27 नवंबर को रिलीज हुई इमरान हाशमी और जेनेलिया देशमुख की फिल्म 'गनमास्टर G9' ने थिएटर में अपने दो दिन पूरे कर लिए हैं. फिल्म को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रह है. शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अपनी कमाई में बढ़त दर्ज की.

आइए जानते हैं फिल्म ने दूसरे दिन कितना कलेक्शन किया.

'गनमास्टर G9' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 2

सैकनिल्क के मुताबिक, 'गनमास्टर G9' ने शनिवार को भारत में 4.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया.

फिल्म ने देशभर में 7,591 शोज के जरिए ये कमाई की.

वहीं, दूसरे दिन फिल्म का घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 5.20 करोड़ रुपये रहा.

इसके साथ ही फिल्म का कुल भारत ग्रॉस कलेक्शन 9.50 करोड़ रुपये और नेट 8 कलेक्शन करोड़ रुपये हो गया है.

दूसरे दिन इसकी कमाई में आया 19.2% उछाल

बता दें कि फिल्म ने शुक्रवार को पहले दिन 3.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. ऐसे में दूसरे दिन इसकी कमाई में 19.2% की बढ़त दर्ज की गई. इसी के साथ शनिवार फिल्म के रिलीज होने के बाद अब तक का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला दिन बन गया है.

'गनमास्टर G9' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

इमरान हाशमी की फिल्म 'गनमास्टर G9' ने विदेशों में भी कमाई की है.

फिल्म ने दूसरे दिन ओवरसीज मार्केट से 50 लाख रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया.

इसके साथ ही फिल्म का कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 80 लाख रुपये हो गया है.

वहीं, भारत और विदेशों की कमाई मिलाकर फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 10.30 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

बता दें, 'गनमास्टर G9' की बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' से कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है.

क्या है 'गनमास्टर G9' की कहानी?

गनमास्टर G9' एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी ईश्वर (इमरान हाशमी) नाम के एक एक्स गैंगस्टर के इर्द-गिर्द घूमती है जो अब एक साधारण डेयरी किसान बनकर सुकून भरी जिंदगी जी रहा है, लेकिन परिवार को बचाने के लिए उसे दोबारा अपराध की दुनिया में लौटना पड़ता है.

आदित्य दत्त के निर्देशन में बनी इस फिल्म में इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. उनके साथ फिल्म में जेनेलिया देशमुख और अपारशक्ति खुराना, अवनीत कौर जैसे कई कलाकार भी नजर आ रहे हैं.