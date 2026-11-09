ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: संडे को बॉक्स ऑफिस की किंग बनी 'रामायण', 'सीन' का भी चला जादू, जानें- 'जेलर 2' का कलेक्शन

Box Office: संडे को बॉक्स ऑफिस की किंग बनी 'रामायण', 'सीन' का भी चला जादू, जानें- 'जेलर 2' का कलेक्शन

Sunday Box Office Collection 9th November: संडे को बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' छाई रही. वहीं सूर्या का सीन का भी डंका बजा, यहं रविवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 09 Nov 2026 11:46 AM (IST)
Preferred Sources

 संडे, 8 नवंबर को दिवाली के दिन भी सिनेमाघर दर्शकों से गुलजार रहे. इसी के साथ सभी फिल्मों की कमाई में भी तेजी देखी गई. वैसे रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' ने ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की है. यहां 'जेलर 2' से लेकर 'सीन' तक बाकी सभी फिल्मों का कलेक्शन जान सकते हैं. 

'रामायण' की संडे की कितनी रही कमाई? 
'रामायण' की बॉक्स ऑफिस पर धूम मची हुई है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 64.80 करोड़ कमाए थे. इसके बाद दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 48.05 करोड़ रहा. तीसरे दिन इस फिल्म ने 69.80 करोड़ की कमाई की. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
बच्चन परिवार ने साथ मनाई दिवाली, आराध्या-अगस्त्य की बॉन्डिंग ने खींचा ध्यान,नव्या भी साथ आई नजर
बच्चन परिवार ने साथ मनाई दिवाली, आराध्या-अगस्त्य की बॉन्डिंग ने खींचा ध्यान,नव्या भी साथ आई नजर
बॉलीवुड
'गॉडजिला माइनस जीरो' ने ग्लोबली 'रामायण' को छोड़ा पीछे, 260% ज्यादा कर डाली कमाई
'गॉडजिला माइनस जीरो' ने ग्लोबली मचाया धमाल, 'रामायण' से 260% ज्यादा की कमाई
बॉलीवुड
4 फिल्मों में सिमटा अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन का करियर, एक्टर बनने से पहले करते थे ये काम
4 फिल्मों में सिमटा हर्षवर्धन कपूर का करियर, एक्टर बनने से पहले करते थे ये काम
बॉलीवुड
आलिया भट्ट से कैटरीना और करीना तक, बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने धूमधाम से मनाई दिवाली, शेयर की तस्वीरें
आलिया भट्ट से कैटरीना तक, बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने धूमधाम से मनाई दिवाली, देखें तस्वीरें
  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण'  ने रिलीज के चौथे दिन यानी संडे को 56.15 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 4 दिनों की नेट कमाई अब 238.85 करोड़ रुपये हो गई है. 

'सीन' ने संडे को कितना किया कलेक्शन? 
सूर्या की 'सीन' भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल का परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने 19.15 करोड़ के कलेक्शन के साथ खाता खोला था. वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने कमाई में तेजी दिखाते हुए 20.25 करोड़ कमाए.

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'सीन' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 23.25 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में तीन दिनों की नेट कमाई अब 62.75 करोड़ रुपये हो गई है. 

'मूकुथी अम्मन 2' की कितनी रही संडे की कमाई?
नयनतारा स्टारर 'मूकुथी अम्मन 2' को भी दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 1.88 करोड़ रुपये कमाए थे. वही दूसरा दिन फिल्म का कलेक्शन 2.45 करोड़ रुपये रहा

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के तीसरे दिन 'मूकुथी अम्मन 2' ने 4.60 करोड़ रुपये कमाए.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में तीन दिनों की नेट कमाई अब  8.93 करोड़ रुपये हो गई है. 

'जेलर 2' ने चौथे संडे कितनी की कमाई? 
रजनीकांत की 'जेलर 2' की कमाई में चौथे वीकेंड फिर तेजी देखने को मिली. दरअसल इस फिल्म को दिवाली की छुट्टियों का फायदा हुआ है. इसी के साथ इसने चौथे शनिवार को 1 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं संडे, 8 नवंबर को इसके कलेक्शन में और तेजी देखी गई.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जेलर 2' ने रिलीज के चौथे संडे यानी 26वें दिन 1.35 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ इस फिल्म का भारत में 25 दिनों का नेट कलेक्शन अब 470.40 करोड़ रुपये हो गया है. 

 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
Read More
Published at : 09 Nov 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Sunday Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
बच्चन परिवार ने साथ मनाई दिवाली, आराध्या-अगस्त्य की बॉन्डिंग ने खींचा ध्यान,नव्या भी साथ आई नजर
बच्चन परिवार ने साथ मनाई दिवाली, आराध्या-अगस्त्य की बॉन्डिंग ने खींचा ध्यान,नव्या भी साथ आई नजर
बॉलीवुड
'गॉडजिला माइनस जीरो' ने ग्लोबली 'रामायण' को छोड़ा पीछे, 260% ज्यादा कर डाली कमाई
'गॉडजिला माइनस जीरो' ने ग्लोबली मचाया धमाल, 'रामायण' से 260% ज्यादा की कमाई
बॉलीवुड
4 फिल्मों में सिमटा अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन का करियर, एक्टर बनने से पहले करते थे ये काम
4 फिल्मों में सिमटा हर्षवर्धन कपूर का करियर, एक्टर बनने से पहले करते थे ये काम
बॉलीवुड
आलिया भट्ट से कैटरीना और करीना तक, बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने धूमधाम से मनाई दिवाली, शेयर की तस्वीरें
आलिया भट्ट से कैटरीना तक, बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने धूमधाम से मनाई दिवाली, देखें तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AQI देख चढ़ गया अभिजीत दीपके का पारा, किसको माना प्रदूषण का दोषी?
AQI देख चढ़ गया अभिजीत दीपके का पारा, किसको माना प्रदूषण का दोषी?
बिहार
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर सियासत के बीच पप्पू यादव की दो टूक, ऐसे दिया जवाब
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर सियासत के बीच पप्पू यादव की दो टूक, ऐसे दिया जवाब
विश्व
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
तमिल सिनेमा
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश, जानें- कलेक्शन
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में उठा-पटक, दुनिया के पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ड्रॉप
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में उठा-पटक, दुनिया के पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ड्रॉप
इंडिया
दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट
दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट
एग्रीकल्चर
Railway Land Farming: क्या किराया देकर रेलवे की जमीन पर कर सकते हैं खेती, क्या हैं नियम?
क्या किराया देकर रेलवे की जमीन पर कर सकते हैं खेती, क्या हैं नियम?
टेक्नोलॉजी
OPPO Reno 17 Series : स्मार्टफोन में नया Snap Key बटन! आज लॉन्च होगी OPPO Reno 17 सीरीज
स्मार्टफोन में नया Snap Key बटन! आज लॉन्च होगी OPPO Reno 17 सीरीज
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget