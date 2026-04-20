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इंडिया का मोस्ट पॉपुलर एक्टर कौन? टॉप 5 की लिस्ट में बॉलीवुड से सिर्फ एक नाम, साउथ एक्टर्स का दिखा दबदबा
ऑरमैक्स मीडिया ने हाल ही में मार्च के महीने के टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में साउथ एक्टर्स का ज्यादा दबदबा देखने को मिल रहा है. आइए बॉलीवुड के सितारों को कौन सी पोजिशन मिली है.
बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक कई सेलेब्स दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाए हुए हैं. हर महीने की तरह इस बार भी ओरमैक्स मीडिया ने मार्च 2026 के मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी की है. जिसमें साउथ इंडस्ट्री का दबदबा एक बार फिर साफ नजर आ रहा है.
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Published at : 20 Apr 2026 11:12 PM (IST)
Tags :Prabhas Allu Arjun Vijay SALMAN KHAN
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