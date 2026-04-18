फिल्मों में खतरनाक स्टंट्स करते समय 3 बार मौत के करीब पहुंचे अक्षय कुमार, खुद किया खुलासा

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडफिल्मों में खतरनाक स्टंट्स करते समय 3 बार मौत के करीब पहुंचे थे अक्षय कुमार, बोले, उस टाइम VFX नहीं होता था

फिल्मों में खतरनाक स्टंट्स करते समय 3 बार मौत के करीब पहुंचे थे अक्षय कुमार, बोले, उस टाइम VFX नहीं होता था

Akshay Kumar: बॉलीवुड के ‘खिलाड़ी’ अक्षय कुमार ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया कि खतरनाक स्टंट करते वक्त वह 3 बार मौत के बेहद करीब पहुंच चुके हैं.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 18 Apr 2026 11:19 AM (IST)
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बॉलीवुड में जब भी खतरनाक स्टंट्स और एक्शन की बात होती है, तो सबसे पहले नाम आता है ‘खिलाड़ी’ यानी अक्षय कुमार का. मार्शल आर्ट्स में माहिर अक्षय ने अपने करियर में कई खतरनाक स्टंट्स किए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन स्टंट्स को करते-करते अक्षय कुमार 3 बार मौत के बेहद करीब पहुंच चुके हैं? हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अक्षय ने चौंकाने वाला खुलासा किया.

खतरनाक स्टंट्स करते समय मौत के करीब पहुंचे अक्षय कुमार
शुभांकर मिश्रा संग बातचीत ने अक्षय ने फिल्म सैनिक का किस्सा याद करते हुए बताया कि एक सीन में उन्हें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाना था. उस दौरान उनका हाथ थक गया और एक पल के लिए उन्हें लगा कि अब वह गिर जाएंगे. अक्षय ने कहा, 'तब तो कुछ भी नहीं था, VFX वगैरह… सब कुछ खुद ही करना पड़ता था.'

वहीं फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी के दौरान भी एक बड़ा हादसा होते-होते बचा. अक्षय ने बताया कि एक स्टंट के दौरान उनका आधा शरीर कटते-कटते रह गया. उन्होंने कहा, 'वो कैसे बचा, आज तक समझ नहीं आया… बस चमत्कार था.'

ये भी पढ़ें: 15 साल की उम्र में अक्षय कुमार के बेटे आरव करने लगे हैं नौकरी, लाखों करोड़ों नहीं कमाते हैं 4500 रुपये

इसके अलावा फिल्म खिलाड़ी 786 का एक और खतरनाक स्टंट याद करते हुए अक्षय ने बताया कि उन्हें हॉट एयर बैलून पर डाइव करना था. ये स्टंट बेहद रिस्की था, लेकिन किसी तरह वह बच गए.

 
 
 
 
 
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भूत बंगला के बारे में
अक्षय कुमार इन दोनों अपनी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा हुई है उनकी यह फिल्म 17 अप्रैल सिनेमाघर में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा फिल्म में तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, वामिग गब्बी है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 18 Apr 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Bhooth Bangla
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