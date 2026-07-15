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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपत्नी गौरी स्प्रैट के 5 साल के बेटे को आमिर खान सुनाते हैं कहानियां, दोनों के बीच ऐसा है रिश्ता

पत्नी गौरी स्प्रैट के 5 साल के बेटे को आमिर खान सुनाते हैं कहानियां, दोनों के बीच ऐसा है रिश्ता

आमिर खान ने कुछ समय पहले तीसरी शादी की. उन्होंने गौरी स्प्रैट संग शादी की. गौरी एक बेटे की मां हैं. आइए जानते हैं आमिर का गौरी के बेटे संग कैसा रिश्ता है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 15 Jul 2026 06:00 PM (IST)
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एक्टर आमिर खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में हैं. आमिर खान ने 61 साल की उम्र में तीसरी शादी की. उन्होंने गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी की है. तीसरी शादी को लेकर आमिर विवादों में भी हैं. इसी बीच अब आमिर के जिगरी दोस्त ने आमिर की शादी-लव स्टोरी को लेकर कई अंदर की बातें बताईं.

गौरी के बेटे संग कैसा है आमिर खान का रिश्ता?

आमिर खान के लगान फिल्म के को-स्टार और क्लोज फ्रेंड अमीन हाजी ने आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर बातें की है. उन्होंने Rediff से बातचीत में बताया कि आखिर आमिर खान का गौरी स्प्रैट के बेटे क्विन संग कैसा रिश्ता है. 

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उन्होंने कहा, 'क्विन सिर्फ 5 साल के हैं. वो एक्टर को 'आमिर' कहकर बुलाते हैं. उनका बॉन्ड हाल ही में शुरू नहीं हुआ, एक साल से उनका बॉन्ड अच्छा है. एक दिन पंचगनी में हम सभी बैठे थे, बातें कर रहे थे. आमिर खान सतारा के कलेक्टर संग बात कर रहे थे इसी बीच क्विन आए और उन्होंने आमिर को आवाज लगाई. क्विन ने आमिर को बेडटाइम स्टोरीज सुनाने के लिए कहा. आमिर ने बिना कुछ सोचे-समझे हमारी तरफ देखा और कहा कि मैं कुछ देर में आता हूं. आमिर क्विन के साथ उन्हें कहानी सुनाने के लिए चले गए.'

वहीं बता दें कि आमिर के बच्चे गौरी को 'गौरी' कहकर ही बुलाते हैं.

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अमीन हाजी ने गौरी को लेकर भी बातें की. उन्होंने कहा, 'गौरी एंजेल है. वो बहुत मैच्योर है और बहुत समझदार है. एक चीज जो उन्होंने कही थी और मेरे जहन में रह गई वो ये कि मेरा एक बेटा और उसे मेरी अटेंशन और प्यार चाहिए. मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि मैं अपनी जिंदगी के नए फेज में सही बैलेंस बना सकूं. गौरी सिर्फ अपने बारे में नहीं अपने बेटे के बारे में भी सोचती हैं.'

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 15 Jul 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Gauri Spratt
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