Entertainment News Live 29th March: 'धुरंधर 2' ने दसवें दिन मचाया भौकाल, दीपिका कक्कड़ हुईं इमोशनल
Entertainment News Live 29th March: संडे एंटरटेनमेंट जगत में क्या हो रहा है, हर खबर की अपडेट आपको मिलेगी यहां...
Entertainment News Live 29th March: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर पल कुछ न कुछ एक्साइटिंग होता रहता है. रविवार का दिन भी एंटरटेनमेंट जगत के लिए बेहद खास है. 'धुरंधर 2' के धमाकेदार कलेक्शन से लेकर फिल्मों से जुड़े अपडेट्स तक आइए जानते हैं आज क्या बड़ा अपडेट रहा.
दीपिका कक्कड़ हुईं इमोशनल
दीपिका कक्कड़ लिवर कैंसर का ईलाज चल रहा है. कुछ समय पहले उनकी सिस्ट रिमूवल सर्जरी हुई. अब एक्ट्रेस ने ब्लड टेस्ट करवाया. उनके टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आई है. दीपिका ने इसकी जानकारी खुद दी. इसी के साथ वो इमोशनल भी हो गईं.
पाकिस्तान के ल्यारी के लोगों ने की धुरंधर की कमाई से 50 परसेंट पैसों की डिमांड
'धुरंधर 2' धमाकेदार कमाई कर रही है. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 750 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. फिल्म की कहानी पाकिस्तान के ल्यारी पर बेस्ड है. अब ल्यारी के लोगों ने फिल्म की कमाई में से 50 परसेंट पैसों की डिमांड की है. ल्यारी के एक शख्स ने कहा- अगर 1000 करोड़ मिल रहे हैं तो 500 करोड़ ल्यारी वालों को दे. आधी कमाई दें तो ये सड़कें बने. बच्चे जाते हैं तो पांव से दाने निकलते हैं.
शाहरुख खान ने की सैयारा की प्रमोशन स्ट्रेटेजी की तारीफ
मोहित सूरी ने बताया कि शाहरुख खान ने सैयारा की प्रमोशन स्ट्रेटेजी की तारीफ की थी. उन्होंने कहा, 'जब सिद्धार्थ आनंद की दिवाली पार्टी में शाहरुख खान से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने सैयारा की प्रमोशन स्ट्रेटेजी की तारीफ की. फिल्म स्टार्स अपना काम तो कर रहे थे, लेकिन वो रेगुलर इंटरव्यू, मार्केटिंग और बाकी चीजें नहीं कर रहे थे. ये कोई पीआर का मामला नहीं है.'
सुरभि ज्योति ने फ्लॉट किया बेबी बंप
एक्ट्रेस सुरभि ज्योति प्रेग्नेंसी फेज एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए कई सारी फोटोज शेयर कीं. वो शॉर्ट ड्रेस में दिखीं. उन्होंने लिखा- ऐसी फीलिंग है कि मैं एक लव लेटर हूं.
'धुरंधर 2' का दसवें दिन का बॉक्स ऑफिस
'धुरंधर 2' ने दसवें दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे शनिवार 62.85 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ फिल्म ने 'पुष्पा 2' को भी पछाड़ दिया है. पुष्पा 2 ने दूसरे शनिवार को 46 करोड़ कमाए थे.
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Source: IOCL