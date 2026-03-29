'चौधरी असलम' की फैमिली संग धमाकेदार एंट्री, संजय दत्त के बेटे को देख फैंस बोले-‘छोटा बाबा’

संजय दत्त के कैरेक्टर चौधरी असलम को धुरंधर 2 में काफी पसंद किया गया है. हर तरह उनके एक्टिंग की चर्चा हो रही है. इसी बीच उन्होंने एक इवेंट में अपनी फैमिली के संग धमाकेदार एंट्री मारी. इस दौरान संजय दत्त अपने सिग्नेचर स्टाइल में नजर आए तो वहीं उनकी वाइफ मान्यता दत्त काफी ग्लैमरस लगीं.

एक्टर की बेटी की क्यूटनेस ने भी लोगों का दिल जीत लिया. वहीं, सबसे ज्यादा जिसने लाइमलाइट बटोरी वो संजय दत्त के बेटे थे. सोशल मीडिया यूजर्स संजय दत्त के बेटे को देखने के बाद जमकर कॉमेंट की बौछार करने में लगे हुए हैं.

संजय दत्त के बेटे पर थमी सबकी निगाहें

दरअसल, शनिवार की रात मुंबई में एक इवेंट का आयोजन हुआ जिसमें संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता और दोनों बच्चों के साथ पहुंचे. इस दौरान संजय दत्त और उनकी पत्नी मान्यता से ज्यादा लाइमलाइट उनके दोनों बच्चों ने बटोरी.संजय दत्त के बेटे पर तो जैसे लोगों की निगाहें ही थम चुकी है.

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

सोशल मीडिया पर हर कोई उनकी खूब तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है.संजय दत्त के बेटे को देख एक यूजर ने कहा,'न्यू संजू बाबा आ रहा है 2028 में. वहीं, कुछ लोगों ने मान्यता की तारीफ इसलिए की, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश काफी अच्छे ढंग से की है.





वहीं, दूसरे यूजर ने संजय दत्त के बेटे को देख कहा,'छोटा बाबा'. एक और यूजर ने कमेंट में लिखा,'मजा आने वाला है 2028 में नया बाबा आने वाला है.आपको बता दें संजय दत्त ने मान्यता के संग 2008 में शादी की थी. शादी के दो साल बाद मान्यता ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया.

कपल ने अपने बच्चों को नाम रखा-शाहरान और इकरा. बता दें इन दोनों का जन्म 2020 में 21 अक्तूबर को हुआ था.आपको बता दें संजय दत्त ने बेशक धुरंधर 2 में अपनी एक्टिंग से गदर मचा दी है. लेकिन, इस फिल्म के लिए उन्हें हां कहने में काफी वक्त लगा था.

ये भी पढ़ें:-ब्लड रिपोर्ट के बारे में सुन दीपिका कक्कड़ के छलके आंसू, पति शोएब ने कहा- 'लंबी जंग बाकी है'