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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड15 Years Of ZNMD: 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' के लिए पहली पसंद नहीं थे ये 2 एक्टर्स, फिल्म ने जीते थे 7 अवॉर्ड

15 Years Of ZNMD: 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' के लिए पहली पसंद नहीं थे ये 2 एक्टर्स, फिल्म ने जीते थे 7 अवॉर्ड

15 Years Of ZNMD: कल्ट क्लासिक फिल्म का दर्जा रखने वाली 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' ने अपनी रिलीज के 15 साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर हम आपको फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 15 Jul 2026 05:46 PM (IST)
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15 Years Of ZNMD: फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, अभय देओल और कैटरीना कैफ के करियर की शानदार फिल्मों में शुमार 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' ने 15 साल पहले लोगों के दिलों पर राज किया था और आज ये फिल्म कल्ट क्लासिक फिल्मों के रूप में  याद की जाती है. फिल्म ने अपने डेढ़ दशक पूरे कर लिए हैं. फरहान अख्तर और उनकी बहन जोया अख्तर ने इसकी रिलीज के 15 साल पूरे होने का जश्न मनाया है.

फरहान अख्तर और जोया अख्तर ने मनाया जश्न

फरहान अख्तर ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में अहम किरदार अदा किया था. वहीं इसकी कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी. वहीं उन्होंने इसे रितेश सिधवानी और डेनिस ओडेल के साथ मिलकर प्रोड्यूस भी किया था. फिल्म के 15 साल पूरे होने पर फरहान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से फिल्म से जुड़ी ढेर सारी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, '15 साल. अब भी हर पल का भरपूर आनंद ले रहे हैं. जश्न मना रहे हैं.'

 
 
 
 
 
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वहीं फरहान अख्तर की बहन और फिल्ममेकर जोया अख्तर ने भी इसके 15 साल पूरे होने का जश्न मनाया. जोया की भी इससे खास यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो इस फिल्म की डायरेक्टर हैं. उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, '15 साल. आज भी हर पल का भरपूर आनंद ले रहे हैं.'

 
 
 
 
 
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ऋतिक-अभय नहीं थे फिल्म के लिए पहली पसंद

ऋतिक रोशन ने फिल्म में में अर्जुन सलूजा और अभय देओल ने कबीर दीवान नाम का किरार निभाया था. हालांकि दोनों ही एक्टर्स इन किरदारों के लिए मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे. मेकर्स पहले इन दोनों की जगह इमरान खान और रणबीर कपूर को लेना चाहते थे. हालांकि बात नहीं बन पाई.

असली सांड के साथ शूट हुआ था क्लाइमैक्स

जिस किसी ने भी फिल्म देखी होगी उन्हें ये पता ही होगा कि क्लाइमैक्स में बुल्स रन वाला सीन दिखाया गया था और वो सांड असली सांड थे. हालांकि सेट पर किसी तरह की दिक्कतन हो इसके लिए शूटिंग एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में की गई थी.

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फिल्मफेयर अवॉर्ड में मचा दी थी धूम 

फिल्म की सफलता और कलाकारों की मेहनत का नतीजा फिल्मफेयर अवॉर्ड में भी देखने को मिला था. फिल्म को फिल्मफेयर अवॉर्ड में 13 कैटिगरी में नॉमिनशन मिला था, जिसमें से इसने 7 कैटिगरी में अवॉर्ड जीते थे. इनमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवॉर्ड शामिल रहे.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 05:46 PM (IST)
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Zindagi Na Milegi Dobara HRITHIK ROSHAN
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