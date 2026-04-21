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सारा-रकुल से आयुष्मान-वामिका तक 'पति पत्नी और वो दो' के टीजर लॉन्च इवेंट में स्टारकास्ट ने लूटी महफिल
सारा अली खान, आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गाब्बी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' में नजर आने वाले हैं. हाल ही में फिल्म के टीजर लॉन्च इवेंट में इन सितारों ने अपने अंदाज से महफिल लूट ली.
आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' को लेकर चर्चा में है. इस फिल्म में वो तीन एक्ट्रेस सारा अली खान, वामिका गाब्बी और रकुल प्रीत सिंह के साथ रोमांस करते नजर आएंगे. वहीं हाल ही में फिल्म के टीजर लॉन्च इवेंट में सितारों में पूरी महफिल ही लूट ली. सभी बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आए.
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Published at : 21 Apr 2026 12:01 PM (IST)
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