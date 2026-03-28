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शादी के बाद पति गौरव के साथ हनीमून पर गईं कृतिका कामरा, शेयर की खूबसूरत फोटोज
kritika kamra-Gaurav Kapur: शादी के बाद एक्ट्रेस कृतिका कामरा अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर हनीमून वेकेशन की कई फोटोज शेयर की है.
एक्ट्रेस कृतिका कामरा इन दिनों अपनी शादी के बाद के खास पलों को एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने पति गौरव कपूर के साथ हनीमून वेकेशन की झलक शेयर की, जिसमें दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं.
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Published at : 28 Mar 2026 09:11 PM (IST)
Tags :Kritika Kamra Gaurav Kapur
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