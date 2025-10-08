जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'परम सुंदरी' 29 अगस्त 2025 को रिलीज हुई थी. फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री पसंद की गई थी. फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे. अब परम सुंदरी एक बार फिर चर्चा में आ गई है. फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर खबरें आ रही हैं.

ओटीटी पर कब आएगी परम सुंदरी?

123telugu के मुताबिक, खबरें हैं कि फिल्म अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम होगी. फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज हो सकती है. पर ओटीटी रिलीज में एक ट्विस्ट है. अगर फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज होगी तो शुरुआत में फैंस इसे रेंट पर देख पाएंगे. मतलब व्यूअर्स को फिल्म देखने के लिए अमेजन प्राइम के सब्सक्रिप्शन के साथ फिल्म का रेंट भी देना होगा. फिल्म 25 अक्टूबर तक अमेजन प्राइम पर फ्री में उपलब्ध होगी. हालांकि, अभी तक फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है.

फिल्म को मैडॉक फिल्म ने प्रोड्यूस किया. तुषार जलोटा ने फिल्म को डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा संजय कपूर, तनवी राम, रेंजी पेनिकर जैसे स्टार्स भी नजर आए हैं. सचिन-जिगर ने फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया है.

परम सुंदरी का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 7.25 करोड़ की ओपनिंग की थी. पहले हफ्ते में फिल्म ने 39.75 करोड़ कमाए थे. दूसरे हफ्ते में फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 9 करोड़ था. वहीं तीसरे हफ्ते में बिजनेस 2.3 करोड़ था. चौथे हफ्ते में ये कलेक्शन काफी घट गया और फिल्म ने सिर्फ 20 लाख रुपये की कमाई की.

फिल्म के टोटल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 51.28 करोड़ का बिजनेस किया.

बता दें कि जाह्नवी कपूर लगातार काम कर रही हैं. परम सुंदरी के बाद उनकी होमबाउंड और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी भी रिलीज हुई. दोनों ही फिल्में को पसंद किया गया. होमबाउंड को क्रिटिक्स की तरफ से काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं.