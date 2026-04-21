सारा-रकुल से आयुष्मान-वामिका तक 'पति पत्नी और वो दो' के टीजर लॉन्च इवेंट में स्टारकास्ट ने लूटी महफिल

टीजर लॉन्च इवेंट में रकुल प्रीत सिंह का बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला. उन्होंने लॉन्ग स्कर्ट और क्रॉप टॉप कैरी किया था, जिसमें वो काफी स्टनिंग दिख रही थी. एक्ट्रेस ने रेड कार्पेट पर जमकर पोज दिए हैं.