीपिका पादुकोण, विक्रांत मैसी और मधुरजीत सरघी थे.
      • यह फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी.

फिल्म 'सैम बहादुर '

      • 'सैम बहादुर ' फिल्म फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक है. 
      • फिल्म का बजट करीब 55 करोड़ रुपये था.
      •  इसने बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर 128 करोड़ रुपये कमाए. 
      • विक्की कौशल ने इस फिल्म में लीड रोल निभाया था. 

इन 6 फिल्मों के सफर के साथ मेघना बॉलीवुड की सबसे अमिर फिल्म डायरेक्टर में गिनी जाती हैं.  मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी नेटवर्थ लगभग 830 करोड़ रुपये है. भले ही उन्होंने अभी तक बेहद कम फिल्में कीं. मगर कमाई के मामले में काफी आगे. 6 फिल्मों का निर्देशन कर बॉलीवुड में उन्होंने अपनी खास जगह बनाई है.

और पढ़ें
Published at : 12 Dec 2025 07:23 PM (IST)
Tags :
Raazi Meghna Gulzar Chhapaak Sam Bahadur
ENT LIVE

ABP Shorts

ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव, रूस ने उतारे Su-30 और Su-35 तो एक्शन में अमेरिका, उतार दिया B-2 बॉम्बर
चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव, रूस ने उतारे Su-30 और Su-35 तो एक्शन में अमेरिका, उतार दिया B-2 बॉम्बर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
इंडिया
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
मनोरंजन
'ये नया हिंदी सिनेमा है ये घुस के मारेगा', 'धुरंधर' देख रोहित शेट्टी बोले, तो अल्लू अर्जुन ने कहा ये
'ये नया हिंदी सिनेमा है ये घुस के मारेगा', 'धुरंधर' देख रोहित शेट्टी बोले, तो अल्लू अर्जुन ने कहा ये
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: बॉलीवुड गलियारों की नई खबरें | KFH
Gujarat News: 6 साल की मासूम के साथ निर्भया जैसा कांड! सन्न कर देगा |ABPLIVE
लूथरा ब्रदर्स की डिपोर्टेशन क्यों... एक्सट्रैडिशन क्यों नहीं? फर्क क्या है? |ABPLIVE
IPO Alert: ICICI Prudential AMC Ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव, रूस ने उतारे Su-30 और Su-35 तो एक्शन में अमेरिका, उतार दिया B-2 बॉम्बर
चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव, रूस ने उतारे Su-30 और Su-35 तो एक्शन में अमेरिका, उतार दिया B-2 बॉम्बर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
इंडिया
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
मनोरंजन
'ये नया हिंदी सिनेमा है ये घुस के मारेगा', 'धुरंधर' देख रोहित शेट्टी बोले, तो अल्लू अर्जुन ने कहा ये
'ये नया हिंदी सिनेमा है ये घुस के मारेगा', 'धुरंधर' देख रोहित शेट्टी बोले, तो अल्लू अर्जुन ने कहा ये
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बीच नितीश रेड्डी की हैट्रिक, टी20 मैच में हैट्रिक लेकर मचाया गदर
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बीच नितीश रेड्डी की हैट्रिक, टी20 मैच में हैट्रिक लेकर मचाया गदर
ट्रेंडिंग
15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल
15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
नौकरीपेशा लोगों को इस साल सरकार ने दी बड़ी राहत, टैक्स में छूट के साथ खत्म किया 5 साल का इंतजार
नौकरीपेशा लोगों को इस साल सरकार ने दी बड़ी राहत, टैक्स में छूट के साथ खत्म किया 5 साल का इंतजार
शिक्षा
ICSI ने जारी किए CS दिसंबर परीक्षा के एडमिट कार्ड, तुरंत डाउनलोड करें
ICSI ने जारी किए CS दिसंबर परीक्षा के एडमिट कार्ड, तुरंत डाउनलोड करें
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget