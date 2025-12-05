'मेन इन ब्लैक' वाली फिल्म फिर से आ रही है, वो भी विल स्मिथ के साथ! जानें क्या है अपडेट

हॉलीवुड की हिट फ्रेंचाइजी 'मेन इन ब्लैक' की वापसी की खबरों से फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट देखा जा सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो इसके साथ विल स्मिथ की भी वापसी हो सकती है. पॉपुलर एक्शन कॉमेडी फिल्म की पांचवीं किस्त पर काम चालू हो गया है और अब आइए जानते हैं क्या है इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स.

'मेन इन ब्लैक 5' से विल स्मिथ की होगी वापसी?

हॉलीवुड की फेमस फ्रेंचाइजी 'मेन इन ब्लैक' को लेकर इस वक्त चर्चा तेज हो गई है. हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने रिपोर्ट में बताया कि सोनी पिक्चर्स ने अपनी हिट फ्रेंचाइजी की पांचवीं किस्त पर काम शुरू कर दिया है.

मीडिया पोर्टल ने रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया कि 'मेन इन ब्लैक' अपनी नई कहानी को साथ थिएटर्स पर दस्तक देने की तैयारी में जुट गया है. हालांकि अभी तक सोनी पिक्चर्स की ओर से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी नहीं किया गया है. लेकिन चर्चा तेज है कि इस फ्रैंचाइजी की नई मूवी में एजेंट जे के रोल में विल स्मिथ की वापसी हो सकती है.

'मेन इन ब्लैक 5' में क्या होगा विल स्मिथ का रोल

हॉलीवुड की इस फ्रेंचाइजी में विल स्मिथ को एजेंट जे के किरदार में देखा गया है. वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि 'मेन इन ब्लैक 5' का स्क्रिप्ट सबसे पहले विल स्मिथ ही पढ़ेंगे. हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि विल स्मिथ इस बार बतौर लीड नजर आएंगे या उनकी लीगेसी को कोई और आगे बढ़ाएगा.

मीडिया पोर्टल के रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि एक्टर के अभी तक 'मेन इन ब्लैक 5' के लिए कंफर्मेशन नहीं दी है. स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही वो डिसाइड करेंगे. हो सकता है कि इस बार का स्क्रिप्ट क्रिस ब्रेम्नर द्वारा लिखा जाएगा.

'मेन इन ब्लैक' के बारे में

हॉलीवुड की इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत 1997 में हुई थी. मेकर्स ने इस फिल्म में एक्शन, साई फाई एलिमेंट्स के साथ ह्यूमर को भी अच्छे से बैलेंस किया था. 'मेन इन ब्लैक' की पहली फिल्म 1997 में रिलीज हुई जहां विल स्मिथ और टॉमी ली जोन्स को बतौर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स देखा गया.

इसके बाद फिल्म के 3 सिक्वल रिलीज हुए और आखिरी वाला 'मेन इन ब्लैक: इंटरनेशनल' 2019 में रिलीज हुआ. रिपोर्ट्स को मानें 'मेन इन ब्लैक 5' अभी बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है. इसका मतलब फैंस को अभी भी प्लॉट डिटेल्स और बाकी के अपडेट्स जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा.