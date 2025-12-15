अभिनेता और निर्देशक रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल सिंगर रविवार दोपहर को ब्रेंटवुड स्थित अपने घर में मृत पाए गए. पीपुल मैग्जीन के मुताबिक कपल की हत्या उनके बेटे निक ने की थी, मैग्जीन के मुताबिक कई सूत्रों से इसकी पुष्टि हुई है. टीएमजेड के अनुसार, सेलिब्रिटी कपल को चाकू मारा गया था. हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिससे यह पुष्टि हो सके कि निक ने अपने माता-पिता की हत्या की है या हत्या के पीछे का मकसद क्या है.

लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग के रॉबरी होमिसाइड डिवीजन अभी भी घटना की जांच कर रहा है। अधिकारियों ने हत्या के मकसद या मौत के कारणों के बारे में कोई और जानकारी जारी नहीं की है. वहीं रॉब रेनर और उनकी पत्नी की मौत से पूरे हॉलीवुड में मातम पस गया है और उनके फैंस और तमाम सेलेब्स सोशल मीडिया पर दुख जाहिर कर रहे हैं. चलिए यहां दिवंगत रॉब रेनर के बारे में सब कुछ जानते हैं.

कौन थे रॉब रेनर?

6 मार्च, 1947 को न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स में जन्मे रेनर का बचपन सिनेमा और संगीत से गहरा प्रभावित था. उनके मां फेमस सिंगर और एक्ट्रेस एस्टेले रेनर और पिता अभिनेता कार्ल रेनर थे, जो दोनों ही अपने समय के जाने-माने नाम थे. यूसीएलए फिल्म स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद, रेनर ने 1960 के दशक में छोटी-छोटी भूमिकाओं से अपने करियर की शुरुआत की थी. उस समय उन्होंने एक पॉपुलर प्रोडक्शन कंपनी में ट्रेनर के रूप में भी काम किया. एक अभिनेता के रूप में उनका पहला क्रेडिटेड काम 1967 में फिल्म 'एंटर लाफिंग' में था. उन्होंने 1966 में शो 'दैट गर्ल' में भी एक छोटी सी सहायक भूमिका निभाई थी. बाद में, रेनर ने धीरे-धीरे टीवी शो और बड़े बजट की फिल्मों के लेखन, निर्देशन और निर्माण में कदम रखा. उनकी सफलता की शुरुआत हिट टीवी सिटकॉम 'ऑल इन द फैमिली' से हुई, जहां उन्होंने टीवी राइटर के साथ-साथ माइक "मीटहेड" स्टिविक की भूमिका भी निभाई.

1987 में, उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की और आखिरकार कई हिट फिल्मों पर काम किया, जिन्हें ऑस्कर सहित कई बड़े पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट किया गया. इनमें से कुछ फिल्में हैं 'व्हेन हैरी मेट सैली', 'मिज़री' और 'ए फ्यू गुड मेन'.

रॉब रेनर ने पिता से कोई हेल्प लिए बिना बनाई थी पहचान

पिछले कुछ सालों में, रेनर ने बार-बार यह जाहिर किया है कि उन्हें ऐसा लगता था जैसे उन्हें अपने पिता, कार्ल रेनर की सफलता को मात देनी है, जिन्हें 'द डिक वैन डाइक शो' के निर्माता के रूप में जाना जाता है. 2016 में, 'द हॉवर्ड स्टर्न शो' में भाग लेते हुए, उन्होंने कहा था, "मैंने उनसे (अपने पिता से) कोई पैसा नहीं लिया. मैंने कोई सलाह नहीं ली थी ... मुझे पता था कि मुझे [भाई-भतीजावाद] जैसी बातों का सामना करना पड़ेगा ... लेकिन मुझे अपने मन में पता था कि मैंने क्या किया है."

राजनीतिक और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी एक्टिव थे

अभिनेता, निर्देशक, लेखक और निर्माता के रूप में अपने करियर के अलावा, रेनर राजनीतिक और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी एक्टिव थे. उन्हें अमेरिकन फाउंडेशन फॉर इक्वल राइट्स के को-फाउंडर के रूप में जाना जाता है, जो समलैंगिक विवाह के लिए एक एडवाइजरी के रूप में काम करता है, वे नियमित रूप से रैलियों और अन्य सोशल इवेंट में भाग लेते थे और सोशल चेंज की वकालत भी करते थे. उन्होंने घरेलू हिंसा और तंबाकू के सेवन सहित समाज के कई मुद्दों और समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाई और उनका विरोध किया. सालों से, उन्होंने कई हिट शो में छोटी भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें 'द सिम्पसन्स', 'हन्ना मोंटाना' और 'द फर्स्ट वाइव्स क्लब' और 'बुलेट्स ओवर ब्रॉडवे' जैसी फिल्में शामिल हैं.