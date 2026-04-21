जब 15 हिट फिल्मों से हिला दिया था बॉक्स ऑफिस, जानिए कौन था बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार

क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन से पहले बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कौन था? असली स्टारडम तो उसी एक्टर ने देखा था जिसके घर के बाहर डेट्स के लिए प्रोड्यूसर लाइन लगाकर खड़े रहते थे. उस एक्टर ने अपने करियर में एक के बाद एक 15 सुपरहिट फिल्में दीं. तो आपको बताते हैं आज बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार के बारे में.

दरअसल हम जिस सुपरस्टार की बात कर रहे हैं उनका नाम है राजेश खन्ना. ोजी हां, राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थें. उनके नाम 60 के दशक से लेकर 70 के दशक तक बैक-टू-बैक तक 15 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड दर्ज है. जिसे अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है.

राजेश खन्ना का बॉलीवुड डेब्यू

बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर साल 1942 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था. अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी.

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राजेश खन्ना ने साल 1966 में फिल्म 'आखिरी खत' से बॉलीवुड में एंट्री की थी. इसके बाद साल 1969 में शक्ति सामंता की फिल्म 'आराधना' ने उन्हें रातोंरात सुपरस्टार बना दिया. फिर उन्होंने 1969 से 1971 तक लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दीं.

लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देकर बने सुपरस्टार

राजेश की सोलो हिट फिल्मों की लिस्ट में में अराधना (1969), डोली (1969), बंधन (1969), इत्तेफाक (1969), दो रास्ते (1969), खामोशी (1969), सफर (1970), द ट्रेन (1970), कटी पतंग (1970), सच्चा झूठा (1970), आन मिलो सजना (1970), महबूब की मेहंदी (1971), छोटी बहू (1971), आनंद (1971), हाथी मेरे साथी (1971), मर्यादा (1971) और अंदाज (1971) शामिल हैं.

राजेश खन्ना की फीस

बता दें, शुरुआती दौर 1970 में राजेश खन्ना एक फिल्म के लिए लगभग 10 लाख रूपये चार्ज करते थे. सुपरस्टारडम के दौरान (1974-77) उन्होंने 20 लाख से 27 लाख तक चार्ज करना शुरू किया. इसके बाद फिर 80 के दशक में उनकी फीस 50 लाख से 70 लाख रुपये तक पहुंच गई थी. दिलचस्प बात ये है कि वो केवल ऋषिकेश मुखर्जी के लिए अपनी फीस आधी कर देते थे क्योंकि वह उनके पसंदीदा निर्देशक थे.

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राजेश खन्ना की लव स्टोरी

राजेश खन्ना अपने दौर में हर एक लड़कियों के दिलों में राज करते थें. कहा जाता है कि अपना प्यार जताने के लिए उन्हें लड़कियां खून से लिखे खत भेजती थीं. वहीं राजेश खन्ना का दिल सिर्फ एक लड़की के लिए धड़कता था. राजेश खन्ना ने एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू को सात साल तक डेट किया था, लेकिन फिर 1972 में उनका ब्रेक-अप हो गया.

वहीं ब्रेक-अप के बाद राजेश खन्ना ने एक एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली थी. ऐसा भी कहा जाता है कि राजश जानबूझ कर अपनी बारात अंजू के घर के बाहर से लेकर गए थे. बता दें, शादी के समय राजेश खन्ना की उम्र 32 और डिंपल की उम्र 17 साल थी. राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की दो बेटियां ट्विंकल और रिंकी है. 1980 के दशक की शुरुआत में, रिश्तों में तनाव के कारण राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया अलग हो गए.

बता दें, 18 जुलाई 2012 को मुंबई स्थित उनके बंगले 'आशीर्वाद' में उन्होंने आखिरी सांस ली. वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थें. बता दें राजेश खन्ना को आखिरी बार फिल्म रियासत में देखा गया था.