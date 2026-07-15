पत्नी गौरी स्प्रैट के 5 साल के बेटे को आमिर खान सुनाते हैं कहानियां, दोनों के बीच ऐसा है रिश्ता

एक्टर आमिर खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में हैं. आमिर खान ने 61 साल की उम्र में तीसरी शादी की. उन्होंने गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी की है. तीसरी शादी को लेकर आमिर विवादों में भी हैं. इसी बीच अब आमिर के जिगरी दोस्त ने आमिर की शादी-लव स्टोरी को लेकर कई अंदर की बातें बताईं.

गौरी के बेटे संग कैसा है आमिर खान का रिश्ता?

आमिर खान के लगान फिल्म के को-स्टार और क्लोज फ्रेंड अमीन हाजी ने आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर बातें की है. उन्होंने Rediff से बातचीत में बताया कि आखिर आमिर खान का गौरी स्प्रैट के बेटे क्विन संग कैसा रिश्ता है.

ये भी पढ़ें- यश की 'टॉक्सिक' से क्लैश, पीछे हटीं Shraddha Kapoor, बदलेगी 'ईठा' की रिलीज डेट?

उन्होंने कहा, 'क्विन सिर्फ 5 साल के हैं. वो एक्टर को 'आमिर' कहकर बुलाते हैं. उनका बॉन्ड हाल ही में शुरू नहीं हुआ, एक साल से उनका बॉन्ड अच्छा है. एक दिन पंचगनी में हम सभी बैठे थे, बातें कर रहे थे. आमिर खान सतारा के कलेक्टर संग बात कर रहे थे इसी बीच क्विन आए और उन्होंने आमिर को आवाज लगाई. क्विन ने आमिर को बेडटाइम स्टोरीज सुनाने के लिए कहा. आमिर ने बिना कुछ सोचे-समझे हमारी तरफ देखा और कहा कि मैं कुछ देर में आता हूं. आमिर क्विन के साथ उन्हें कहानी सुनाने के लिए चले गए.'

वहीं बता दें कि आमिर के बच्चे गौरी को 'गौरी' कहकर ही बुलाते हैं.

ये भी पढ़ें- Main Vaapas Aaunga BO: 'मैं वापस आऊंगा' बनी इम्तियाज अली की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग, इस फिल्म को पछाड़ बनाया रिकॉर्ड

अमीन हाजी ने गौरी को लेकर भी बातें की. उन्होंने कहा, 'गौरी एंजेल है. वो बहुत मैच्योर है और बहुत समझदार है. एक चीज जो उन्होंने कही थी और मेरे जहन में रह गई वो ये कि मेरा एक बेटा और उसे मेरी अटेंशन और प्यार चाहिए. मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि मैं अपनी जिंदगी के नए फेज में सही बैलेंस बना सकूं. गौरी सिर्फ अपने बारे में नहीं अपने बेटे के बारे में भी सोचती हैं.'