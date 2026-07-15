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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशपंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम गर्ग गिरफ्तार, फायरिंग मामले में कार्रवाई

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम गर्ग गिरफ्तार, फायरिंग मामले में कार्रवाई

Shaligram Garg Arrested: पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग गिरफ्तार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. फायरिंग मामले में बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 15 Jul 2026 06:16 PM (IST)
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छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के कोड़ा गांव में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, इस मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर कार्रवाई करते हुए शालिग्राम गर्ग और अंकित मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है. शालिग्राम गर्ग बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का भाई है.

अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस दी दबिश

पुलिस अधिकारी एडिशनल एसपी आदित्य पटले ने बताया कि घटना में कुल चार आरोपी शामिल थे, जिनमें तीन नामजद और एक अज्ञात आरोपी है. गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

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विवाद की वजह जमीन संबंधी विवाद

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विवाद की वजह जमीन संबंधी विवाद है. इसी विवाद के दौरान गोली चलने की घटना हुई, जिसमें एक युवक घायल हो गया था. घायल का उपचार पहले जिला अस्पताल में कराया गया, बाद में उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे ग्वालियर रेफर किया गया.

घटना में इस्तेमाल हथियार पुलिस ने किया बरामद

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है. मामले की विवेचना जारी है और पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

शालिग्राम गर्ग से कोई लेना देना नहीं- पंडित धीरेंद्र शास्त्री

फायरिंग मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सोमवार (14 जुलाई) को कहा था कि शालिग्राम गर्ग से उनका कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पूरा विश्व हमारा परिवार है. कानून उन्हें जो भी कठोर से कठोर दंड देना चाहे दे. उन्होंने ये भी कहा कि हर बात में हमें न जोड़ा जाए.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 15 Jul 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
MP News Dhirendra Krishna Shastri Shaligram Garg
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