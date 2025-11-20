हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
स्किन टोन को लेकर ट्रोल हो रहीं मिस यूनिवर्स PAK रिप्रेजेंटेटिव, टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर किया रिएक्ट

स्किन टोन को लेकर ट्रोल हो रहीं मिस यूनिवर्स PAK रिप्रेजेंटेटिव, टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर किया रिएक्ट

मिस यूनिवर्स की पार्टिसिपेंट पाकिस्तान की रोमा रियाज ने अब अपने स्किन टोन को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर चुप्पी तोड़ी है. सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने सभी को मुंहतोड़ जवाब दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Nov 2025 05:38 PM (IST)
थाईलैंड में 2025 का मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट चल रहा है. इसमें देश–विदेश की कई खूबसूरत मॉडल्स ने पार्टिसिपेट किया है जो अपने–अपने देश का प्रतिनिधत्व कर रही हैं. इन्हीं में से एक रोमा रियाज भी हैं. जिनका जन्म लाहौर में हुआ लेकिन परवरिश ब्रिटेन में हुई. इस पाकिस्तानी मॉडल को उनके रंग और वजन को लेकर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. लेकिन अब फाइनली रोमा रियाज ने अपने सभी तानों का एक–एक कर मुंह तोड़ जवाब दिया है. 

टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर बोलीं रोमा रियाज 
थाईलैंड में मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट ऑर्गनाइज किया गया है. इसमें पाकिस्तान की रोमा रियाज ने भी हिस्सा लिया लेकिन बाकी की पार्टिसिपेंट्स के विपरीत उन्हें बॉडी शेमिंग और कलरिज्म का सामना करना पड़ा. मॉडल के अपने ही देश के लोग उनका साथ देने के बजाय उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. इतना ही नहीं पाकिस्तान के लोग अब उनके धर्म और परवरिश पर भी सवाल उठाते हुए ये कह रहे हैं कि एक्ट्रेस पाकिस्तानी ब्यूटी क्वीन कहलाने के काबिल नहीं. अब रोमा रियाज ने इन सभी तानों का करारा जवाब दिया है.

अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया. अपने वीडियो में वो कहती हैं, 'लोगों के लिए ये मानना इतना मुश्किल क्यों है कि ब्रिटेन में गोरे लोग होते हैं और पाकिस्तान में सांवले. दोनों ही अपने–अपने तरीके से खूबसूरत हैं. मैं लगातार यही सुन रही हूं कि अपने रंग के वजह से मैं पाकिस्तानी नहीं लगती. मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के साथ उन नए जेनरेशन की साउथ एशियन महिलाओं को भी रिप्रेजेंट करती हूं जो टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर फिट नहीं बैठती. अपने लोगों की तरह दिखने के लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ROMA RIAZ (@romariaz_official)

अपने बयान से बनीं सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा
वीडियो शेयर करते हुए रोमा रियाज ने सिर्फ बॉडी शेमिंग और कलरिज्म पर ही बात नहीं की वो उन सभी लड़कियों की प्रेरणा और आवाज बनी जिन्हें अपने रंग के वजह से लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं. रोमा रियाज के इस पोस्ट पर कई लोगों ने अपनी सहमती जताई है और खुलकर उनका साथ भी दे रहे हैं. रोमा रियाज का कहना है कि 'मेरा स्किन टोन मेरे देश की मिट्टी का रंग है. ये रंग पाकिस्तानी महिलाओं का है जो हमारा घर बनाती हैं और अपने दिल में हमारे देश को रखती हैं.'

भारत सहित कई देश के नागरिकों का किया शुक्रिया अदा
रोमा रियाज ने अपने देश के लोगों को ट्रोलिंग के लिए करारा जवाब तो दिया. इसके साथ ही कैप्शन लिखते हुए उन्होंने भारत, लैटिन अमेरिका, मैक्सिको सहित कई देशों के निवासियों का भी शुक्रियादा किया जिन्होंने रोमा की इस जर्नी में उनका साथ दिया. रोमा रियाज का मानना है कि खूबसूरती, दया और एकता देश की सीमाओं से भी परे हैं और यही चीजें उन्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं.

Published at : 20 Nov 2025 05:38 PM (IST)
Miss Universe 2025 Roma Riaz
