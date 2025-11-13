दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पर आ गए हैं. घर से उनका इलाज चल रहा है. अब 13 नवंबर को सुबह धर्मेंद्र के बेटे और एक्टर सनी देओल को स्पॉट किया गया. वो घर के बाहर पैपराजी को खड़ा देखकर वो गुस्से में आ गए. सनी देओल पैपराजी पर भड़क गए. उन्होंने पहले हाथ जोड़े और फिर गुस्सा भी किया.

पैपराजी पर भड़के सनी देओल

वीडियो में सनी देओल बोल रहे हैं- आप लोगों को शर्म आनी चाहिए. आपके घर में मां-बाप हैं. आपके बच्चे हैं. और आप यहां ऐसे बस वीडियो लिए जा रहे हो. शर्म नहीं आती. इस दौरान सनी देओल को ब्लू शर्ट-ग्रे पैंट में देखा गया. उन्होंने ब्लैक कैप भी लगाई हुई थी.

बता दें कि एक्टर धर्मेंद्र की पिछले कुछ दिनों से तबीयत काफी खराब हैं. वो कई दिन ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भी रहे. धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी. इसके बाद उन्हें वेंटीलेटर पर भी रखा गया. हालांकि, अब वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. इसीलिए अब उनकी फैमिली उन्हें घर ले आई हैं. घर से ही अब धर्मेंद्र का ट्रीटमेंट हो रहा है. डॉक्टर उनकी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए उनके घर पर भी आए थे.

धर्मेंद्र जब हॉस्पिटल में थे तब पूरा परिवार हॉस्पिटल में ही था. शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, गोविंदा और अमीषा पटेल जैसे एक्टर्स उनसे मिलने पहुंचे थे.

हेमा मालिनी ने की धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर बात

एक्ट्रेस और धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर भी रिएक्ट किया. उन्होंने कहा, 'ये मुश्किल वक्त है. धर्मजी की हेल्थ को लेकर हम सभी टेंशन में हैं. उनके बच्चे सोए नहीं हैं. मैं भी इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ कमजोर नहीं पड़ सकती. मैं खुश हूं कि वो घर वापस आ गए हैं. उन्हें अपनों के बीच रहने की जरुरत है.'