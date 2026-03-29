Dhurandhar 2 Box Office Day 11 Live Updates: संडे 10 बजे तक 7.82 करोड़ कमा चुकी है 'धुरंधर 2', फिल्म का टोटल कलेक्शन 937 करोड़ के पार
Dhurandhar 2 Box Office Day 11 Live: बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' की लगातार तूफानी कमाई कर रही है. संडे को थियेटर्स में भारी भीड़ है. फिल्म कितना कमा रही है, जानें
Dhurandhar 2 Box Office Day 11 Live Updates: बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' की लगातार तूफानी कमाई कर रही है. संडे को यानि आज थियेटर्स में भारी भीड़ है. फिल्म की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट बाकी दिनों से डबल से भी ज्यादा है. आज 11वां दिन है और फिल्म का क्रेज पहले दिन जितना ही दिख रहा है. 'धुरंधर 2' आज कितनी कमाई कर रही है, आपको बताते हैं.
धुरंधर 2 का संडे कलेक्शन (Dhurandhar 2 Box Office Day 11 Live)
सुबह 10 बजे तक धुरंधर 2 ने 7.82 करोड़ (लाइव) से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है.
|धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस डे 11
|ऑक्यूपेंसी
|7.82 करोड़ (10 बजे तक)
|37.5%
'धुरंधर 2' ऑक्यपेंसी रिपोर्ट
संडे को धुरंधर 2 की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 37.5% दर्ज की गई है.
'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस Day-wise कलेक्शन
|धुरंधर 2
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (इंडिया नेट)
|पेड प्रीव्यू
|43 करोड़
|पहला दिन
|102.55 करोड़
|दूसरा दिन
|80.72 करोड़
|तीसरा दिन
|113.00 करोड़
|चौथा दिन
|114.85 करोड़
|पांचवा दिन
|65 करोड़
|छठा दिन
|56.60 करोड़
|सातवां दिन
|48.75 करोड़
|आठवां दिन
|49.70 करोड़
|नौंवा दिन
|41.75 करोड़
|दसवां दिन
|62.85 करोड़
|टोटल इंडिया कलेक्शन
|778.77
'धुंरधर 2' का इंडिया कलेक्शन
आपको बता दें कि आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी 'धुरंधर 2' ने 10 दिनों में इंडिया में 784.92 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. वहीं, ग्रॉस कलेक्शन 937.70 करोड़ तक पहुंच चुका है.
वर्ल्डवाइड 1200 करोड़ कमा चुकी है 'धुंरधर 2'
10 दिनों में ही धुरंधर 2 ने वर्ल्डवाइड 1200 कलेक्शन कर लिया है. इस कमाई के साथ 'धुरंधर 2' ने 'पठान' और 'कल्कि 2898 एडी' को बहुत पीछे छोड़ दिया है. शाहरुख की 'पठान' ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1055 करोड़ का किया था और भारत में फिल्म ने 543 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं, 'कल्कि 2898 एडी' ने 1042 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था.
'धुंरधर 2' के बारे में
आपको बता दें कि ‘धुरंधर 2 में रणवीर सिंह के अलावा में संजय दत्त, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, आर. माधवन, गौरव गेरा मुख्य भूमिकाओं में हैं. ये धुरंधर का सीक्वल है जो 2025 दिसबंर में रिलीज हुई थी.
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Source: IOCL