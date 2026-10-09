बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार को निधन हो गया था. जहां तमाम सेलेब्स से फैंस और राजनेताओं ने एक्टर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी तो वहीं तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के निधन पर रिएक्ट करते हुए कहा कि ईविल इज डेड. चलिए यहां जजानते हैं कि नाना पाटेकर की मौत पर 'शैतान' बोलने वाली तनुश्री दत्ता कौन हैं?

कौन हैं तनुश्री दत्ता?

तनुश्री दत्ता जन्म जमशेदपुर (झारखंड) में एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था. 'फिल्मीबीट' के मुताबिक, मॉडलिंग में करियर शुरू करने से पहले उन्होंने डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई की और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की. 2004 में, उन्होंने फेमिना मिस इंडिया में हिस्सा लिया और खिताब जीता. इसके बाद ब्यूटी पेजेंट की दुनिया में अपना करियर आगे बढ़ाते हुए, वह इक्वाडोर में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में छठी रनर-अप रहीं.

तनुश्री दत्ता का हिंदी फिल्मी करियर

मॉडलिंग करियर के बाद, तनुश्री ने बॉलीवुड में कदम रखा और 2005 में रिलीज़ हुई फिल्म 'आशिक बनाया आपने' में इमरान हाशमी के साथ हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया. को-स्टार के साथ इंटीमेट सीन की वजह से एक्ट्रेस को काफी चर्चा मिली और लोग आज भी उन्हें 'आशिक बनाया आपने गर्ल' के तौर पर याद करते हैं. उन्होंने 'भागम भाग' में अक्षय कुमार और 'ढोल' में तुषार कपूर के साथ भी काम किया है.





तनुश्री दत्ता ने साउथ की फिल्मों में भी किया काम

कुछ हिंदी प्रोजेक्ट्स में काम करने के बाद, तनुश्री दत्ता ने तमिल फिल्म 'थीराधा विलायाट्टू पिल्लई' से तमिल सिनेमा में डेब्यू किया था. थिरू के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी और इसमें विशाल, सारा जेन-डियास और नीतू चंद्रा अहम भूमिकाओं में थे. तनुश्री आखिरी बार 2013 में शो 'सुपरकॉप्स वर्सेस सुपर विलेन्स' में नजर आई थीं. बाद में, वह अमेरिका चली गईं और बॉलीवुड इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया.





तनुश्री दत्ता का रिलेशनशिप स्टेट्स

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्व ब्यूटी क्वीन ने आदित्य दत्त को डेट किया था, जिन्होंने 'आशिक बनाया आपने' फिल्म डायरेक्ट की थी. यह उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, हालांकि, कुछ समय बाद वे अलग हो गए. अपने एक पुराने इंटरव्यू में जब तनुश्री से पूछा गया कि क्या वह अभी भी उस फिल्ममेकर को डेट कर रही हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, "मैं सिंगल हूं और मेरी जिंदगी में कोई हलचल नहीं है."

शादी के बारे में बात करते हुए उन्होंने इसे एक पवित्र बंधन बताया था. अपने सिंगल होने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा, "मुझे हमेशा से पता रहा है कि मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ कैसे रिश्ते चाहती हूं. मुझे इस बारे में क्लियरिटी है, इसलिए मुझ जैसे लोग तब तक सिंगल रहते हैं जब तक कि कोई बहुत गहरा या पक्का रिश्ता न बन जाए."

तनुश्री दत्ता और विवाद

तनुश्री दत्ता ने साल 2018 में मीटू मूवमेंट के दौरान नाना पाटेकर पर साल 2008 में 'हॉर्न 'ओके' प्लीज' के समय यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. हालांकि पाटेकर ने इन आरोपों से इनकार किया था.