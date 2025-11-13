हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्रकाश कौर चाहती थीं घर पर ही हो धर्मेंद्र का इलाज, बेटे सनी और बॉबी के फैसले पर हुए डिस्चार्ज, डॉक्टर ने बताई डिटेल

धर्मेंद्र का इलाज हॉस्पिटल ब्रीच कैंडी में चल रहा था. लेकिन 12 नंवबर को उनकी फैमिली उन्हें डिस्चार्ज करवाकर घर वापस ले आई. अब डॉक्टर ने बताया धर्मेंद्र को घर क्यों लाया गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 13 Nov 2025 02:17 PM (IST)
Preferred Sources

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की जल्द रिकवरी के लिए देशभर में फैंस प्रार्थनाएं कर रहे हैं. धर्मेंद्र की तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं चल रही है. उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थीं. वो कई दिन ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट रहे. 12 नंवबर को धर्मेंद्र को उनके मुंबई स्थित घर लाया गया. अब धर्मेंद्र का ट्रीटमेंट घर से ही चल रहा है. अब हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि आखिर देओल फैमिली धर्मेंद्र को उनके घर क्यों ले गई.

'पहली पत्नी चाहती थी कि धर्मेंद्र घर आ जाएं'

उन्होंने कहा, 'साफ तौर पर, किसी कारण से दोनों भाई और उनकी मां प्रकाश चाहती थीं कि धर्मेंद्र वहां वापस आएं जहां वो बिलॉन्ग करते हैं. और वहां रहें जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बिताया है. मैं इस मुश्किल की घड़ी में देओल्स के साथ खड़ा हूं. ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि धरम जी का स्वास्थ्य जल्द ही ठीक हो जाए.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dharmendra Deol (@aapkadharam)

पैपराजी पर भड़के सनी देओल

गुरुवार सुबह सनी देओल घर के बाहर आए और वहां खड़े पैपराजी पर भड़क गए थे. सनी देओल ने हाथ जोड़कर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा- आप लोगों को शर्म आनी चाहिए. आपके घर में मां-बाप हैं. आपके बच्चे हैं. और आप यहां ऐसे बस वीडियो लिए जा रहे हो. शर्म नहीं आती. 

धर्मेंद्र की खराब तबीयत की वजह से पूरा परिवार टेंशन में हैं. जब धर्मेंद्र हॉस्पिटल में थे तो पूरी फैमिली हॉस्पिटल में ही थी. हेमा मालिनी, ईशा देओल, सनी देओल, बॉबी देओल सभी हॉस्पिटल में मौजूद थे. हेमा मालिनी और ईशा देओल लगातार धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर अपडेट भी दे रहे हैं. हेमा मालिनी ने बताया कि धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. हेमा ने ये भी बताया कि धर्मेंद्र के बच्चे टेंशन की वजह से सोए नहीं हैं. ऐसे में इतनी जिम्मेदारियों के बीच में वो खुद भी हिम्मत नहीं हार सकती हैं.

मैं कमजोर नहीं हो सकती हूं- हेमा मालिनी

सुभाष के झा के साथ बातचीत में हेमा ने कहा, 'हमारे लिए ये आसान समय नहीं है. धर्मेंद्र की हेल्थ हम सभी के लिए चिंता का विषय है. उनके बच्चे सोए नहीं हैं. मैं कमजोर नहीं हो सकती हूं. बहुत सारी जिम्मेदारिया हैं. मैं खुश हूं कि वो घर वापस आ गए हैं. वो अब हॉस्पिटल में नहीं हैं. धरम जी को उन लोगों के बीच में रहने की जरुरत है जिनसे वो प्यार करते हैं. बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है.'

मालूम हो कि धर्मेंद्र ने दो शादियां की हैं. उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है. दूसरी पत्नी का नाम हेमा मालिनी है.

Published at : 13 Nov 2025 01:59 PM (IST)
