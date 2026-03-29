‘धुरंधर 2’ ने 9 दिन तक 40 करोड़ क्लब में रहकर बनाया ये नया रिकॉर्ड, सारे बाहुबली पीछे

बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स अक्सर ओपनिंग डे, वीकेंड कलेक्शन और लाइफ टाइम कलेक्शन से तय किए जाते हैं. लेकिन जब कोई फिल्म हर दिन लगातार ब्लॉकबस्टर लेवल कमाई करे तो उस फिल्म को कोई पछाड़ नहीं सकता है. फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रखा है. फिल्म ने लगातार 9 दिनों तक मिनिमम 40 करोड़ की कमाई की है और इसे ब्लॉकबस्टर लेवल बैंचमार्च कंसीडर किया जाएगा.

'धुरंधर 2' ने लगातार 9 दिनों तक हिंदी में 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. इसके साथ फिल्म अब उन ब्लॉकबस्टर्स फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है, जिन्होंने लंबे समय तक हर दिन शानदार कमाई की. इसी के साथ फिल्म ने 'पुष्पा 2', 'बाहुबली 2', 'जवान' और 'एनिमल' जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया है.

पुष्पा 2 ने हिंदी में 5 दिन तक लगातार 40 करोड़ से ज्यादा कमाए थे. वहीं बाहुबली ने 4 दिन तक हिंदी में 40 करोड़ से ज्यादा कमाई की. वहीं शाहरुख खान की जवान ने ने 4 दिन तक 40 करोड़ से ज्यादा कमाए. एनिमल ने भी 4 दिन तक 40 करोड़ से ज्यादा कमाए.

'धुरंधर 2' का डे वाइज कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने पेड़ प्रिव्यूज में 43 करोड़ कमाए थे. पहले दिन फिल्म ने 102.55 करोड़ कमाए. दूसरे दिन फिल्म ने 80.72 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म ने 113 करोड़, चौथे दिन 114.85 करोड़, पांचवें दिन 65 करोड़, छठे दिन 56.60 करोड़, सातवें दिन 48.75 करोड़, आठवें दिन 49.70 करोड़, नौवें दिन 41.75 करोड़ करोड़ का कलेक्शन किया.

फिल्म 'धुरंधर 2' की बात करें तो फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. इसी के साथ वो प्रोड्यूसर और राइटर भी हैं. फिल्म में रणवीर सिंह ने लीड रोल निभाया. वो फिल्म में इंडियन स्पाई के किरदार में थे. फिल्म दो पार्ट में रिलीज हुई थी. फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा जैसे स्टार्स अहम रोल में हैं. फिल्म के गाने भी जबरदस्त हिट हुए. फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई.