रणबीर कपूर की रामायण को दिवाली की छुट्टियों में रिलीज होने का बड़ा फायदा पहुंचा है. अपने ओपनिंग वीकेंड पर इसने धाकड़ कमाई की और अब इसने रिलीज के 5वें दिन यानी मंडे को एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. यहां तक कि इसने रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और पुष्पा 2 को भी मात दे दी है.

'धुरंधर 2' के हर घंटे में बिक रहे लाखों टिकट

बता दें कि 'धुरंधर 2' की तुलना में काफी कम एडवांस बुकिंग के साथ सिनेमाघरों में पहुंचने के बावजूद, रणबीर कपूर स्टारर ​​की 'रामायण' ने अपनी रिलीज के पांचवें दिन रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म के 'बुकमायशो' पर 'प्रति घंटे टिकट बिक्री' के ऑल-टाइम रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. यहां तक कि नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने 'पुष्पा 2' को भी पीछे छोड़ दिया है और प्लेटफॉर्म पर एक घंटे के भीतर सबसे ज्यादा टिकट बुक होने का नया रिकॉर्ड कायम किया है.

बता दें कि 'रामायण' ने अपने पहले चार दिनों में 'बुकमायशो' पर हर दिन 10 लाख (एक मिलियन) से ज्यादा टिकट बुकिंग का आंकड़ा बनाए रखा, और ऐसा करने वाली यह छठी भारतीय फिल्म बन गई है. वहीं सोमवार की छुट्टी ने इसे और फायदा पहुंचा है जिससे फिल्म की प्रति घंटे की डिमांड भारतीय सिनेमा की कुछ सबसे बड़ी मास एंटरटेनर फिल्मों के पीक रिकॉर्ड से भी आगे निकल गई है.

बुकमायशो की ताज़ा ट्रैकिंग के मुताबिक 'रामायण' के लिए एक घंटे के भीतर 1.10 लाख से ज़्यादा टिकट बिक चुके हैं. अगस्त 2023 से उपलब्ध प्रति-घंटे की ट्रैकिंग के रिकॉर्ड में, इस आंकड़े तक पहुंचने वाली यह पहली फिल्म बन गई है. इससे पहले यह रिकॉर्ड 'धुरंधर 2' के नाम था, जिसने मार्च 2026 में अपनी रिलीज के पहले दिन की बुकिंग के दौरान 'पुष्पा 2' को पीछे छोड़ दिया था.

BMS पर एक घंटे में सबसे ज़्यादा टिकट बिक्री

1 रामायण 1,11,830

2 धुरंधर 2 1,09,170

3 पुष्पा 2 1,07,650

नोट: 'रामायण' के ये ताज़ा आंकड़े लाइव टिकट-बिक्री ट्रैकिंग पर आधारित हैं.

दर्शकों को पसंद आ रही है 'रामायण'

यह तुलना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये तीनों फ़िल्में अलग-अलग जॉनर की हैं. 'पुष्पा 2' और 'धुरंधर 2' ने अपनी ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी और एक्शन से भरपूर प्रेजेंटेशन के जरिए दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट क्रिएट किया था. जबकि 'रामायण' एक ऐसी कहानी पर बेस्ड है जिससे भारतीय परिवारों की कई पीढ़ियाँ परिचित है. हालांकि कुल बुकमायशो बुकिंग के मामले में 'धुरंधर 2' अभी भी काफी आगे है, लेकिन 'रामायण' का यह रिकॉर्ड दिखाता है कि बिल्कुल अलग तरह के दर्शकों को आकर्षित करने वाली फिल्म भी टिकटों की डिमांड में उछाल ला सकती हैं.