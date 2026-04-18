एक्ट्रेस तानिया चटर्जी इन दिनों खूब चर्चा में हैं. उन्होंने हाल ही में खुलासा किया था कि क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने साल 2023 में उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था. क्रिकेटर ने एक्ट्रेस को मैसेज पर क्यूट कहा था. तानिया ने सरेआम पैप्स के सामने उनका मैसेज भी दिखाया था, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया. तानिया ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद युजवेंद्र चहल की टीम की तरफ से उन पर वीडियो डिलीट करने का दबाव डाला जा रहा है. अब इस मामले ने कानूनी मोड़ ले लिया है.

क्रिकेटर ने भेजा तानिया चटर्जी को नोटिस

दरअसल, युजवेंद्र चहल ने तानिया चटर्जी पर मानहानि का केस दर्ज किया है. इसका खुलासा हाल ही में खुद एक्ट्रेस ने किया. उन्होंने पैप्स को बताया कि चहल ने उन पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है. क्रिकेटर ने उन्हें नोटिस भेजा है. तानिया चटर्जी ने कहा, 'मुझे आइडिया नहीं था कि ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो जाएगा. लोग तो मुझे ही ट्रोल कर रहे हैं यार. मैं ही बदनाम हो रही हूं.'

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उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा- तानिया चटर्जी

तानिया चटर्जी ने आगे कहा, 'उनका (युजवेंद्र चहल) तो ठीक है. कुछ हो ही नहीं रहा. डिफेमेशन का केस उन्होंने मेरे ऊपर भेजा. मुझे नहीं पता था कि ये इतना वायरल हो जाएगा. मैं ही ट्रोलर्स का सामना कर रही हूं, मुझे ही बदनाम किया जा रहा है. उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कह रहा. उन्होंने मुझे मानहानि का नोटिस भेजा है. मझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी बात है. मैंने मजाक-मजाक में वो बातें कही थीं और इन बातों ने जरूरत से ज्यादा तूल पकड़ लिया है.'

📢 Taniyaa Chatterjee Back with a massive claim on Yuzi Chahal:



Yuzvendra Chahal has sent me a defamation notice via email. I have hired a lawyer, and they advised me not to disclose the amount involved in the case. I haven’t done anything wrong. He messaged me cute, yet people… pic.twitter.com/3tU9RrtKK1 — TEJASH (@Tejashyyyyy) April 17, 2026

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'गंदी बात' से मिली पहचान

बता दें कि तानिया को वेब सीरीज 'गंदी बात' के लिए जाना जाता है. वो उल्लू की कई वेब सीरीज का हिस्सा रही हैं. एक्ट्रेस ने ज्यादातर एडल्ट कंटेंट वाली फिल्मों और सीरीज में काम किया है.