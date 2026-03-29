कुछ ही महीनों में उग आती हैं ये फसल, किसान भाई कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा

Radish Farming: खेती-बाड़ी के पुराने तरीकों को पीछे छोड़ अब किसान भाई स्मार्ट फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं. जहाँ कम समय और कम लागत में तगड़ा मुनाफा कमाना ही असली समझदारी है. आज के दौर में ऐसी कई फसलें हैं जो महज 2 से 3 महीने के भीतर कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं और मार्केट में उनकी मांग हमेशा हाई रहती है. इन शॉर्ट-टर्म फसलों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान साल भर में एक ही खेत से कई बार पैदावार ले सकते हैं.

जिससे कमाई का मीटर कभी रुकता नहीं है. अगर आप भी कम रिस्क और ज्यादा प्रॉफिट वाली खेती की तलाश में हैं, तो मूली की खेती आपके लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकती है. सही तकनीक और मॉडर्न बीजों के साथ यह फसल कुछ ही हफ्तों में आपकी जेब गरम करने का दम रखती है.

मूली उगाने का पूरा प्रोसेस

मूली की खेती करना बेहद आसान है और इसके लिए आपको किसी बहुत बड़ी मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती. इसकी बुवाई से लेकर कटाई तक का सफर बहुत ही फास्ट और सिंपल होता है.

सबसे पहले खेत की 2-3 बार गहरी जुताई करें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और जल निकासी अच्छी रहे.

बुवाई के लिए हमेशा हाइब्रिड और उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव करें, जिससे पैदावार और चमक दोनों अच्छी मिले.

बीजों को मेढ़ (Ridges) बनाकर लगाना सबसे बेस्ट रहता है, इससे मूली की लंबाई और मोटाई सही तरीके से बढ़ती है.

बुवाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें और नमी बनाए रखने के लिए समय-समय पर पानी देते रहें.

लगभग 40 से 50 दिनों के भीतर मूली उखाड़ने के लिए तैयार हो जाती है, बस इसे धोकर और बंडल बनाकर मंडी भेज दें.

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लागत कम और तगड़ा मुनाफा

मूली की फसल की सबसे खास बात यह है कि इसमें निवेश बहुत ही मामूली होता है लेकिन रिटर्न काफी बड़ा मिलता है. यह उन किसानों के लिए बेस्ट है जो डेली कैश फ्लो चाहते हैं.

एक एकड़ में मूली उगाने की लागत बीज, खाद और सिंचाई मिलाकर करीब 10 से 15 हजार रुपये तक आती है.

अगर मंडी में औसत भाव 10 से 15 रुपये प्रति किलो भी मिले, तो एक एकड़ से आसानी से 1 से 1.5 लाख रुपये की कमाई हो सकती है.

इसमें कीटों और बीमारियों का खतरा बहुत कम होता है, जिससे महंगी दवाइयों का खर्चा बच जाता है.

कम समय में तैयार होने के कारण आप साल भर में इसकी 3 से 4 फसलें आराम से ले सकते हैं.

मूली के साथ-साथ इसके पत्तों की भी बाजार में अलग से मांग होती है. जिससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है.

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