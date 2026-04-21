जब 15 हिट फिल्मों से हिला दिया था बॉक्स ऑफिस, जानिए कौन था बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कौन था? बैक-टू-बैक दी थीं 15 हिट फिल्में, डेट के लिए लाइन लगाते थे प्रोड्यूसर

बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कौन था? बैक-टू-बैक दी थीं 15 हिट फिल्में, डेट के लिए लाइन लगाते थे प्रोड्यूसर

एक समय में बॉलीवुड में एक ऐसे सुपरस्टार का सिक्का चलता था, जिन्होंने अपने करियर में बैक-टू-बैक 15 हिट फिल्में की थी. इतना ही नहीं फिल्मों के लिए उस एक्टर के पीछे प्रोड्यूसर की लाइन लग जाती थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 21 Apr 2026 02:00 PM (IST)
Preferred Sources

क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन से पहले बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कौन था? असली स्टारडम तो उसी एक्टर ने देखा था जिसके घर के बाहर डेट्स के लिए प्रोड्यूसर लाइन लगाकर खड़े रहते थे. उस एक्टर ने अपने करियर में एक के बाद एक 15 सुपरहिट फिल्में दीं. तो आपको बताते हैं आज बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार के बारे में.

दरअसल हम जिस सुपरस्टार की बात कर रहे हैं उनका नाम है राजेश खन्ना. ोजी हां, राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थें. उनके नाम 60 के दशक से लेकर 70 के दशक तक बैक-टू-बैक तक 15 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड दर्ज है. जिसे अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है. 

राजेश खन्ना का बॉलीवुड डेब्यू
बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर साल 1942 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था. अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी.

बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कौन था? बैक-टू-बैक दी थीं 15 हिट फिल्में, डेट के लिए लाइन लगाते थे प्रोड्यूसर

ये भी पढेंः सैयारा फेम अनीत पड्डा पर टूटा दुखों का पहाड़, दादा का हुआ निधन, इमोशनल नोट में छलका दर्द

राजेश खन्ना ने साल 1966 में फिल्म 'आखिरी खत' से बॉलीवुड में एंट्री की थी. इसके बाद साल 1969 में शक्ति सामंता की फिल्म 'आराधना' ने उन्हें रातोंरात सुपरस्टार बना दिया. फिर उन्होंने 1969 से 1971 तक लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दीं.

लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देकर बने सुपरस्टार
राजेश की सोलो हिट फिल्मों की लिस्ट में में अराधना (1969), डोली (1969), बंधन (1969), इत्तेफाक (1969), दो रास्ते (1969), खामोशी (1969), सफर (1970), द ट्रेन (1970), कटी पतंग (1970), सच्चा झूठा (1970), आन मिलो सजना (1970), महबूब की मेहंदी (1971), छोटी बहू (1971), आनंद (1971), हाथी मेरे साथी (1971), मर्यादा (1971) और अंदाज (1971) शामिल हैं. 

राजेश खन्ना की फीस
बता दें, शुरुआती दौर 1970 में राजेश खन्ना एक फिल्म के लिए लगभग 10 लाख रूपये चार्ज करते थे. सुपरस्टारडम के दौरान (1974-77) उन्होंने 20 लाख से 27 लाख तक चार्ज करना शुरू किया. इसके बाद फिर 80 के दशक में उनकी फीस 50 लाख से 70 लाख रुपये तक पहुंच गई थी. दिलचस्प बात ये है कि वो केवल ऋषिकेश मुखर्जी के लिए अपनी फीस आधी कर देते थे क्योंकि वह उनके पसंदीदा निर्देशक थे.

ये भी पढेंः इंडिया का मोस्ट पॉपुलर एक्टर कौन? टॉप 5 की लिस्ट में बॉलीवुड से सिर्फ एक नाम, साउथ एक्टर्स का दिखा दबदबा

राजेश खन्ना की लव स्टोरी
राजेश खन्ना अपने दौर में हर एक लड़कियों के दिलों में राज करते थें. कहा जाता है कि अपना प्यार जताने के लिए उन्हें लड़कियां खून से लिखे खत भेजती थीं. वहीं राजेश खन्ना का  दिल सिर्फ एक लड़की के लिए धड़कता था. राजेश खन्ना ने एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू को सात साल तक डेट किया था, लेकिन फिर 1972 में उनका ब्रेक-अप हो गया. 

बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कौन था? बैक-टू-बैक दी थीं 15 हिट फिल्में, डेट के लिए लाइन लगाते थे प्रोड्यूसर

वहीं ब्रेक-अप के बाद राजेश खन्ना ने एक एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली थी. ऐसा भी कहा जाता है कि राजश जानबूझ कर अपनी बारात अंजू के घर के बाहर से लेकर गए थे. बता दें, शादी के समय राजेश खन्ना की उम्र 32 और डिंपल की उम्र 17 साल थी. राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की दो बेटियां ट्विंकल और रिंकी है. 1980 के दशक की शुरुआत में, रिश्तों में तनाव के कारण राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया अलग हो गए.

बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कौन था? बैक-टू-बैक दी थीं 15 हिट फिल्में, डेट के लिए लाइन लगाते थे प्रोड्यूसर

बता दें, 18 जुलाई 2012 को मुंबई स्थित उनके बंगले 'आशीर्वाद' में उन्होंने आखिरी सांस ली. वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थें. बता दें राजेश खन्ना को आखिरी बार फिल्म रियासत में देखा गया था.

और पढ़ें
Published at : 21 Apr 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Dimple Kapadia Rajesh Khanna Anju Mahendru
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'वो मेरे हीरो का घर था' राजेश खन्ना के आशीर्वाद बंगले को लेकर इमोशनल हुई मुमताज
राजेश खन्ना के आशीर्वाद बंगले को लेकर इमोशनल हुई मुमताज बोलीं, 'वो मेरे हीरो का घर था'
बॉलीवुड
बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कौन था? बैक-टू-बैक दी थीं 15 हिट फिल्में, डेट के लिए लाइन लगाते थे प्रोड्यूसर
जब 15 हिट फिल्मों से हिला दिया था बॉक्स ऑफिस, जानिए कौन था बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office:'भूत बंगला' ने रिलीज के चार दिनों में कितना फीसदी वसूल लिया बजट, जानें यहां
भूत बंगला' ने रिलीज के चार दिनों में कितना फीसदी वसूल लिया बजट, जानें यहां
बॉलीवुड
रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा के बेटे राहिल का एक्टिंग डेब्यू, 'राजा शिवाजी' में निभा रहे खास भूमिका
रितेश और जेनेलिया के बेटे राहिल का एक्टिंग डेब्यू, 'राजा शिवाजी' में निभा रहे खास भूमिका
Advertisement

वीडियोज

Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Pratima Mishra: शांति का शिप डूबा, होर्मुज में संकट गहराया! | Bharat Ki Baat | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिंदी-हिजाब विवाद के बीच मुस्लिम BJP नेता ने लेंसकार्ट स्टोर पर बोला धावा, स्टाफ को लगाया तिलक
बिंदी-हिजाब विवाद के बीच मुस्लिम BJP नेता ने लेंसकार्ट स्टोर पर बोला धावा, स्टाफ को लगाया तिलक
दिल्ली NCR
'ये पागल टाइप का आदमी है...', राहुल गांधी पर तेज प्रताप यादव के बयान पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज
'ये पागल टाइप का आदमी है...', राहुल गांधी पर तेज प्रताप यादव के बयान पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज
विश्व
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
आईपीएल 2026
GT vs MI: 'जसप्रीत बुमराह को पहला ओवर न देना मेरी समस्या नहीं है', हार्दिक पांड्या का बयान वायरल
GT vs MI: 'जसप्रीत बुमराह को पहला ओवर न देना मेरी समस्या नहीं है', हार्दिक पांड्या का बयान वायरल
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 33: 'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों, होश उड़ा देगा 33 दिनों का कलेक्शन
'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों
बिजनेस
इनसाइडर ट्रेडिंग: क्या हर्षद मेहता जैसे स्कैम में शामिल ट्रंप? उनके बयान से मिनटों पहले होती मोटी कमाई, समझें पूरा खेल
क्या हर्षद मेहता जैसे स्कैम में शामिल ट्रंप? उनके बयान से पहले इनसाइडर ट्रेडिंग से होती मोटी कमाई
ऑटो
GST कटौती के बाद KTM का बड़ा दांव, नई 350cc इंजन के साथ 390 Duke और Adventure लॉन्च, जानें कीमत
GST कटौती के बाद KTM का बड़ा दांव, नई 350cc इंजन के साथ 390 Duke और Adventure लॉन्च, जानें कीमत
ट्रेंडिंग
गूगल पर झालमुड़ी ने पकड़ा बूम, 22 सालों में सबसे ज्यादा की गई सर्च, जानिए क्या बोले यूजर्स
गूगल पर झालमुड़ी ने पकड़ा बूम, 22 सालों में सबसे ज्यादा की गई सर्च, जानिए क्या बोले यूजर्स
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget