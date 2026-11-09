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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिवाली पर कार्तिक आर्यन को सताई फैमिली की याद, 'कैप्टन इंडिया' की शूटिंग के चलते लंदन में हैं एक्टर

दिवाली पर कार्तिक आर्यन को सताई फैमिली की याद, 'कैप्टन इंडिया' की शूटिंग के चलते लंदन में हैं एक्टर

दिवाली पर कार्तिक आर्यन परिवार से दूर लंदन में हैं. 'कैप्टन इंडिया' की शूटिंग के बीच एक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर घरवालों को याद किया है. इस साल गणेश चतुर्थी पर भी घर पर नहीं थे कार्तिक.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 09 Nov 2026 12:56 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के लिए इस बार दिवाली थोड़ी अलग है. जहां उनका परिवार ये त्योहार भारत में मना रहा है, वहीं कार्तिक इस बार दिवाली के मौके पर लंदन में हैं. ऐसे में दिवाली के मौके पर उन्हें घरवालों की याद सता रही है.

दरअसल, कार्तिक आर्यन शूटिंग के सिलसिले में लंदन पहुंचे थे. इन दिनों वे अपनी अपकमिंग फिल्म 'कैप्टन इंडिया' की शूटिंग कर रहे हैं. उन्होंने सभी को लंदन से दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं.

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उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करके बताया कि उन्हें दिवाली पर घरवालों की याद आ रही है. उन्होंने बिखरे बालों में अपनी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘हैप्पी दिवाली, मिसिंग एवरीवन बैक होम.’

कार्तिक आर्यन की फैमिली में कौन-कौन है?

कार्तिक आर्यन का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था, लेकिन वो अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं. उनके पिता डॉ. मनीष तिवारी बच्चों के डॉक्टर हैं, जबकि उनकी मां डॉ. माला तिवारी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं.

कार्तिक की एक छोटी बहन भी हैं, जिनका नाम कृतिका तिवारी है. वे भी पेशे से डॉक्टर हैं. कार्तिक प्यार से अपनी बहन को किट्टू कहते हैं. कार्तिक अपनी फैमिली के काफी करीब हैं और कई इंटरव्यूज में अपने माता-पिता और बहन के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात कर चुके हैं.

यहां देखें कार्तिक आर्यन का दिवाली पोस्ट:

 
 
 
 
 
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गणेश चतुर्थी पर भी घर से दूर थे कार्तिक

इस साल कार्तिक गणेश चतुर्थी के मौके पर भी घर पर नहीं थे. उस वक्त भी वे कैप्टन इंडिया की शूटिंग के चलते यूके में ही थे. उस समय उन्होंने सोशल मीडिया पर बप्पा के साथ तस्वीर शेयर की थी और कहा था कि वे घर से भले हीं मीलों दूर हैं लेकिन बप्पा से नहीं. इसी के साथ उन्होंने यूके में बप्पा की पसंदीदा मिठाई यानी मोदक की भी झलक दिखाई थी.

क्या है 'कैप्टन इंडिया' की कहानी?

कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म 'कैप्टन इंडिया' एक एक्शन-ड्रामा फिल्म है. इस फिल्म में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाया गया है. फिल्म में कार्तिक एक पायलट की भूमिका निभा रहे हैं, जो युद्ध प्रभावित देश में फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने के मिशन की जिम्मेदारी मिली है. फिल्म का निर्देशन शिमित अमीन कर रहे हैं, जिन्हें चक दे इंडिया के डायरेक्शन के लिए जाना जाता है.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी एबीपी लाइव में कार्यरत हैं और मुख्य रूप से डेटा जर्नलिज्म, चुनाव व राजनीतिक विश्लेषण के इंफोग्राफिक्स और एंटरटेनमेंट स्टोरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन पर काम करती हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएट हिमांशी को रिसर्च, डेटा विजुअलाइजेशन और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन का अनुभव है.
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Published at : 09 Nov 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Kartik Aaryan
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