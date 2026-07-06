'अल्फा' ने संडे को किया कमाल, धुआंधार छापे नोट, 5 फिल्मों के उड़ा दिए छक्के

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAlpha BO Collection Day 3: 'अल्फा' ने संडे को किया कमाल, धुआंधार छापे नोट, 3 फिल्मों को चटाई धूल, बना दिया ये रिकॉर्ड

Alpha BO Collection Day 3: 'अल्फा' ने संडे को किया कमाल, धुआंधार छापे नोट, 3 फिल्मों को चटाई धूल, बना दिया ये रिकॉर्ड

Alpha BO Collection Day 3:आलिया भट्ट की वाईआरएफ स्पाई यूनीवर्स की फिल्म 'अल्फा' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए तीन दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर अच्छी तेजी दिखाई.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 06 Jul 2026 06:40 AM (IST)
Preferred Sources

आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर 'अल्फा' 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म को काफी ऑनलाइन निगेटिविटी और क्रिटिक्स के खराब रिव्यू का सामना करना पड़ा है. बावदजूद इसके वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की ये फिल्म ठीक-ठाक रफ़्तार से आगे बढ़ रही है. ठीक ओपनिंग के बाद वीकेंड में भी इसने कमाई में तेजी दिखाई है. चलिए यहां जानते हैं 'अल्फा' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को कितना कलेक्शन किया है?

'अल्फा' ने संडे को कितना किया कलेक्शन?
वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म 'अल्फा' को बेशक मिक्स्ड रिव्यू मिले हैं लेकिन ये ओपनिंग वीकेंड पर दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही है. इस फिल्म ने 9.25 करोड़ से खाता खोला था. फ्रेंचाइजी की सबसे लोअस्ट ओपनिंग करने के बाद इसे वीकेंड पर बड़ी बढ़त की ज़रूरत थी, भले ही इसे शनिवार और रविवार को कमाई में बंपर उछाल तो नहीं मिला फिर भी इसने इंडियन बॉक्स ऑफ़िस पर अच्छी तेजी दिखाई. बता दें कि शनिवार को दूसरे दिन इसने 11.50 करोड़ कमाए.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'अल्फा' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 13.25 करोड़ की कमाई की.
  • इसी के साथ इस फिल्म की तीन दिनों की भारत में कुल नेट कमाई अब 34 करोड़ रुपये हो गई है.  

ये भी पढ़ें:-Satluj removed from OTT: ओटीटी से हटाई गई दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज', एक्टर बोले- 'बैन होने से पहले देख डालो'

'अल्फा' बनी साल की 7वीं सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
'अल्फा' ने वीकेंड पर तेजी दिखाते हुए 30 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है. इसी के साथ इसने साल की 5 फिल्मों ओ'रोमियो (34.51 करोड़), है जवानी तो इश्क होना है (28.51 करोड़), इक्कीस (22.05 करोड़) के ओपनिंग डे के कलेक्शन को मात दे दी है और साल की 6वीं सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है.  

  1. धुरंधर 2- 466 (4 दिन)
  2. बॉर्डर 2- 129.89
  3. वेलकम टू द जंगल- 65.83
  4. भूत बंगला- 65.65
  5. कॉकटेल 2- 50.1
  6. ओ'रोमियो 34.51
  7. अल्फा-34 करोड़
  8. है जवानी तो इश्क होना है- 28.51
  9. इक्कीस -22.05-(4-दिन
  10. पति पत्नी और वो दो- 20.11 

‘अल्फा' के बारे में और जानकारी
इस स्पाई एक्शन थ्रिलर फ़िल्म में बॉबी देओल, अनिल कपूर और ऋतिक रोशन (कैमियो रोल में) भी हैं. इसे शिव रवैल ने डायरेक्ट किया है और आदित्य चोपड़ा (यश राज फ़िल्म्स) ने प्रोड्यूस किया है. ये वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की सातवीं फिल्म है.

