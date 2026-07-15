साल 2010 में आई फिल्म 'रावण' में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने लीड रोल प्ले किया था. फिल्म का एक सीन सबसे यादगार है, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन का किरदार 'रागिनी' एक ऊंची चट्टान से गहरी खाई में कूद जाता है. ऐसा वो इसलिए करती हैं ताकि उनके पति 'देव' को अपने किडनैपर 'वीरा' को मारने से रोक सकें. हालांकि स्क्रीन पर ये सीन बहुत आसान लगा, लेकिन असल में इसे ऐश्वर्या की बॉडी डबल सनोबर परदीवाला ने किया था. सनोबर ने अब बताया है कि ये स्टंट लगभग एक बड़े हादसे में बदल ही गया था.

ऐश्वर्या की बॉडी डबल सनोबर परदीवाला का चौकाने वाला खुलासा

सानोबर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक 'बिहाइंड-द-सीन्स' वीडियो शेयर किया और बताया कि कैसे एक अनचाही मुश्किल की वजह से वो इस सीन के दौरान चट्टान पर बीच में ही फंस गई थीं.

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, '150 फीट. 3.5 सेकंड. एक ऐसा स्टंट जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी. 'रावण' फिल्म के लिए चट्टान से कूदने वाले इस सीन के दौरान, एक अनचाही मुश्किल की वजह से मैं लगभग 30 मिनट तक चट्टान पर बीच में ही लटकी रही.'

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उन्होंने आगे कहा, 'स्टंट के काम में, तैयारी का मतलब सिर्फ स्टंट को अंजाम देना ही नहीं होता. ये इस बारे में भी है कि जब कुछ अप्रत्याशित होता है, तो आप क्या करते हैं.' उन्होंने लिखा, 'शांत रहो. अपनी सांसों पर काबू रखो. सुरक्षा सिस्टम पर भरोसा करो. अपनी एनर्जी बचाकर रखो. मैंने यही किया, एक झरने के पास लटकी हुई, धीरे-धीरे सांस लेते हुए, पूरी तरह शांत रहते हुए और एक ऐसा नजारा देख रही थी जिसे बहुत कम लोग ही उस नजरिए से देख पाते हैं.'

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इस एक्सपीरियंस पर बात करते हुए सनोबर ने कहा, 'कुछ स्टंट शरीर की परीक्षा लेते हैं. कुछ दिमाग की. इस स्टंट ने दोनों की परीक्षा ली.' बता दें, बाद में इस स्टंट के लिए उन्हें 'टॉरस वर्ल्ड स्टंट अवार्ड्स' में नॉमिनेशन मिला.

फिल्म के बारे में

मणि रत्नम के निर्देशन में बनी फिल्म 'रावण' में ए.आर. रहमान का संगीत था और इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, विक्रम, प्रियामणि और रवि किशन जैसे कलाकार नजर आए थें. ये फिल्म 2007 में शादी के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की पहली ऑन-स्क्रीन साथ में की गई फिल्म भी थी.

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