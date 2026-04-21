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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसारा-रकुल से आयुष्मान-वामिका तक 'पति पत्नी और वो दो' के टीजर लॉन्च इवेंट में स्टारकास्ट ने लूटी महफिल

सारा-रकुल से आयुष्मान-वामिका तक 'पति पत्नी और वो दो' के टीजर लॉन्च इवेंट में स्टारकास्ट ने लूटी महफिल

सारा अली खान, आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गाब्बी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' में नजर आने वाले हैं. हाल ही में फिल्म के टीजर लॉन्च इवेंट में इन सितारों ने अपने अंदाज से महफिल लूट ली.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Apr 2026 12:01 PM (IST)
सारा अली खान, आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गाब्बी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' में नजर आने वाले हैं. हाल ही में फिल्म के टीजर लॉन्च इवेंट में इन सितारों ने अपने अंदाज से महफिल लूट ली.

आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' को लेकर चर्चा में है. इस फिल्म में वो तीन एक्ट्रेस सारा अली खान, वामिका गाब्बी और रकुल प्रीत सिंह के साथ रोमांस करते नजर आएंगे. वहीं हाल ही में फिल्म के टीजर लॉन्च इवेंट में सितारों में पूरी महफिल ही लूट ली. सभी बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आए.

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फिल्म के टीजर लॉन्च इवेंट में कई फोटोज सामने आई हैं. जिसमें पूरी स्टारकास्ट का बेहद ही ग्लैमरस अंदाज देखने की मिला.
फिल्म के टीजर लॉन्च इवेंट में कई फोटोज सामने आई हैं. जिसमें पूरी स्टारकास्ट का बेहद ही ग्लैमरस अंदाज देखने की मिला.
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टीजर लॉन्च इवेंट में रकुल प्रीत सिंह का बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला. उन्होंने लॉन्ग स्कर्ट और क्रॉप टॉप कैरी किया था, जिसमें वो काफी स्टनिंग दिख रही थी. एक्ट्रेस ने रेड कार्पेट पर जमकर पोज दिए हैं.
टीजर लॉन्च इवेंट में रकुल प्रीत सिंह का बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला. उन्होंने लॉन्ग स्कर्ट और क्रॉप टॉप कैरी किया था, जिसमें वो काफी स्टनिंग दिख रही थी. एक्ट्रेस ने रेड कार्पेट पर जमकर पोज दिए हैं.
Published at : 21 Apr 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Sara Ali Khan Ayushmann Khurrana Wamiqa Gabbi Pati Patni Aur Woh Do

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