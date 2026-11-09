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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRamayana BO Day 5 Live Updates: 'रामायण' 5वें दिन बनी तूफान, 2 बजे तक 274 करोड़ के हो गई पार

Ramayana BO Day 5 Live Updates: 'रामायण' 5वें दिन बनी तूफान, 2 बजे तक 274 करोड़ के हो गई पार

Ramayana Box Office Collection Day 5 Live Updates: रणबीर कपूर की 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म कर रही है.यहां इस फिल्म के 5वें दिन के लाइव आंकड़े जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 09 Nov 2026 02:00 PM (IST)
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नितेश तिवारी निर्देशित रणबीर कपूर की 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. तब से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इस एपिक फिल्म को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दिवाली के त्योहार पर भी इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है. अब यहां जान सकते हैं कि ये फिल्म रिलीज के 5वें दिन यानी अपने पहले मंडे को कितनी कमाई कर रही है. 

'रामायण' ने चार दिनों में कितना कर डाला कलेक्शन? 

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  • बता दें कि रणबीर कपूर की  'रामायण' ने 64.85 करोड़ से खाता खोला था. 
  • वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने 48.05 करोड़ कमाए,
  • जबकि तीसरे दिन यानी शनिवार को इस फिल्म ने कमाई में तेजी दिखाते हुए 69.80 करोड़ रुपये कमाए. 
  • वहीं सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'रामायण' ने रिलीज के चौथे दिन यानी संडे को 56.15 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 4 दिनों की नेट कमाई अब 238.85 करोड़ रुपये हो गई है.

'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5 (Ramayana Box Office Collection Day 5 Live Updates) 

  • 'रामायण' को पांचवें दिन यानी मंडे को भी दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' ने दोपहर 2 बजे तक 35.19 करोड़ कमा लिए हैं.
  • इसी के साथ इसका भारत में फिलहाल 5 दिनों का नेट कलेक्शन 274.04 करोड़ रुपये हो गया है.
  • जबकि इसकी ग्रॉस कमाई 326.72 करोड़ पहुंच गई है.
रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे-5 35.19 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक का कलेक्शन) -
कुल कलेक्शन 274.04 करोड़  

नोट- 'रामायण' के 5वें दिन के फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद आएंगे. 

'रामायण' ने चार दिनों में वर्ल्डवाइड कितनी कर डाली कमाई? 
'रामायण' की देश ही नहीं विदेशों में भी धूम मची हुई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने चौथे दिन ओवरसीज में 53.00 करोड़ की कमाई की है. इसी के साथ इसकी विदेशों में कुल ग्रॉस कमाई 222.00 करोड़ हो गई है, इसके साथ ही, फिल्म की दुनियाभर में कुल ग्रॉस कमाई 507.20 करोड़ तक पहुंच गई है. 

 

 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
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