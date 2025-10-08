हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'उनका घर मेरे नाम से चल रहा है', धनश्री वर्मा के चीटिंग के आरोपों पर युजवेंद्र चहल ने किया पलटवार

धनश्री वर्मा ने हाल ही में ये दावा किया था कि युजवेंद्र चहल ने उन्हें धोखा दिया था. धनश्री ने बताया था कि उन्होंने शादी के दो महीने बाद ही युजवेंद्र पकड़ा था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 08 Oct 2025 10:35 AM (IST)
डांसर-कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा को इन दिनों रियलिटी शो राइज एंड फॉल में देखा जा रहा है. इस शो में धनश्री ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई खुलासे किए. उन्होंने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल सेंग शादी टूटने को लेकर भी बात की. साथ ही उन्होंने युजवेंद्र चहल पर धोखा देने के आरोप लगाए थे. धनश्री ने कहा था कि उन्होंने शादी के दो महीने के बाद ही युजवेंद्र को पकड़ा था. 

अब युजवेंद्र चहल ने इसे लेकर रिएक्ट किया है.

युजवेंद्र चहल ने किया रिएक्ट

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में युजवेंद्र चहल ने कहा, 'मैं स्पोर्ट्सपर्सन हूं और चीट नहीं करता हूं. अगर आपको कोई 2 महीने में ही धोखा देता है तो क्या शादी इतनी लंबी चलती? मेरे लिए वो चैप्टर खत्म हो गया है. मुझे कोई लेना-देना नहीं है. मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया हूं और दूसरों को भी ऐसा ही करना चाहिए.'

 
 
 
 
 
आगे उन्होंने कहा, 'मेरी और धनश्री की शादी साढ़े 4 साल तक चली. अभी भी कुछ लोग उस चीज को पकड़े हुए हैं. अभी भी उनका घर मेरे नाम से चल रहा है तो वो ये करते रहेंगे. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अब मुझ पर इससे असर नहीं पड़ता है. मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मैं बस आखिरी बार इसके बारे में बात कर रहा हूं. मेरे लिए चैप्टर क्लोज है. मैं इसके बारे में आगे बात नहीं करना चाहता हूं. मैं अपनी आगे की जिंदगी पर फोकस कर रहा हूं.'

कब हुई थी धनश्री-युजवेंद्र की शादी और तलाक?

बता दें कि धनश्री और युजवेंद्र ने 2020 में शादी की थी.  उनकी शादी चर्चा में रही थी. धनश्री और युजवेंद्र डांस के जरिए एक-दूसरे से मिले थे. दोनों की साथ की तस्वीरें अक्सर वायरल रहती थीं. खबरें थीं कि दोनों 2022 से अलग रह रहे थे. मार्च 2025 को उनका तलाक हो गया था. 

Published at : 08 Oct 2025 10:35 AM (IST)
Dhanshree Verma Yuzvendra Chahal
