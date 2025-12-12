सिर्फ 6 फिल्मों से बना लिया 800 करोड़ का साम्राज्य, इनकी 1 फिल्म ने मचाई थी पाकिस्तान में खलबली

बॉलीवुड में डायरेक्टर मेघना गुलजार के करियर को 23 साल हो चुके हैं. इन 23 सालों में सिनेमा की दुनिया में बहुत कुछ बदल गया. अगर कुछ नहीं बदला तो वह है मेघना के फिल्में परोसने का नजरिया. उनकी फिल्मों में आज भी गहरी मानवीय भावनाएं, सामाजिक मुद्दे और सच्ची घटनाओं की झलक साफ दिखाई देती है.

आपको बता दें कि साल 2018 में आई उनकी सुपरहिट फिल्म राजी को पाकिस्तान में बैन कर दिया था. यह फिल्म हरिंदर सिक्का के उपन्यास कॉलिंग सहमत पर बेस्ड थी.फिल्म की कहानी 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान की थी.

चलिए मेघना के जन्मदिन के अवसर पर आपको उनकी फिल्म राजी के साथ अन्य खास फिल्मों के बारे में बताते हैं. इसके साथ ही जानेंगे मेघना के नेटवर्थ के बारे में...

'फिलहाल' थी पहली फिल्म

मेघना गुलजार की पहली फिल्म 'फिलहाल' थी. इस फिल्म में तब्बू और सुष्मिता सेन के अलावा आकाश खुराना लीड रोल में थे.

2002 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी.

बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार, फिल्म की कमाई टोटट कमाई 1.91 करोड़ थी.

View this post on Instagram A post shared by Meghna Gulzar (@meghnagulzar)

फिल्म 'जस्ट मैरिड'

जस्ट मैरिड साल 2007 में रिलीज हुई थी. फिल्म में ईशा देओल और फरदीन खान ने काम किया था.

यह फिल्म अरेंज मैरिज में फंसे एक कपल के बारे में थी. मगर यह फिल्म भी डिजास्टर साबित हुई

बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार, फिल्म की कमाई 4.17 करोड़ रहा.

फिल्म 'तलवार'

तलवार' एक क्राइम थ्रिलर थी. यह 2008 में हुए आरुषि तलवार और उनके घरेलू नौकरों की दोहरी हत्या के मामले पर आधारित है.





इरफान खान और कोंकणा सेन शर्मा ने लीड रोल में थे. यह बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी.





बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार, फिल्म की टोटट कमाई 30 करोड़ से अधिक थी.

फिल्म 'राजी'

सुपरहिट 'राजी' महिला प्रधान फिल्म थी. फिल्म में आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल में थे.





'राजी' का बजट करीब 20 करोड़ था. इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 138 करोड़ था.





‘राजी’ ने कम बजट में बड़े मुनाफे के साथ दर्शकों और समीक्षकों का दिल जीत लिया.





यह साल 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी.

फिल्म 'छपाक'

'छपाक' एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल पर आधारित थी.





फिल्म में दीपिका पादुकोण, विक्रांत मैसी और मधुरजीत सरघी थे.





यह फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी.

फिल्म 'सैम बहादुर '

'सैम बहादुर ' फिल्म फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक है.





फिल्म का बजट करीब 55 करोड़ रुपये था.





इसने बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर 128 करोड़ रुपये कमाए.





विक्की कौशल ने इस फिल्म में लीड रोल निभाया था.

इन 6 फिल्मों के सफर के साथ मेघना बॉलीवुड की सबसे अमिर फिल्म डायरेक्टर में गिनी जाती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी नेटवर्थ लगभग 830 करोड़ रुपये है. भले ही उन्होंने अभी तक बेहद कम फिल्में कीं. मगर कमाई के मामले में काफी आगे. 6 फिल्मों का निर्देशन कर बॉलीवुड में उन्होंने अपनी खास जगह बनाई है.