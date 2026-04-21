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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसैयारा फेम अनीत पड्डा पर टूटा दुखों का पहाड़, दादा का हुआ निधन, इमोशनल नोट में छलका दर्द

सैयारा फेम अनीत पड्डा पर टूटा दुखों का पहाड़, दादा का हुआ निधन, इमोशनल नोट में छलका दर्द

'सैयारा' फेम एक्ट्रेस अनीत पड्डा इन दिनों काफी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस के दादा जी का निधन हो गया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दादा के लिए इमोशनल नोट लिखा है.

By : आईएएनएस | Updated at : 21 Apr 2026 12:01 PM (IST)
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पिछले साल यश राज फिल्म्स की फिल्म 'सैयारा' से अपना डेब्यू करने वाली अनीत पड्डा एक बार फिर निर्देशक मोहित सूरी की अपकमिंग फिल्म 'सतरंगा' में अहान पांडे के साथ दिखने वाली हैं,  लेकिन इसी बीच एक्ट्रेस पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है क्योंकि जीवन के सबसे प्यारे इंसान ने उन्हें अलविदा कह दिया है.

दादा के निधन से टूटीं अनीत पड्डा
अनीत पड्डा ने सोशल मीडिया के जरिए अपने दादा जी के निधन की जानकारी दी है, जो काफी समय से अल्जाइमर रोग से जूझ रहे थे. एक्ट्रेस ने अपने दादा के हाथ की फोटो शेयर की है और अपने इमोशन को शब्दों के जरिए जाहिर किया.

दादा के लिए लिखा इमोशनल नोट 
उन्होंने लिखा, 'मेरे जीवन का एकमात्र प्यार. आप मुझसे दूर जा रहे थे, लेकिन मक्खन (अनीत का निकनेम) को नहीं भूले. आपने प्यार को थामे रखा, भले ही आप यादों को थामे नहीं रख सके. मैं दोनों को थामे रहूंगी.'

उन्होंने लिखा, 'मैं हमारे साथ बिताए सभी पलों को संजोकर रखूंगी. मैं एक अच्छा इंसान बनूंगी. मैं आपके चुटकुले याद रखूंगी और जब भी मौका मिलेगा उन्हें दोहराऊंगी. मैं आपकी दयालुता और आपकी रोशनी को हर अंधेरे कमरे में ले जाऊंगी. मैं आपकी कहानियां याद रखूंगी और दुनिया को सुनाऊंगी. मैं आपके प्यार को थामे रहूंगी. आपने मुझे सबसे शुद्ध और सबसे निशर्त प्यार करना सिखाया.' 

 
 
 
 
 
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अनीत पड्डा ने आगे लिखा, 'आज मैंने आकाश में सबसे चमकीला तारा देखा और मैं जान गई कि आप कहां गए. मैं आपसे प्यार करती हूं दादाजी और हमेशा अपनी सीमाओं से परे करती रहूंगी.' एक्ट्रेस के पोस्ट से साफ है कि वे अपने दादाजी के साथ कितना लगाव रखती थीं. बता दें कि सैयारा रिलीज के समय भी एक्ट्रेस के दादाजी की तबीयत खराब होने के वजह से थिएटर नहीं आ पाए थे, लेकिन फोन में कुछ वीडियो को देखकर उन्होंने अनीत को पहचान लिया था और चेहरे पर बड़ी स्माइल आ गई थी. यह पल एक्ट्रेस के लिए बहुत खास रहा था.

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फिल्म रिलीज के बाद एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि अल्जाइमर की वजह से दादाजी को उनका नाम भी याद नहीं रहता और वे उन्हें 'हीरापुत या मक्खन' कहकर बुलाते थे. गौर करने वाली बात यह भी है कि फिल्म सैयारा में एक्ट्रेस ने अल्जाइमर से पीड़ित लड़की का ही रोल प्ले किया था. यही कारण है कि यह फिल्म अनीत पड्डा के दिल के बहुत करीब रही.

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Published at : 21 Apr 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Saiyaara Aneet Padda
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