ये भी पढ़ें:-ब्रेकअप की खबरों के बीच बॉयफ्रेंड कबीर बहिया के साथ दिखीं कृति सेनन, डिनर डेट की वीडियो वायरल

 

 

 

Published at : 06 Jul 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Sharvari Wagh Alpha Alia Bhatt BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Alpha BO Collection Day 3: 'अल्फा' ने संडे को किया कमाल, धुआंधार छापे नोट, 3 फिल्मों को चटाई धूल, बना दिया ये रिकॉर्ड
'अल्फा' ने संडे को किया कमाल, धुआंधार छापे नोट, 5 फिल्मों के उड़ा दिए छक्के
बॉलीवुड
Alpha Box office Collection Day 3: 34 करोड़ के पार हुई 'अल्फा', 2026 की 10 फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन का तोड़ा रिकॉर्ड
34 करोड़ के पार हुई 'अल्फा', 2026 की 10 फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन का तोड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Sunday Box office Collection Updates: 'अल्फा' ने वीकेंड पर पकड़ी रफ्तार, 'वेलकम 3' का भी जलवा बरकरार, जानें संडे कलेक्शन
'अल्फा' ने वीकेंड पर पकड़ी रफ्तार, 'वेलकम 3' का भी जलवा बरकरार, जानें संडे कलेक्शन
बॉलीवुड
Aamir Khan Gauri Spratt Wedding Live: गौरी स्प्रैट संग शादी के बाद आमिर खान की दिखी पहली झलक, फंक्शन अटेंड करने पहुंचे मुकेश अंबानी समेत ये सेलेब्स
LIVE: गौरी स्प्रैट संग शादी के बाद आमिर खान की दिखी पहली झलक, फंक्शन अटेंड करने पहुंचे मुकेश अंबानी समेत ये सेलेब्स
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में खूनी रविवार! बगावत की आवाज कुचलने के लिए शहबाज-मुनीर की सेना ने की फायरिंग, एक की मौत और 14 घायल
PoK में खूनी रविवार! बगावत की आवाज कुचलने के लिए शहबाज-मुनीर की सेना ने की फायरिंग, एक की मौत
पंजाब
पंजाब के इस चुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत, 15 में से 13 सीटों पर किया कब्जा
पंजाब के इस चुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत, 15 में से 13 सीटों पर किया कब्जा
बॉलीवुड
Sunday Box office Collection Updates: 'अल्फा' ने वीकेंड पर पकड़ी रफ्तार, 'वेलकम 3' का भी जलवा बरकरार, जानें संडे कलेक्शन
'अल्फा' ने वीकेंड पर पकड़ी रफ्तार, 'वेलकम 3' का भी जलवा बरकरार, जानें संडे कलेक्शन
क्रिकेट
महज 27 गेंदों में जड़े 12 चौके-छक्के, इन बल्लेबाज ने विस्फोटक पारी से ला दिया तूफान, टेक्सस सुपर किंग्स की करारी हार
महज 27 गेंदों में जड़े 12 चौके-छक्के, इन बल्लेबाज ने विस्फोटक पारी से ला दिया तूफान, टेक्सस सुपर किंग्स की करारी हार
विश्व
ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026: भारत पिछड़ा, 100 देशों की लिस्ट से भी बाहर, जानें टॉप-10 पर कौन से देश
ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026: भारत पिछड़ा, 100 देशों की लिस्ट से भी बाहर, जानें टॉप-10 पर कौन से देश
इंडिया
Exclusive: पिता राम विलास पासवान की जयंती पर भावुक हुए चिराग, भरत तिवारी एनकाउंटर से लेकर प्रशांत किशोर तक, जानें बिहार को लेकर क्या कहा
पिता राम विलास की जयंती पर भावुक हुए चिराग, भरत तिवारी से लेकर प्रशांत किशोर तक, जानें बिहार को लेकर क्या कहा
एग्रीकल्चर
मोटा मुनाफा कमाना है तो जुलाई में लगाएं खीरा, ये 3 जादुई किस्में करेंगी पैसों की बारिश
मोटा मुनाफा कमाना है तो जुलाई में लगाएं खीरा, ये 3 जादुई किस्में करेंगी पैसों की बारिश
टेक्नोलॉजी
एक छोटी सी गलती से बढ़ सकता है शॉर्ट सर्किट का खतरा! जानें कैसे Smart Plug बढ़ा देता है लोगों की मुसीबत
एक छोटी सी गलती से बढ़ सकता है शॉर्ट सर्किट का खतरा! जानें कैसे Smart Plug बढ़ा देता है लोगों की मुसीबत
ENT LIVE
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
ENT LIVE
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
Embed widget