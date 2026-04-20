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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडइंडिया का मोस्ट पॉपुलर एक्टर कौन? टॉप 5 की लिस्ट में बॉलीवुड से सिर्फ एक नाम, साउथ एक्टर्स का दिखा दबदबा

इंडिया का मोस्ट पॉपुलर एक्टर कौन? टॉप 5 की लिस्ट में बॉलीवुड से सिर्फ एक नाम, साउथ एक्टर्स का दिखा दबदबा

ऑरमैक्स मीडिया ने हाल ही में मार्च के महीने के टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में साउथ एक्टर्स का ज्यादा दबदबा देखने को मिल रहा है. आइए बॉलीवुड के सितारों को कौन सी पोजिशन मिली है.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 20 Apr 2026 11:12 PM (IST)
ऑरमैक्स मीडिया ने हाल ही में मार्च के महीने के टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में साउथ एक्टर्स का ज्यादा दबदबा देखने को मिल रहा है. आइए बॉलीवुड के सितारों को कौन सी पोजिशन मिली है.

बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक कई सेलेब्स दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाए हुए हैं. हर महीने की तरह इस बार भी ओरमैक्स मीडिया ने मार्च 2026 के मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी की है. जिसमें साउथ इंडस्ट्री का दबदबा एक बार फिर साफ नजर आ रहा है.

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टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 पर सुपरस्टार प्रभास हैं. एक्टर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक को लेकर सुर्खियों में हैं. फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 पर सुपरस्टार प्रभास हैं. एक्टर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक को लेकर सुर्खियों में हैं. फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
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लिस्ट में दूसरे नंबर पर 'पुष्पा' एक्टर अल्लू अर्जुन हैं. अर्जुन एटली के डायरेक्शन में बन रही फिल्म 'राका' में नजर आने वाले हैं.
लिस्ट में दूसरे नंबर पर 'पुष्पा' एक्टर अल्लू अर्जुन हैं. अर्जुन एटली के डायरेक्शन में बन रही फिल्म 'राका' में नजर आने वाले हैं.
Published at : 20 Apr 2026 11:12 PM (IST)
Tags :
Prabhas Allu Arjun Vijay SALMAN KHAN

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