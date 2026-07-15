ऋतिक रोशन से लेकर मनोज बाजपेयी तक, इन पॉपुलर एक्टर्स ने मुस्लिम लड़कियों से रचाई शादी

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्यार के आगे फीकी पड़ी मजहब की दीवार, मुस्लिम हसीनाओं पर दिल हारे ये हिंदू एक्टर्स, रचाई शादी

प्यार के आगे फीकी पड़ी मजहब की दीवार, मुस्लिम हसीनाओं पर दिल हारे ये हिंदू एक्टर्स, रचाई शादी

बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स ने प्यार के लिए मजहब की दीवारें तोड़कर मिसाल कायम की है. आइए जानते हैं ऐसे 7 पॉपुलर एक्टर्स के बारे में, जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों से शादी की.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 15 Jul 2026 06:36 AM (IST)
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बॉलीवुड में अक्सर दिल जोड़ने और टूटने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन कुछ लव स्टोरीज ऐसी होती हैं, जो समाज के बने-बनाए दायरों को पार कर जाती हैं. प्यार की कोई सीमा या धर्म नहीं होता, और इस बात को बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारों ने सच साबित किया है. संजय दत्त से लेकर मनोज बाजपेयी तक, कई ऐसे हीरो हैं, जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों पर अपना दिल हारा और दुनिया की परवाह किए बिना उनके साथ सात फेरे लिए. आइए नजर डालते हैं इन पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट पर, जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों से शादी की.

सुनील दत्त 
बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक लव स्टोरीज में से एक सुनील दत्त और नरगिस की है. साल 1957 में फिल्म 'मदर इंडिया' के सेट पर लगी भीषण आग से सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाया था. इस घटना के बाद दोनों के बीच प्यार गहरा हुआ और उन्होंने समाज की परवाह न करते हुए शादी कर ली. इस कपल के तीन बच्चे संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त हैं. 

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संजय दत्त 
संजय दत्त की पहली शादी 1987 में बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से हुई थी. शादी के बाद उनकी एक बेटी हुई, जिसका नाम त्रिशाला दत्त है. हालांकि, ब्रेन ट्यूमर के कारण 1996 में ऋचा का निधन हो गया था. ऋचा के निधन के बाद संजय दत्त ने 1998 में मॉडल और एयर होस्टेस रिया पिल्लई से दूसरी शादी रचाई, लेकिन 2008 में दोनों अलग हो गए. संजय दत्त की तीसरी पत्नी मान्यता दत्त हैं. उनका असली नाम दिलनवाज शेख है. दोनों ने साल 2008 में शादी की थी. 2010 में इस कपल ने जुड़वा बच्चों का वेलकम किया. 

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ऋतिक रोशन 
सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने साल 2000 में मशहूर एक्टर संजय खान की बेटी और अपनी बचपन की दोस्त सुजैन खान से शादी की थी. उनके दो बेटे रेहान रोशन और हृदान रोशन हैं. हालांकि, शादी के 14 साल बाद दोनों का तलाक हो गया, लेकिन आज भी वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन बॉन्ड शेयर करते हैं. 

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मनोज बाजपेयी 
बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर मनोज बाजपेयी ने एक्ट्रेस शबाना रजा से साल 2006 में शादी की थी. इस कपल की एक बेटी है, जिनका नाम एवा नायला बाजपेयी है. मनोज बाजपेयी और शबाना रजा अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करता है. बता दें कि शबाना ने बॉबी देओल के साथ फिल्म 'करीब' में 'नेहा' नाम से बॉलीवुड डेब्यू किया था. 

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सुनील शेट्टी
बॉलीवुड के 'अन्ना' यानी सुनील शेट्टी की लव स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है. सुनील शेट्टी ने साल 1991 में मोनिषा कादरी से शादी की थी, जिन्हें आज दुनिया 'मना शेट्टी' के नाम से जानती है. अलग-अलग धर्मों से ताल्लुक रखने के बावजूद इस कपल का रिश्ता बेहद मजबूत रहा है. सुनील और मना के दो बच्चे अहान शेट्टी और अथिया शेट्टी है. 

प्यार के आगे फीकी पड़ी मजहब की दीवार, मुस्लिम हसीनाओं पर दिल हारे ये हिंदू एक्टर्स, रचाई शादी

कुणाल खेमू 
एक्टर कुणाल खेमू ने बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान से शादी की है. 

प्यार के आगे फीकी पड़ी मजहब की दीवार, मुस्लिम हसीनाओं पर दिल हारे ये हिंदू एक्टर्स, रचाई शादी

कुछ समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के बाद इस कपल ने साल 2015 में बेहद सादगी से शादी रचाई थी. आज उनकी एक बेहद प्यारी बेटी इनाया है. 

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Published at : 15 Jul 2026 06:36 AM (IST)
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Sunil Dutt HRITHIK ROSHAN
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