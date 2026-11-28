बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम आज, 28 नवंबर को अपना 38वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. फैंस उन्हें जमकर बधाई दे रहे हैं. इसी बीच उनके पति और फिल्ममेकर आदित्य धर ने भी एक्ट्रेस पर खूब प्यार लुटाया है.

उन्होंने यामी को अपनी ताकत और सबसे बड़ा सहारा बताते हुए एक खास पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

आदित्य धर ने यामी को यूं किया बर्थडे विश

आदित्य धर ने अपने इंस्टाग्राम पर यामी गौतम संग कई सारी तस्वीरें शेयर की है, जिसमें दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं. आदित्य ने इन फोटोज को शेयर करते हुए एक लंबा सा नोट भी लिखा है.

उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो यामी! तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत महिला हो. तुम्हारी मुस्कान सिर्फ किसी कमरे को ही नहीं, बल्कि मेरी पूरी दुनिया को रोशन कर देती है. तुम मेरा घर हो, मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, मेरी सबसे मजबूत सपोर्टर हो और वो इंसान हो, जिसने मुझे आज जैसा इंसान बनने के लिए इंस्पायर किया है.'

उन्होंने लिखा, 'तुम अपने परिवार को जितना प्यार देती हो और हर काम को पूरी लगन से करती हो, वो देखकर मैं हर दिन हैरान रह जाता हूं. समझ नहीं आता कि तुम ये सब कैसे कर लेती हो और फिर भी मुझे झेल लेती हो! मेरी दुआ है कि जिंदगी तुम्हें उससे हजार गुना ज्यादा खुशियां, प्यार और आशीर्वाद दे, जितना तुम हमारी जिंदगी में लाती हो.

उन्होंने आगे लिखा, 'सपने देखना कभी मत छोड़ना, हमेशा ऐसे ही चमकती रहना और ये कभी मत भूलना कि तुम कितनी खास हो. ये जिंदगी तुम्हारा हाथ थामने, तुम्हारा हौसला बढ़ाने और बार-बार तुमसे प्यार करने के नाम रहे.'